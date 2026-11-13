El encendido discurso de apertura de Luis Ventura en los Martín Fierro de Cable: "Molesta que a APTRA le vaya bien"

Durante el evento, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, ofreció un discurso desde el estrado ante los asistentes a la premiación.

Guardar

Luis Ventura abrió la ceremonia de los Martín Fierro de Cable con una defensa de los medios de comunicación argentinos, de la labor de APTRA y de la expansión internacional de los premios. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) llamó a valorar la producción local y sostuvo que los profesionales del país se encuentran entre los mejores del mundo.

Ante los asistentes, Ventura planteó que el reconocimiento que representan las estatuillas debe servir para que la industria tome dimensión de su potencial. En ese marco, cuestionó las críticas que recibe la entidad por el crecimiento de sus premiaciones y sus actividades fuera de la Argentina.

PUBLICIDAD

“No nos damos cuenta del valor que tenemos. Bueno, el Martín Fierro está para eso. Aunque a alguno mal que le pese, estamos justamente para refrendar y para reafirmar que los medios de comunicación argentinos son de los mejores del mundo”, afirmó al comienzo de su intervención, que fue acompañada por aplausos.

Ventura pidió valorar a los profesionales y contenidos argentinos

El conductor insistió en que los integrantes de la televisión, la radio y las distintas plataformas locales deben confiar en las capacidades que existen en el país. “Los mejores del mundo, muchachos. Empecemos a creernos. Empecemos a ver dónde y en qué zapatos estamos parados”, expresó.

PUBLICIDAD

Luego, se refirió a la oferta de contenidos de los canales argentinos y a las oportunidades laborales que se generan para quienes se desempeñan en el sector. “Solo hay que prender una pantalla, hay que encender un canal, hay que cambiar y ver las posibilidades de contenidos que tenemos. Tenemos posibilidades maravillosas”, señaló Ventura durante la apertura de los Martín Fierro de Cable.

Ventura, presidente de APTRA, fue el encargado de abrir la ceremonia

En esa línea, vinculó ese desarrollo con la salida de profesionales argentinos hacia otros mercados. “Por eso muchas veces nuestros profesionales no se quedan en Argentina”, manifestó. A continuación, incluyó en su reconocimiento a los distintos eslabones de la industria: “Entonces, los canales, las emisoras, los empresarios, los productores, los que hacen la posibilidad de la comunicación, hay que valorarlos y justamente bendecir el trabajo que tiene cada uno”.

PUBLICIDAD

El presidente de APTRA respondió a las críticas por los premios

El discurso también tuvo un tramo destinado a las objeciones que, según Ventura, despierta el crecimiento de la entidad que encabeza. “Porque parecería como que molesta que APTRA le vaya bien”, sostuvo.

El dirigente resaltó la cantidad de reconocimientos que entrega la asociación a lo largo del año. “Le molesta a la gente que el Martín Fierro cada vez tenga más estatuillas, que sea la Asociación de Periodistas que brinda mayor cantidad de estatuillas y premiaciones por año, año por año que estamos acá”, dijo, antes de una nueva reacción del público.

Ventura enumeró, además, algunas de las ciudades y países a los que se extendió la presencia de los premios. “Molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que estamos en Latinoamérica”, expresó, mientras desde la sala se escuchaba un apoyo general. Sin interrumpir su mensaje, completó: “Molesta que vamos a Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Un cierre con una arenga al sector audiovisual

En el tramo final de su intervención, Luis Ventura condensó su postura en una arenga dirigida a los trabajadores y empresarios de los medios argentinos. “¿Saben qué? Somos profesionales, somos argentinos y vamos a ganar, carajo. Vamos arriba”, concluyó.

Sus palabras cerraron la apertura de la ceremonia con aplausos y dejaron planteado un mensaje de respaldo a la industria audiovisual, a sus producciones y al alcance que APTRA busca darle a los Martín Fierro dentro y fuera del país.