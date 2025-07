Norberto Marcos arremetió con todo contra Fátima Flórez: “No sé si son lágrimas de actriz o de mujer”

Norberto Marcos duda de las lágrimas de Fátima Florez y lamenta la falta de diálogo privado tras su separación (Video: A La Tarde, América TV)

A dos años de una separación mediática, Norberto Marcos volvió a referirse públicamente a Fátima Flórez, con quien compartió más de dos décadas de relación afectiva y laboral. El reencuentro entre ambos durante los Premios Martín Fierro de Teatro fue el catalizador de una nueva ronda de declaraciones cruzadas.

El productor teatral fue entrevistado en el ciclo A la Tarde (América TV), donde respondió sin filtros a las lágrimas que la humorista derramó en su participación en Secretos Verdaderos, también por América. Allí, Flórez se mostró visiblemente movilizada al hablar de su exmarido: “A mí me mueve mucho cuando me tocan mis afectos. Pertenezcan al presente o al pasado. Soy una mujer que me entrego de corazón”, declaró entre lágrimas. Ante esto, Marcos replicó en vivo: “Me encantaría creerle, pero me cuesta”.

Consultado por Karina Mazzocco, Norberto se mostró escéptico ante la emocionalidad de su expareja: “Me cuesta creer en esas lágrimas cuando tantas veces le pedí que habláramos a solas para resolver esto de la mejor manera, y nunca tuve respuesta”. Según explicó, intentó generar espacios de diálogo privado que nunca prosperaron. “Debe ser difícil para ella mirarme a los ojos y explicarme todo lo que ha hecho”, agregó.

El exmatrimonio entre Fátima Florez y Norberto Marcos renueva tensiones en medio de nuevas acusaciones públicas

Cuando los panelistas quisieron saber si interpretaba la emoción de Fátima como una actuación, él eligió no rotular: “No sé si son lágrimas de actriz o de mujer. El tiempo lo dirá”.

El trasfondo de esta nueva ola mediática se remonta al cruce público entre ambos en la alfombra roja de la premiación organizada por APTRA. Según registraron las cámaras de Intrusos (América TV), Fátima y Norberto evitaron durante varios minutos coincidir frente a las cámaras, a pesar de estar a metros de distancia. Finalmente, fue Marcelo Polino —amigo cercano de la comediante— quien los tomó del brazo a ambos y propició un saludo formal ante la prensa.

El gesto no fue espontáneo. Lo reconoció el propio Marcos: “Este momento se tendría que dar en privado y como corresponde. Estamos forzando una situación”, comentó en esa oportunidad, lo que generó una respuesta inmediata de Flórez: “Nadie forzó nada. Lo anormal sería no saludarnos”.

En los Premios Martín Fierro de Teatro, la comediante y su exmarido evitaron un contacto directo frente a las cámaras

Durante la entrevista televisiva, el productor fue consultado sobre el vínculo que los unió. Cuando le preguntaron si Fátima fue el gran amor de su vida, respondió sin dudar: “Sí, por supuesto”. Sin embargo, negó que aún esté enamorado de ella: “Yo estoy haciendo mi vida. Ella está haciendo la suya”.

A pesar de sus palabras, fue evidente la carga emocional con la que describió la etapa final del vínculo: “Posiblemente estaba envuelto en una nebulosa y no me daba cuenta de muchas cosas. Estaba muy sumergido en el trabajo”. Según relató, viajaron juntos a Uruguay luego de separarse formalmente, en un intento de recomponer el lazo, pero el viaje se vio frustrado por la intervención de “personas que no tenían que aparecer”. Cuando se le pidió que identificara a esos terceros, evitó dar nombres, aunque reconoció que hubo entornos que influyeron negativamente en la relación.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto está vinculado con la división de bienes y las acusaciones de índole económica. Durante el debate, el periodista Luis Bremer recordó que Flórez habría señalado que Norberto se quedó con parte de una inversión realizada por su hijo en una empresa de pantallas, además de mencionar la existencia de cuatro departamentos pertenecientes a la sociedad conyugal.

Norberto Marcos negó haberse quedado con inversiones de la familia tras las acusaciones de índole económica que surgieron en su conflicto

La respuesta de Marcos fue tajante: “Jamás me quedé con ningún dinero, no solo de ella, sino de nadie”, y negó la existencia de esas propiedades. Agregó que se encuentran en un período de conciliación y que, por recomendación de su abogado, no puede brindar declaraciones específicas sobre el tema judicial.

En esa misma línea, el productor remarcó la importancia del vínculo familiar que los unía: “Te olvidás de una cosa fundamental: éramos familia”, dijo con tono dolido. A esto agregó una reflexión crítica sobre los cambios que percibe en su expareja: “No es la Fátima que yo conocí. No la conozco. Toma actitudes que no son las que tomaba antes”.

En varios momentos del reportaje, Marcos enfatizó su desconcierto frente a la transformación de su excompañera de vida: “Construimos una imagen de Fátima que conozco tanto como ella me conoce a mí. Hoy no reconozco algunas decisiones ni actitudes”. Cuando se le preguntó si volvería a estar en pareja con ella, su respuesta fue definitiva: “No”.

El productor teatral aseguró que no reconoce algunas actitudes recientes de su exesposa y descarta una reconciliación sentimental

También se abordaron las declaraciones públicas de Flórez sobre celos pasados: ella mencionó en entrevistas anteriores que alguna vez fue cuestionada por cómo se vestía. Marcos tomó esa referencia como ejemplo de lo que considera parte de una narrativa que lo desconcierta.

En el tramo final de la entrevista, el panel le preguntó por los vínculos actuales de Flórez, particularmente con Guillermo Marín y Marcelo Polino. “Con Polino tiene una excelente relación. Es lo mejor que tiene a su lado en este momento”, valoró. Sobre Marín prefirió no emitir juicio.

Con palabras medidas pero firmes, Marcos dejó en claro que aquel vínculo de confianza está roto, y que más allá de las emociones exhibidas en televisión, no hay marcha atrás: “Ella cambió. Yo también. Forma parte de la vida”.