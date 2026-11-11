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La sugestiva canción que eligió Emanuel Ortega luego de su separación de Julieta Prandi: “Algo muy familiar”

El cantante retomó su actividad musical tras su ruptura con la modelo con un cover de Bob Dylan que hizo propio

Emanuel Ortega aparece junto a Fernando Goin interpretando una versión acústica de la canción «Don't Think Twice, It's All Right» de Bob Dylan

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Emanuel Ortega compartió una interpretación de “Don’t Think Twice, It’s All Right”, de Bob Dylan, en medio de la reciente separación de Julieta Prandi, y acompañó el video con una frase que dio lugar a lecturas sobre su presente sentimental: “Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”.

El músico publicó la grabación junto a su amigo Fernando Goin, quien ejecuta la guitarra en una escena íntima, registrada en el interior de una casa. En las imágenes, Goin aparece sentado con una guitarra acústica, una gorra y una remera clara; Ortega, a su lado, canta con una camisa a cuadros sobre una remera blanca. Detrás de ellos se ve una biblioteca repleta de discos y libros, además de varios cuadros sobre la pared.

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La elección del tema de Dylan no pasó inadvertida. La letra de “Don’t Think Twice, It’s All Right” (“No lo pienses dos veces, está bien”) narra la despedida de una pareja que no logró sostener su vínculo. El protagonista asume que partirá al amanecer, expresa dolor por la distancia emocional y deja entrever que esperaba un gesto que pudiera modificar la decisión de irse.

La canción fue publicada en 1963 dentro del álbum The Freewheelin’ Bob Dylan y se convirtió en una de las composiciones más versionadas del repertorio del artista estadounidense. A lo largo de sus estrofas, el narrador se dirige a una persona con quien mantuvo una relación marcada por la incomunicación y la frustración.

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El músico se refirió a la ruptura, ocurrida 27 días después de la boda, y cuestionó la exposición mediática: “Todos los duelos son dolorosos” (Video: SQP/ América TV)

Durante la interpretación, Goin inicia el tema con los primeros versos y Ortega toma la voz en una de las partes centrales. El cantante entona el pasaje en el que el narrador afirma que le hubiera gustado que la otra persona hiciera o dijera algo para convencerlo de quedarse. “Ojalá hubiera habido algo que pudieras hacer o decir para hacerme cambiar de idea y quedarme”, plantea la letra en una de sus líneas más conocidas.

El estribillo vuelve sobre una idea que atraviesa toda la composición: la partida como única salida posible. El personaje anuncia que se irá al romper el alba y deja una despedida que combina resignación, dolor y una aparente invitación a no prolongar el conflicto.

La publicación de Ortega incluyó una breve reflexión personal, sin referencias directas a Julieta Prandi ni explicaciones sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, la frase elegida por el artista y el contenido de la canción adquirieron otra dimensión a partir de la situación que atraviesa la expareja.

Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, escribió el músico al presentar el video. El mensaje se limitó a esa definición sobre el valor de ciertas canciones, aunque los seguidores relacionaron el posteo con el final de su relación.

Julieta Prandi habló de la separación de Emanuel Ortega

La historia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi había durado seis años. La pareja había dado un paso más en su relación con una boda que celebraron poco antes de que trascendiera la separación. La noticia del final del vínculo se conoció apenas 27 días después del casamiento, un dato que acentuó la sorpresa alrededor de la ruptura.

Prandi habló públicamente sobre el tema cuando comenzaron a circular las primeras versiones. La modelo y conductora expresó su tristeza por lo ocurrido y sostuvo que la determinación no tenía vuelta atrás. También expuso su desconcierto por la cercanía entre la boda y la separación.

Yo me casé enamorada”, había señalado Prandi en sus primeras declaraciones. En ese contexto, también manifestó: “Uno no se casa para separarse al mes”. Sus palabras llegaron mientras circulaban versiones sobre una posible infidelidad de Ortega.

El cantante, por su parte, se refirió al momento personal que atravesaba después de que se difundiera la noticia. Sin profundizar en la intimidad de la pareja, reconoció que el impacto de la situación lo afectaba. “No estoy bien, pero va a pasar”, expresó en una de sus primeras apariciones.

En el registro difundido por Ortega, la interpretación se desarrolla sin producción escénica ni grandes recursos. La cámara queda fija frente a los dos músicos y acompaña la versión acústica de la canción. El clima del video se apoya en las voces, la guitarra de Goin y el texto manuscrito que aparece en primer plano sobre una mesa.

La letra de Dylan concluye con la aceptación de una distancia que parece irreversible. Tras repasar los motivos de la ruptura, el narrador vuelve a pedir que no se piense demasiado en la despedida. Esa idea, repetida como un mantra a lo largo de la canción, fue la que Ortega eligió cantar en un momento en el que su vida privada volvió a ocupar el centro de la conversación pública.

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