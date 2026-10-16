Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

El meteorólogo Fernando Confessore se presenta en un estudio de televisión con un paisaje urbano de fondo.

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La muerte de Fernando Confessore dejó sin una de sus voces históricas a la meteorología televisiva argentina. Con una trayectoria de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios, formó parte del equipo de Todo Noticias desde mediados de los años 90.

La información fue dada a conocer por su familia al canal donde estaba ligado históricamente, al detallar que el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes. El encargado de contarlo al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, que lo hizo con el dolor de perder a un compañero: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el periodista, y en su rostro se advertía la tristeza.

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El conductor agregó que el meteorólogo había sufrido “un infarto durante la madrugada”, mientras estaba con su mujer y sus hijas. Y ensayó una breve semblanza al aire. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, continuó Massaccesi, quien reforzó el apego por los suyos que tenía su compañero: “La noticia fue confirmada por su familia, que pidió reserva hasta que se pudiera enterar el resto de sus familiares”.

Fernando Confessore durante una transmisión al aire libre bajo la lluvia

Confessore falleció en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Versailles. Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Paula, la esposa del meteorólogo, llamó al 911 porque su marido se había descompensado repentinamente. “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”, relató el el periodista en el programa Alguien tiene que decirlo.

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Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se especializó en meteorología tras una primera formación en aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año inició su recorrido profesional en el Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante ese período también profundizó sus conocimientos con cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

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En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó a tener participaciones en la pantalla de Todo Noticias. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece.

Fernando Confessore desarrolló un largo recorrido como meteorólogo en televisión

Su presencia se volvió habitual en las coberturas meteorológicas de la señal. También estuvo al frente del segmento del tiempo de TN Agro, espacio en el que acercó información climática vinculada con la actividad productiva.

En noviembre de 2000 participó de un curso de la Organización Meteorológica Mundial dedicado a la comunicación científica en los medios. Esa formación acompañó una faceta que sostuvo durante toda su carrera: la explicación de fenómenos atmosféricos con un lenguaje accesible para el público.

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Confessore también llevó sus conocimientos a la radio, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar Meteorología para todos, un libro orientado a acercar conceptos y herramientas de la disciplina a lectores no especializados.

Hasta la actualidad continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo cotidiano frente a las cámaras y la tarea de traducir el pronóstico en información de servicio.