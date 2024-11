La trastienda de la serie de Cromañón: cómo se grabó la escena del incendio y el diálogo con los sobrevivientes

Los actores de la serie de Cromañón dieron a conocer cómo fue el proceso de producción (Video: Rumis - La Casa Streaming)

La tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros, dejó una huella imborrable en la sociedad argentina al cobrarse la vida de 194 personas. A casi dos décadas del trágico acontecimiento, el tema volvió a estar en conversación con el estreno de la serie en Prime Video que explora los eventos previos, el momento del incendio y las consecuencias que aún impactan en la memoria colectiva. En el programa Rumis (La Casa Streaming), conducido por Lizardo Ponce y Leandro Saifir, dos de los protagonistas de la tira, Olivia Nuss y José Giménez, compartieron detalles sobre el desafío de interpretar esta historia y la importancia de contarla.

Al inicio del ciclo, José destacó la solidaridad que marcó a muchas de las víctimas de esa fatídica noche. “El 40 por ciento de la gente falleció por volver a buscar a un amigo o, simplemente, para ayudar a alguien que no conocía”, recordó. Por su parte, Olivia Nuss expresó su emoción con la serie, que ya está disponible para el público: “Fue muy emocionante que la gente la pueda ver. Es una historia que se contó con un montón de verdades instaladas, pero que eran mentiras”. A su vez, los actores destacaron la importancia de llevar una adaptación verídica de los hechos ocurridos. En ese sentido, Giménez comentó: “Siempre supimos la responsabilidad que conlleva contar esta historia. Sabíamos que era un tema sensible y que todos estábamos de acuerdo cómo se tenía que contar, pero no sabíamos cómo iba a repercutir en el público. Estoy muy tranquilo, y orgulloso de este relato que tenía que ser contado y cómo se hizo gracias a los guionistas, el equipo, a los sobrevivientes…”.

Una de las partes más impactantes de la serie fue el momento del incendio en el boliche donde tocó la banda, que según cuentan, fue especialmente intenso para el equipo. “Casi un mes nos llevó la grabación de ese capítulo. Fue un desgaste físico y emocional, es imposible no emocionarse”, confesó José sobre la complejidad de filmar esas escenas tan dolorosas. “Apareció la consciencia a raíz de Cromañón”, agregó, señalando el impacto que tuvo en la sociedad y cómo influenció su trabajo en este proyecto.

"Nos tocó contar una historia de ocho chicos. Luego, hay otras cuatro mil que narrar", explicó Giménez (Amazon Prime Video)

Por su parte, Nuss compartió que las conversaciones con los sobrevivientes fueron fundamentales para entender la magnitud de lo que sucedió. “Aprendimos mucho con sus relatos. Nos dijeron que se salvaron entre ellos y, además, gracias a los vecinos del barrio porque el sistema estaba colapsado”, recordó en alusión a la información que le brindaron. En paralelo, su compañero explicó cómo decidieron llevar a cabo esta representación del incidente. “En la serie hay un grupo de amigos ficcionalizados. Nos tocó contar una historia de ocho chicos. Luego, hay otras cuatro mil que narrar”, detalló Giménez, refiriéndose a las muchas personas cuyas vidas cambiaron para siempre esa noche.

Sosteniendo esa misma línea, la joven, quien interpreta al personaje de Malena, acotó: “Un hallazgo de la serie es ir a lo particular para que la gente pueda empatizar. Es empezar a ponerle cara y ojos a esa gente”. Sobre el proceso de acercarse a personas que habían vivido el incendio en el lugar. Olivia explicó: “Fue duro, a veces uno no sabía cuánto preguntar y ellos eran tan generosos. Ellos nos dijeron: ‘Acá consulten lo que sea’. Tuvieron ese coraje porque sabían que se necesitaba c

Tras las palabras de su compañera, José realizó una profunda reflexión sobre la serie. “La historia necesitaba de ellos y, además, hay mucha gente que no sabe qué fue Cromañón. Y, las personas que creen saberlo, que duden porque hubo un montón de información que se instaló en la boca de los medios y la de las personas. Se instalaron mentiras. Entonces, me parece un gran momento revisar esta historia porque es necesario”, cerró Giménez, destacando la importancia del proyecto que se estrenó hace días.