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El accidente fashion de Nicole Neumann en el vestuario de un club: “Terminé con el dedo ensangrentado”

La conductora relató el insólito episodio que vivió durante una salida con sus hijas

Nicole Neumann relata un insólito accidente con sus uñas (YouTube: Solo con Niki)

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Las uñas largas dominan las tendencias, pero el look más impecable puede convertirse en una trampa en el momento menos esperado. Nicole Neumann lo sabe bien: lo que arrancó como una salida al club terminó en una situación límite dentro del baño que no olvidará fácilmente

En el streaming Solo con Niki, Neumann recreó con lujo de detalles lo que había vivido ese día en el club al que fue a acompañar a sus hijas: un dedo trabado en la cadena del inodoro, forcejeo desesperado y el dedo terminó ensangrentado.

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“Voy al baño, uñas larguísimas. No podía tirar la cadena porque era otro dispositivo, comentó Neumann, antes de describir el mecanismo. “Lo meto así. Va, listo”, agregó e imitó con la voz el sonido de la cadena del sanitario. El problema surgió al retirar el dedo: “Cuando lo voy a sacar, no me sale”.

La reacción de sus compañeros -su hermana Gegé, Juan Otero y Lisa Príncipi- cargaron de dramatismo la anécdota, mientras la conductora intentaba graficar la magnitud del aprieto. “Se me trabó el dedo, chicos. No, no entienden la desesperación que me agarró”, relató. Con el dedo atrapado, la conductora se encontró sola en el baño del club y sin margen de maniobra inmediata, frente a la disyuntiva de pedir ayuda a los gritos o resolver el problema sin exponerse. “¿Qué hago? Si tengo que empezar a los gritos, me muero del papelón”, explicó.

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Nicole Neumann
Nicole Neumann

La modelo señaló que descartó la posibilidad de pedir auxilio y se decidió por una solución definitiva. “Me quedé el dedo atascado al inodoro y no puedo pasar por esto. En un momento dije, ‘yo me saco el dedo, pero lo saco de acá’”, relató, y agregó una frase que resumió el estado de ánimo de ese instante, en el que la urgencia por el accidente contrastaba con el glamour de una modelo de carrera: “Saldré sin dedo, pero no voy a salir con la tapa del inodoro en el dedo, ni voy a permitir que nadie me vea enganchada al inodoro con el dedo”.

Neumann optó entonces por tirar con fuerza hasta liberarse, pese al dolor que le provocó la maniobra. “Chicos, tiré tanto con un dolor...”, relató, antes de describir el resultado final del episodio. “Se me cortó todo el dedo. Todo el dedo sangrentado”, cerró la conductora. Al término del relato, vinculó lo ocurrido con las uñas largas que llevaba puestas ese día y resumió la situación con una frase sobre ese tipo de manicura: “Son divinas, pero muy incómodas”.

El DNI que nunca llegó

La modelo contó que hizo el trámite para renovar el documento, sin embargo, nunca llegó (Video: Instagram)

El accidente en el club no fue el único contratiempo que Neumann compartió con su público en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, la conductora relató la odisea burocrática que atravesó durante más de un año para renovar el documento nacional de identidad de una de sus hijas: realizó el trámite tres veces y el DNI nunca llegó a sus manos.

La primera vez, el documento fue procesado pero nunca entregado. Al volver a reclamar, los empleados pusieron en duda su versión. La segunda vez, un empleado de Aeroparque confirmó que el trámite ya había sido iniciado. La tercera, el DNI fue despachado en el plazo prometido de 96 horas, pero el repartidor ingresó al barrio privado donde vive, dio una vuelta y se retiró sin completar la entrega. Como colofón, dejó una constancia indicando que ella debía ir a buscarlo.

“Entró, dio una vuelta por el barrio, se las tomó, nunca me dejó el DNI y encima me deja una constancia de que lo tengo que ir a buscar”, resumió. Los intentos de comunicarse con la empresa de mensajería tampoco dieron resultado: el servicio de atención telefónica la derivó a WhatsApp, y el bot le ofreció opciones que no contemplaban su situación.

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