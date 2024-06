Sabrina de GH habló sobre los rumores de infidelidad de Alan: “Es horrendo leer sus mensajes a otras mujeres”

Sabrina de Gran hermano habló de la infidelidad de Alan (Video: Te pido mildis)

La semana pasada, Sabrina Cortez y Alan Simone, exparticipantes de Gran Hermano decidieron dejar de jugar a las escondidas y confirmaron públicamente su noviazgo. Sin embargo, pocos días después, la pareja entró en una crisis que rápidamente se hizo evidente en las redes sociales.

El jueves 6 de junio, Sabrina respondió de manera contundente a una usuaria en X (anteriormente conocido como Twitter), quien insinuaba que Alan había coqueteado con otra mujer. “Ya salieron ellas, que quieren un par de seguidores en redes. Si tenés conversación con él, mándame video de pantalla abriendo el chat, sino deja de soñar. Besi”, escribió la modelo, dejando en claro su descontento.

Sin embargo, en los días siguientes surgieron varias circunstancias entre ellos que hicieron que Sabrina se mostrara llorando en sus redes sociales y luego contara lo que estaba sucediendo en el programa de streaming en el que participa, Te pido mildis, junto a Lolo Poggio, Juan Otero, Nico Peralta y Sol Ulloa. Este lunes, al aire del ciclo, la joven leyó: “Cuando salí sola a bailar y conversé con algunas influencers, el mundo es muy chico, nos conocemos entre todos y más allá de si la sigo o no la sigo en Instagram, nos conocemos, pero bueno, algunas chicas se acercaron hacia mí y me mostraron varios mensajes con él (en referencia a Alan) y yo en ese momento tuve mi primer distanciamiento fuerte. Nos alejamos por ese tema. La verdad es que a mí me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres, es horrendo, es muy feo”,se sinceró visiblemente afectada por la situación.

La publicación de Sabrina Cortez (Foto: Instagram)

Mientras tanto, la cuenta oficial de Instagram de Alan Simone estuvo inactiva hasta el domingo, lo que avivó aún más los rumores de crisis entre la pareja. En ese tiempo, Sabrina no compartió contenido junto al joven de Chivilcoy, pero sí lanzó una explosiva indirecta. La modelo publicó una historia con la canción “Perdonarte, ¿para qué?”, de Emilia Mernes y Los Ángeles Azules, cuyas letras reflejan un mensaje de decepción y ruptura: “Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia”.

Esta publicación generó especulaciones sobre el estado de su relación con Alan, por lo que se sugirió que las cosas no estaban bien. La crisis se intensificó cuando Sabrina compartió una historia en Instagram con los ojos llenos de lágrimas. La imagen estuvo acompañada de un mensaje desgarrador: “Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre”, escribió junto a un emoji de un corazón roto.

La publicación de Alan (Instagram)

Por su parte, luego de tres días de inactividad, Alan regresó a Instagram y compartió un collage de fotos tiernas junto a Sabrina, acompañado de la canción “Te amo”, de Fer Vázquez y Flor Álvarez. Las letras de la canción expresan un profundo amor y deseo de estar juntos a pesar de las dificultades: “La gente nos dice que estamos locos. Que deberíamos ir poco a poco. Pero yo siempre hago lo que siento. Y siento que debemos estar juntos hasta viejos”. Y continúa: “Antes de conocerte, estaba roto”.

La publicación de Sabrina Cortez (Instagram)

La crisis alcanzó su punto álgido cuando se comprobaron las comprometedoras conversaciones de Alan con otra mujer. Por ahora, el desenlace de esta crisis es incierto. Lo que queda claro es que la pareja está atravesando un periodo de distanciamiento. Los seguidores de ambos continuarán atentos a las próximas publicaciones y señales que puedan dar sobre el futuro de su relación.

Recordemos que tiempo atrás, la participante comentó abiertamente su atracción hacia Simone, al destacar la calidez y dedicación que él mostraba adentro de la casa, y esto contrastaba con la falta de atención que ella había percibido en su relación anterior. “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, se sinceró sobre lo que era su vínculo sentimental con Brian, previo al ingreso al reality.

Sin embargo, la joven aclaró que optó por no avanzar en sus sentimientos hacia Alan durante la estadía en la casa: “Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé”. De igual manera, reflexionó sobre su desempeño en el juego: “Me hubiese gustado no procesar tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro de la casa y poder jugar”.