El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

El Purre emocionó a los invitados con un discurso dedicado a Malena Ratner durante la ceremonia de su boda campestre (Video: Instagram)

La tarde soleada, el entorno natural y una ambientación poética marcaron la boda campestre de Malena Ratner y José Giménez Zapiola, más conocido como El Purre, quienes volvieron a sellar su amor después del civil celebrado el pasado 11 de noviembre.

Rodeados de amigos, familiares y una decoración que mezcló romanticismo, naturaleza y una fuerte impronta personal, la actriz de Soy Luna y el actor de Yiya, la serie y Cromañón disfrutaron de una ceremonia íntima, emotiva y llena de detalles que se viralizaron en redes sociales. Entre los momentos más tiernos, uno destacó por encima de todos: la presencia del perro de la pareja, vestido de gala especialmente para la ocasión, que se robó cada foto, cada mirada y hasta varios aplausos.

Las imágenes compartidas por los novios y sus invitados muestran un escenario casi cinematográfico: grandes árboles, flores silvestres, sillas blancas y una gigantesca esfera suspendida en el aire, cubierta con frases manuscritas que parecían flotar sobre los novios mientras intercambiaban sus votos. Este elemento, visible en varios registros, se convirtió en el sello visual de la ceremonia y en uno de los detalles más comentados del casamiento.

Malena Ratner y El Purre celebraron su boda campestre con una emotiva ceremonia rodeada de naturaleza y amigos

En las fotos se los ve a Malena y El Purre sentados frente a la esfera, mirándose, sonriendo, emocionándose y compartiendo momentos espontáneos que reforzaron el tono íntimo del evento.

El perro de la pareja, vestido de gala, protagonizó las fotos más tiernas y virales de la boda de Malena Ratner y El Purre

Uno de los protagonistas inesperados, aunque muy celebrado, fue el perro de ambos, que asistió vestido con un traje formal especialmente diseñado para la ocasión. En varias imágenes se lo ve sentado entre los novios, posando para las fotos, e incluso “participando” de la ceremonia mientras Malena lo acaricia y él se acomoda en su falda como si fuera parte oficial del protocolo.

Para esta segunda celebración, la actriz e influencer sorprendió con un diseño de Camila Romano, confeccionado en shantung de seda natural, en tono off white, con corsetería drapeada y una falda amplia de estilo campana. El vestido combinó tradición y modernidad: líneas etéreas, movimiento y un acabado limpio que reforzó la estética minimalista que la actriz viene eligiendo para sus ocasiones especiales.

La decoración poética y la esfera manuscrita se convirtieron en el sello visual del casamiento de Malena Ratner y El Purre

El vestido de novia de Malena Ratner, diseñado por Camila Romano, fusiona tradición y modernidad en shantung de seda natural

La novia completó el look con un velo largo de tul de seda natural y joyas con oro y zafiros, además de un ramo de flores naturales en tonos blancos y verdes con detalles rojizos. Su beauty look fue fiel a su esencia: pelo suelto con ondas suaves y maquillaje en tonos neutros. El actor acompañó el estilo de Malena con un traje clásico, en negro, con chaleco y sin corbata. Su look se mantuvo sobrio, elegante y en perfecta armonía con el clima campestre del evento.

Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando El Purre tomó el micrófono frente a todos los invitados para dedicarle unas palabras a su pareja. Malena lo observaba con ternura, mientras los presentes registraban el instante con sus celulares. Minutos después, intercambiaron miradas cómplices, un beso prolongado y un abrazo que generó aplausos y lágrimas entre familiares y amigos.

El look nupcial de Malena Ratner destaca por su velo de tul de seda, joyas con zafiros y ramo en tonos naturales

La historia de amor de Malena Ratner y El Purre comenzó en Palermo y se consolidó durante la pandemia antes de la propuesta en Brasil

Tras la ceremonia, la celebración continuó bajo una carpa iluminada con luces cálidas y efectos visuales. Los videos muestran a los recién casados bailando sobre los hombros de sus amigos, levantando los brazos al ritmo de la música y celebrando rodeados de un público enérgico que no dejó de alentarlos. Entre las imágenes más virales se ve a Malena y El Purre bailando frente a frente, riéndose, abrazándose y saltando al ritmo de los DJ sets que musicalizaron la noche.

Malena Ratner junto a la diseñadora Malena Ratner, creadora del vestido de novia

Malena y El Purre se conocieron tiempo antes de enamorarse, cuando coincidieron en redes y tuvieron sus primeros intercambios. Pero el flechazo real ocurrió más adelante, cuando se cruzaron en el bar Makena, en Palermo. A partir de ese encuentro, y tras algunos idas y vueltas por agendas laborales, finalmente comenzaron una relación que se consolidó durante la pandemia. La propuesta de casamiento llegó en 2023, durante unas vacaciones en Brasil. Con el anillo escondido en la valija, El Purre sorprendió a Malena en Río de Janeiro y, desde entonces, iniciaron los preparativos.