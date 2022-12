Tamara Báez buscó la complicidad de la China Suárez contra Wanda Nara: la respuesta de la actriz

Tamara Báez, la China Suárez y Wanda Nara

A más de un año del Wandagate, nombre con el que se conoció al escándalo desatado luego de que saliera a la luz su affaire con Mauro Icardi, Eugenia la China Suárez se encuentra disfrutando de una nueva etapa de su vida. La actriz, a la que Wanda Nara tildó públicamente de “zorra” al descubrir la infidelidad de su marido, está en pleno idilio con Rusherking, de quien se muestra completamente enamorada. Y parece ni acordarse del actual jugador del Galatasaray de Turquía, ni del escarnio mediático que su relación con él le valió.

Sin embargo, sin el protagónico de la ex Teen Angels, la novela de Wanda siguió adelante incorporando nuevas participaciones. Así fue como. desde hace unos meses, apareció el nombre de L-Gante, con quien la empresaria habría comenzado un romance. Y, junto a este, el de Tamara Báez, ex pareja del cantante de cumbia 420 y madre de su hija Jamaica, quien en las últimas horas volvió a arremeter contra Nara a través de las redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la influencer publicó una imagen en la que aparecía Wanda colocándose extensiones en el cabello. “Qué lindo pelo”, escribió de manera socarrona. Y luego publicó el comentario al respeto que le hizo uno de sus seguidores. “Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una familia”, decía el mensaje.

La publicación de Tamara Báez arrobando a la China Suárez

Así las cosas y arrobando a Suárez, Tamara se dirigió directamente a la actriz. “¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Jajaja. Acá arruimó una familia e 8 años y una bebé de 1 año. Pero me hizo un favor también, así que GRACIAS. Empresaria y todo lo que quieras, para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mande mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija”, le puso. Y siguió: “Tenés 5 (hijos) anda a criar los tuyos, reina. Y no es de dolida ni nada esto, pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas”.

Lo cierto es que, desde México, adonde viajó por compromisos laborales, la China decidió hacer caso omiso a los comentarios de Tamara que buscaban su complicidad en contra de la empresaria. Pero sorprendió con el posteo de una foto junto a un muñeco en la que hace el gesto de levantar el dedo mayor de su mano, sin aclarar a quién iba dirigido. Algunos de sus seguidores comentaron que, obvaimente, esto estaba dedicado a Wanda. Aunque claro, como coartada, la actriz devenida en cantante podría decir que estaba promocionando el tema Ya no quiero verte que grabó con el Polaco y cuyo video, casualmente, termina de esa manera.

La foto que publicó la China Suárez después de que Tamara Báez la arrobara apuntando a Wanda Nara (Instagram)

Cabe recordar que, por estas horas, Wanda se encuentra viajando a Qatar para presenciar la final del Mundial de fútbol 2022 junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que tuvo de su matrimonio con Maxi López. En tanto, Icardi se quedó en la Argentina junto a las dos nenas que tiene con la empresaria, Francesca e Isabella, y se dejó ver disfrutando de la noche porteña junto a un grupo de amigos.

