El cambio radical de vida de un exparticipante de Gran Hermano: “Me voy a trabajar al campo”

El cambio de vida de un participante de Gran Hermano (Video: Tik Tok)

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) en tan solo unas horas pasan de ser completos desconocidos a ser las personas más observadas del país, con cámaras las 24 horas siguiendo sus movimientos. Si bien muchos toman la decisión de seguir en el medio una vez que su participación en el certamen llega a su fin, uno de los jóvenes que ingresó en la última edición decidió darle un cambio de rumbo a su vida.

Este es el caso de Alan Simone, quien sorprendió recientemente a sus seguidores con un vivo en su cuenta de TikTok, donde aprovechó para contar que dejará de lado los reflectores para volver a sus raíces. Oriundo de Chivilcoy, Simone se hizo conocido tras su paso por el reality de Telefe, donde mantuvo un noviazgo con Sabrina Cortez y luego protagonizó una separación cargada de polémicas. Debido a la atención que generó la exposición mediática, el joven comunicó que optará por retomar su vida en el sitio que lo vio crecer y dejará la ciudad de Buenos Aires en busca de tranquilidad y anonimato.

“Abandono la ciudad, dejo el departamento y me voy a mi casa propia en Chivilcoy”, comenzó diciendo Alan en el vivo de TikTok, donde cientos de fanáticos del programa le dejaban sus comentarios. En su mensaje, el exparticipante explicó que, si bien su salida del reality le abrió puertas en el medio, la exposición constante y la presión de la opinión pública terminaron por cansarlo. “No voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí. Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”, agregó, confirmando así su decisión de continuar creando contenido para las plataformas digitales, mientras prioriza el estilo de vida que lo representa.

Simone profundizó en los motivos detrás de este cambio, y planteó su necesidad de alejarse de la atención mediática y la mirada ajena. “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”, reflexionó. “Me cansé de eso, quiero una vida tranquila. Ser una persona más que trabaja normalmente, que tiene una vida normal. Quiero lo que yo era antes en Chivilcoy”, aseguró.

Alan decidió regresar a Chivilcoy para trabajar en el campo (Foto: Instagram)

Este deseo de volver a su lugar de origen va más allá de las ganas de tener una vida lejos del foco. El exparticipante admitió el deseo de reencontrarse con su familia y sus amistades. “Quiero estar más cerca de mis viejos, me alejé mucho de ellos. Puedo vivir tranquilamente en mi casa propia”, afirmó. Su relato destierra la idea de éxito asociada únicamente a la exposición mediática y reivindica la posibilidad de un camino paralelo: “Trabajar en el campo es lo que me llena, no me quiero traicionar a mí mismo haciendo algo que no me gusta”.

La trayectoria de Simone, al igual que la de otros jóvenes como Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Bautista Mascia y Luz Tito —quienes dejaron su ciudad natal tras participar en Gran Hermano para perseguir el sueño de la fama en Buenos Aires—, pone en evidencia que no todos logran adecuarse o se sienten confortables con las nuevas realidades personales y profesionales derivadas del paso por el programa. El caso de Alan resulta paradigmático: tras experimentar las luces y sombras del medio —incluso el escrutinio sobre relaciones sentimentales— ahora reivindica la sencillez y la estabilidad de su vida anterior.

Alan agregó, además, que su regreso se formalizará después del invierno. Si bien aun no tiene definida la fecha, su intención está muy clara: “En octubre, noviembre, me vuelvo a Chivilcoy. Voy a trabajar en las redes y en el campo”.