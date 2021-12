Luis Piñeyro tuvo que ser operado y sembró preocupación: “Estuve con fiebre y mucho dolor”

El periodista Luis Piñeyro contó en sus redes sociales que atravesó algunos problemas de salud el fin de semana

El periodista Luis Piñeyro le contó a sus seguidores de Instagram que pasó un fin de semana difícil y terminó internado por un problema de salud. El conductor de Editando Tele explicó que acudió al médico tras sentir molestias durante varias horas y se preocupó por el continuo dolor en la zona pélvica. Luego llevó tranquilidad al público virtual y aprovechó para compartir una sincera reflexión sobre el estrés propio del cierre de año y las vísperas a las fiestas.

“Hoy pasé por una intervención por un cólico renal que me tuvo mal durante todo el finde, con fiebre y mucho dolor”, dijo en el comienzo del posteo donde se lo ve con bata hospitalaria y el barbijo puesto. Después de agradecerle a su médico de cabecera por la rápida atención y el seguimiento de su cuadro, continuó: “Cuando estás cosas pasan y además en una fecha tan intensa como es la del fin de año, me ayudan a comprender y poner las cosas importantes de la vida en el lugar que corresponde”.

Al ver su publicación varios colegas y famosos dijeron presente en los comentarios para enviarle buenos deseos y augurarle una pronta recuperación: Pampita Ardohain, José María Listorti, Barby Franco, Mariano Iúdica, Denise Dumas, Gege Neumann, Paula Galloni, entre muchos otros. Cabe recordar que Piñeyro se desempeñó como panelista en Pampita Online (Net TV) hace un par de años y, actualmente, asume la conducción del magazine de Net TV donde comenta divertidos clips sobre la actualidad cada semana.

El posteo donde Luis Piñeyro contó que padeció un problema de salud el fin de semana

En 2018 anunció la feliz noticia de que se convertiría en padre junto a Valentina, su pareja desde hace más de una década, y en septiembre llegó al mundo la pequeña Indiana. A partir de ese momento empezó a compartir las primeras postales de su hija, y hoy son muchas las fotos y videos de la niña de 3 años, presentes en su galería de Instagram. Salidas en bicicleta, picnics al aire libre y momentos junto a su mascota son algunas de las temáticas de los clips que graban en dupla.

Reservado y de bajo perfil, el periodista había contado un tiempo atrás cómo vivió el momento en que supo su primogénita estaba en camino: “Siempre fuimos una pareja que disfrutó mucho el tema de tener nuestros tiempos, de poder viajar, de seguir cada uno lo que teníamos ganas de hacer sin depender tanto de un bebé. Pero fue buscadísimo y llegó en un momento justo, en el que ya estábamos con muchas ganas de ser papás, así que cuando recibimos la noticia fue muy conmovedor para los dos”.

En cuanto a la posibilidad de pasar por el altar, aseguró que la longeva relación que mantiene con la madre de Indiana está perfecta tal como está, sin necesidad de oficializar el vínculo ante la ley. “Me da la sensación, y en esto coincidimos los dos, que pasa más por elegirnos todos los días y estar felices con el hecho de estar juntos y no por pasar por un Registro Civil a firmar un papel que diga que los dos se quieren. Tampoco es un cuco, pero no es algo que esté pendiente ni un reclamo de ninguno de los dos, nos gusta elegirnos todos los días”.

