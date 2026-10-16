Teleshow

Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

El pronosticador y divulgador científico trabajó durante más de tres décadas en medios y fue una figura habitual de la señal de noticias

Un hombre con camisa clara estampada y un auricular en el oído está sentado frente a una ventana con vista a una autopista y edificios
El meteorólogo Fernando Confessore se presenta en un estudio de televisión con un paisaje urbano de fondo.
Guardar

La muerte de Fernando Confessore dejó sin una de sus voces históricas a la meteorología televisiva argentina. Con una trayectoria de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios, formó parte del equipo de Todo Noticias desde mediados de los años 90.

La información fue dada a conocer por su familia al canal donde estaba ligado históricamente, al detallar que el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes. El encargado de contarlo al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, que lo hizo con el dolor de perder a un compañero: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el periodista, y en su rostro se advertía la tristeza.

PUBLICIDAD

El conductor agregó que el meteorólogo había sufrido “un infarto durante la madrugada”, mientras estaba con su mujer y sus hijas. Y ensayó una breve semblanza al aire. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, continuó Massaccesi, quien reforzó el apego por los suyos que tenía su compañero: “La noticia fue confirmada por su familia, que pidió reserva hasta que se pudiera enterar el resto de sus familiares”.

Un hombre con impermeable negro y capucha sostiene un micrófono frente a una cámara de televisión en una calle mojada
Fernando Confessore durante una transmisión al aire libre bajo la lluvia

Confessore falleció en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Versailles. Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Paula, la esposa del meteorólogo, llamó al 911 porque su marido se había descompensado repentinamente. “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”, relató el el periodista en el programa Alguien tiene que decirlo.

PUBLICIDAD

Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se especializó en meteorología tras una primera formación en aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año inició su recorrido profesional en el Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante ese período también profundizó sus conocimientos con cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó a tener participaciones en la pantalla de Todo Noticias. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece.

Un hombre con camisa a rayas azules en la redacción de un canal de televisión con pantallas al fondo
Fernando Confessore desarrolló un largo recorrido como meteorólogo en televisión

Su presencia se volvió habitual en las coberturas meteorológicas de la señal. También estuvo al frente del segmento del tiempo de TN Agro, espacio en el que acercó información climática vinculada con la actividad productiva.

En noviembre de 2000 participó de un curso de la Organización Meteorológica Mundial dedicado a la comunicación científica en los medios. Esa formación acompañó una faceta que sostuvo durante toda su carrera: la explicación de fenómenos atmosféricos con un lenguaje accesible para el público.

Confessore también llevó sus conocimientos a la radio, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar Meteorología para todos, un libro orientado a acercar conceptos y herramientas de la disciplina a lectores no especializados.

Hasta la actualidad continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo cotidiano frente a las cámaras y la tarea de traducir el pronóstico en información de servicio.

Temas Relacionados

Fernando Confessore

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

La madre de la modelo explicó el origen del distanciamiento, se refirió al vínculo con Facundo Pieres y contó cómo es la relación actual entre las dos

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

La influencer recibió mensajes de su pareja y sus seres queridos. La actriz tuvo un emotivo saludo de su hijo antes de la celebración del domingo. El recuerdo de Marcelo Tinelli a su mamá y las madres de sus hijos

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

Daniela Celis lanzó una convocatoria para conseguir pareja: “Te invito a que me conozcas”

Tras su separación de Nick Sícaro, la influencer abrió un formulario con código QR para que los interesados puedan postularse y explicó qué cualidades quiere en un hombre

Daniela Celis lanzó una convocatoria para conseguir pareja: “Te invito a que me conozcas”

Tinelli recordó en Dale Match su romance con Momi Giardina y Diego Castro se sinceró: “Casi pasamos un fin de año con vos”

El actor, exesposo de la influencer, explicó en el nuevo ciclo de Infobae en vivo que él y su hija Juli Castro averiguaron pasajes para compartir la celebración. El conductor habló de su noviazgo con la actriz

Tinelli recordó en Dale Match su romance con Momi Giardina y Diego Castro se sinceró: “Casi pasamos un fin de año con vos”

Darío Barassi recibió un pañal para adultos en vivo, quiso usarlo y sufrió un incómodo imprevisto: “No puedo sentarme”

Una participante de Ahora Caigo le llevó el producto de su emprendimiento al conductor, que intentó colocárselo frente a cámara con ayuda de Luli Latorre

Darío Barassi recibió un pañal para adultos en vivo, quiso usarlo y sufrió un incómodo imprevisto: “No puedo sentarme”

AMÉRICA

Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

Calor extremo y falta de sueño: los factores que podrían elevar el riesgo de ictus y demencia, según un experto

El Monte Blanc retrocede y los glaciares suizos pierden casi el 30% de su volumen en una década

Vive escondido en las profundidades del océano y su forma de nadar inspira a la robótica acuática

MALDITOS NERDS

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Shadow Sacrament: The Roots of Evil’ muestra su terror gótico en pixel art

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”