Las emotivas despedidas de los hijos de Ricardo Soulé tras la muerte del músico: "Mi corazón está destrozado"

Ricardo Soulé, fundador e integrante histórico de la banda Vox Dei, falleció a los 76 años

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La muerte de Ricardo Soulé, fundador e integrante histórico de Vox Dei, fue comunicada por sus hijos a través de las redes sociales del músico. Tenía 76 años. Tras conocerse la noticia, Victoria Soulé y Gabriel, dos de sus hijos, lo despidieron con publicaciones que combinaron mensajes personales e imágenes de distintas etapas de su vida.

El comunicado difundido desde la cuenta oficial informó la partida del guitarrista, cantante y compositor. “Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, expresaron.

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En ese mismo texto, la familia señaló que el músico murió acompañado por sus seres queridos. “Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”, indicaron. El mensaje reunió la despedida familiar con una referencia a la obra que dejó como una de las figuras del rock argentino.

Victoria, conocida artísticamente como Vicky Soulé, publicó luego un mensaje dirigido a su padre. Eligió una foto de ambos al aire libre, bajo una estructura de tela o una sombrilla. En la imagen, ella aparece a la izquierda, sonriente, con el cabello oscuro recogido, una remera blanca y una prenda gris sobre los hombros. A su lado está Ricardo Soulé, con anteojos, barba corta y una camisa a cuadros clara; mira de frente a la cámara. Detrás se distinguen vegetación y luz natural.

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Victoria Soulé dedicó palabras de despedida a su padre a través de una publicación en redes sociales (Instagram)

Junto a esa postal, la artista escribió: “Y yo papá. Mi papá, mi papito, mi sol, me muero con vos. Mi corazón está destrozado. No puedo aguantar tanto dolor. Pero mi amor por vos es tan grande y tu amor por mí es tan inmenso, que voy a vivir y a seguir por vos. Aunque hoy no me imagino cómo”. El mensaje puso el foco en el vínculo entre padre e hija, lejos de las referencias a la trayectoria pública del músico.

Gabriel también recurrió a Instagram para despedirlo. Compartió un retrato en blanco y negro tomado en Buenos Aires en 1979, según la referencia incluida en la publicación. En la fotografía, Gabriel está de pie, con el cabello rizado, una camisa clara y los brazos cruzados. Ricardo permanece sentado junto a él, con una chaqueta sobre una polera de cuello alto, los brazos cruzados y la cabeza apenas inclinada. La imagen fue tomada frente a una pared lisa y muestra a ambos bajo una iluminación uniforme.

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“Pá, te voy a extrañar. Gracias por la música y por el amor. Gaby. Buenos Aires (1979)”, escribió Gabriel al acompañar la foto. Victoria comentó esa publicación con otra frase breve sobre la cercanía entre ambos: “Él y su otro él”.

Gabriel Soulé recordó a su padre con un retrato fotográfico registrado en Buenos Aires durante 1979 (Instagram)

Ricardo Soulé fue uno de los nombres centrales de Vox Dei, grupo que fundó a fines de la década de 1960. Con la banda participó en La Biblia, álbum publicado en 1971 y considerado una obra de referencia del rock argentino. Como intérprete y compositor, también quedó asociado a “Presente (El momento en que estás)”, una canción que continuó vigente a través de distintas generaciones.

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Durante los últimos años, Soulé mantuvo su actividad musical y se presentó junto a su banda. Las publicaciones de sus hijos recuperaron, desde la intimidad familiar, imágenes y palabras para despedir a un artista cuya obra forma parte de la historia del rock nacional.

La familia de Ricardo Soulé informó dónde será la despedida del músico

Los restos de Ricardo Soulé fueron velados el viernes y sábado en la Casa de las Culturas de Quilmes, la ciudad que lo vio nacer y donde forjó su carrera como uno de los fundadores del rock argentino.

Según informó la cuenta oficial del músico en Instagram, la capilla ardiente estará abierta el viernes desde las 20 hasta la 1 de la madrugada, y el sábado, desde las 7 hasta las 11 de la mañana. El lugar elegido es la Casa de las Culturas, ubicada en el Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 383, Quilmes Centro. “Los invitamos a rendirle un hermoso y respetuoso homenaje”, convocó la familia a través de las redes.

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