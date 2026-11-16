Microsoft confirma que Project Helix ejecutará juegos de PC sin abandonar el formato consola

(Reuters)

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Microsoft confirmó que Project Helix, el nombre clave de su próxima Xbox, estará diseñada como una consola capaz de ejecutar juegos de PC. La definición fue publicada en una revista especial por el 25.º aniversario de la marca, donde Jason Ronald, vicepresidente de próxima generación de Xbox, explicó que el equipo priorizará el acceso rápido y sencillo a los juegos, aunque ofrecerá ajustes avanzados de rendimiento para quienes quieran personalizar la experiencia.

Una consola antes que una PC

Ronald buscó establecer una diferencia clara entre Project Helix y una computadora tradicional. “Helix está diseñada para ser una consola que también es capaz de ejecutar juegos de tu PC. No es una PC que también puede ejecutar juegos de consola”, afirmó el ejecutivo.

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La distinción apunta directamente al funcionamiento cotidiano del sistema. Xbox quiere conservar características asociadas a una consola: encendido rápido, acceso inmediato a la biblioteca y una configuración preparada para jugar sin tener que administrar el sistema operativo. Según Ronald, el usuario no debería preocuparse por actualizar controladores, modificar parámetros técnicos o revisar requisitos antes de iniciar un título.

Esa experiencia simplificada convivirá con opciones más profundas. Los jugadores avanzados podrán cambiar ajustes visuales y parámetros de rendimiento, aunque Microsoft todavía no detalló cuántas herramientas estarán disponibles ni cómo se presentarán dentro de la interfaz.

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Project Helix también permitirá trasladar juegos y progreso acumulado durante cuatro generaciones de Xbox. Ronald aseguró que la biblioteca estará disponible de forma inmediata y habló de eliminar las restricciones entre los catálogos de consola y PC. Microsoft aún no explicó qué títulos serán compatibles, si existirán excepciones vinculadas con licencias o cómo funcionará la transferencia de partidas en juegos que carezcan de guardado en la nube.

Steam y otras tiendas siguen sin confirmación

La compatibilidad con juegos de PC vuelve a abrir una de las preguntas centrales alrededor de Project Helix: si el equipo permitirá instalar tiendas externas. Los rumores de los últimos meses mencionaron la posible llegada de Steam, Epic Games Store y GOG, una opción que acercaría el dispositivo al funcionamiento abierto de una computadora.

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Las declaraciones de Ronald no confirman esa posibilidad. El ejecutivo garantizó que Helix podrá ejecutar juegos de PC, pero no indicó desde qué tiendas se descargarán ni si Microsoft permitirá instalar aplicaciones comerciales ajenas a su propio ecosistema. La diferencia es importante: acceder a determinados títulos de PC mediante una tienda de Xbox no equivale a ofrecer las bibliotecas completas que los usuarios ya poseen en otros servicios.

Las expectativas sobre una plataforma más abierta también se moderaron después de que Asha Sharma, actual responsable de Xbox, reemplazara a Phil Spencer. Por ahora, Microsoft mantiene como dato oficial la compatibilidad entre catálogos, mientras que la presencia de tiendas externas continúa en el terreno de la especulación.

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Xbox ha presentado su próxima generación como una familia de dispositivos y no como un único producto. Esa estrategia podría incluir equipos con distintos formatos, entre ellos una portátil y un sistema doméstico. Ronald centró sus comentarios en la experiencia de Helix como consola, sin revelar especificaciones, modelos o diferencias entre posibles versiones.

El ejecutivo agregó que la Generación Alfa creció consumiendo contenido sin asociarlo de manera permanente con un dispositivo. También anticipó menos barreras para el contenido creado por usuarios, aunque no describió las herramientas, juegos o políticas que acompañarán ese cambio.

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La Xbox Series X25 podría llegar el próximo 27 de noviembre. (Dealabs)

Renderizado neuronal y una fecha todavía incierta

Microsoft también trabaja en técnicas de renderizado neuronal para mejorar el rendimiento sin elevar en la misma proporción la potencia, la memoria y el costo del equipo. El renderizado neuronal utiliza modelos de inteligencia artificial para reconstruir imágenes, aumentar la resolución o generar cuadros intermedios a partir de información incompleta, reduciendo parte de la carga que normalmente recae sobre el hardware.

Ronald relacionó esta tecnología con la crisis de componentes y con la necesidad de mantener precios accesibles. “Es una forma completamente nueva de generar un cuadro sin requerir más potencia de cómputo, memoria adicional y otras cosas por el estilo”, explicó. Según su estimación, los próximos tres a cinco años traerán más avances técnicos que la década anterior.

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El término ganó atención por DLSS 5, la tecnología de Nvidia vinculada con cambios en la apariencia de personajes dentro de los juegos. Sin embargo, su alcance es más amplio: también puede incluir reescalado de resolución, generación de cuadros y procesos relacionados con trazado de rayos. Xbox no especificó qué solución usará Project Helix ni qué funciones dependerán de inteligencia artificial.

Microsoft tampoco anunció una fecha de lanzamiento ni un precio. Informaciones previas situaban a la próxima generación hacia finales de 2027, mientras que rumores más recientes apuntan a una portátil en 2027 y al sistema doméstico Project Helix en 2028. Ninguno de esos plazos fue confirmado por Microsoft, y Sony tampoco comunicó una ventana oficial para su próximo hardware.

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