Son Studios fecha ‘Netcode Warriors’ para 2027 y anuncia su versión de PlayStation 5

Netcode Warriors presenta su tráiler.

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Son Studios anunció que Netcode Warriors, su juego de lucha en arena inspirado en el anime, llegará a PlayStation 5 y PC en 2027; la edición para consola acaba de ser confirmada, mientras que la versión para computadora se distribuirá mediante Steam. El estudio acompañó el anuncio con tres avances centrados en la propuesta general y varios de sus luchadores.

Tres avances y combates en arenas tridimensionales

Netcode Warriors plantea enfrentamientos uno contra uno dentro de arenas tridimensionales. Su sistema está diseñado alrededor de personajes con estilos y habilidades diferentes, una estructura que obliga a conocer tanto los movimientos propios como las opciones del rival.

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El primero de los videos funciona como una presentación general del juego. Los otros dos están dedicados a mostrar la jugabilidad de Emilie y Datakarys, y de Anuarite y Bajilink. Son Studios todavía no detalló el plantel completo ni explicó cómo se diferenciarán todos los combatientes, pero los avances permiten observar el ritmo de los duelos y parte de sus ataques.

La historia llevará a los personajes a descubrir un nuevo mundo capaz de cambiar sus vidas. Ese lugar también alberga a otros individuos con objetivos propios, por lo que los protagonistas tendrán que luchar para cumplir sus aspiraciones y sobrevivir. Las fuentes disponibles no precisan cómo se integrará esta trama con los modos competitivos ni cuánto contenido narrativo tendrá el lanzamiento.

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La presentación visual toma elementos reconocibles de las series animadas japonesas, tanto en el diseño de los personajes como en la ejecución de los ataques. El foco jugable, según la descripción oficial, estará puesto en los duelos directos y en el aprendizaje de las herramientas particulares de cada luchador.

Modos competitivos, partidas locales y entrenamiento

La oferta en línea incluirá partidas clasificatorias, encuentros casuales y salas personalizadas. Las clasificatorias permitirán avanzar dentro de un sistema de rangos, mientras que las partidas amistosas estarán destinadas a quienes prefieran combatir sin esa progresión competitiva.

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Las salas privadas permitirán invitar amigos y contarán con un modo espectador. De esta manera, otros usuarios podrán observar un duelo sin ocupar uno de los dos lugares disponibles. Esta función puede resultar útil para organizar encuentros comunitarios o competencias, aunque Son Studios todavía no detalló cuántas personas podrán ingresar en cada sala.

Netcode Warriors también tendrá opciones para jugar sin conexión. Dos personas podrán enfrentarse en la misma máquina mediante pantalla dividida, una alternativa separada de las salas privadas en línea. A esto se sumará un modo de torneo local, pensado para organizar sucesiones de combates entre jugadores presentes en un mismo lugar.

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Quienes quieran practicar dispondrán de un modo de entrenamiento y desafíos de combos. El contenido individual se completará con un recorrido arcade y una modalidad de supervivencia. Son Studios no informó cuántos niveles tendrán estas opciones ni si la campaña podrá jugarse de manera cooperativa.

La combinación de partidas en línea, pantalla dividida y torneos locales busca cubrir distintos contextos de juego. Para el público competitivo, la característica técnica más relevante será el sistema elegido para sincronizar los duelos a distancia.

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Netcode Warriors, de Son Studios

Cómo funcionará el rollback y qué falta confirmar

Netcode Warriors utilizará rollback netcode en sus partidas en línea. Esta tecnología busca reducir el retraso entre una orden realizada con el control y la respuesta del personaje, un aspecto especialmente sensible en los juegos de lucha, donde unas pocas fracciones de segundo pueden alterar un ataque o una defensa.

El sistema permite que la partida continúe a partir de una estimación cuando la orden del rival tarda en llegar. Si la información recibida después no coincide con esa predicción, el juego recalcula brevemente la acción desde el último estado confirmado. La documentación de GGPO, una implementación conocida de este principio, explica que las correcciones pueden hacerse visibles cuando la calidad de la conexión empeora.

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El rollback no implica que exista juego cruzado. Esta última función permitiría que una persona de Steam pudiera compartir partidas o salas con otra de PlayStation 5. Son Studios todavía no confirmó si ambas comunidades podrán conectarse entre sí, por lo que cada versión podría mantener una población separada incluso usando la misma tecnología de sincronización.

También existe una diferencia entre el anuncio general y la información visible en la tienda de Valve: Son Studios situó el lanzamiento de Netcode Warriors para PS5 y PC en 2027, pero la ficha de Steam continúa marcada como próximo lanzamiento y no muestra una fecha más precisa. Tampoco se informaron el precio, los requisitos técnicos de PC ni una fecha concreta dentro de 2027.

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