Cande Molfese contó que decidió cambiar el nombre de su hijo: cuál es el elegido y por qué descartó el anterior

La actriz será madre por primera vez y junto a su pareja dejaron de lado el nombre Otto (Video: Instagram)

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Cande Molfese se encuentra atravesando uno de los momentos más felices: su primer embarazo. Cuando compartió la feliz noticia con sus seguidores, semanas atrás, contó que ya tenía elegido el nombre del pequeño. Pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron y en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al anunciar que Otto, el nombre que había escogido para su hijo en camino, pasó al olvido. Ahora, Cande apostó por un nombre que nunca estuvo en la lista que armaron con su pareja al principio de todo.

La actriz contó que el giro llegó después de que una de sus mejores amigas también eligiera Otto para su propio hijo. Pero la decisión no fue repentina. “Esta fue una historia que veníamos procesando, madurando y decidiendo. Hubo otros nombres en la lista. Pier nunca estuvo en mi lista, debo decir”, explicó en un video. La elección tampoco estuvo exenta de algo especial. “Cuando dijimos Pier nos pasó algo muy mágico”, aseguró, y prometió dar más detalles en un próximo video.

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El anuncio llegó primero a través de sus historias de Instagram junto a una tierna foto con una de sus mascotas. “Para los que me preguntan, con Joaco, Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bb PIER. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito. Pier Laviaguerre Molfese”, escribió la actriz.

Cande contó que decidió cambiar el nombre de su primer hijo

En el video que acompañó la revelación, Molfese salió al cruce de quienes podrían encontrar raro el cambio. “¿Qué creen, que esto es raro, que hayamos cambiado de nombre? Sé de historias de gente que ha cambiado el nombre inclusive en el momento en que nació”, dijo. Y agregó: “Los cambios, las adaptaciones son lo mío y yo ya no puedo decirlo de otra manera, ¿entienden? Pierucho, Piercito”.

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La dulce espera de Molfese viene cargada de revelaciones. Cuando supo en la semana 10 de gestación que esperaba un varón y que genéticamente todo estaba bien, comenzó a compartir el proceso con sus seguidores. Meses atrás había presentado una primera lista de candidatos que incluía Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano. Luego descartó esas opciones y presentó a Otto como el elegido. Ahora, con el nacimiento a la vuelta de la esquina, el nombre volvió a cambiar.

La revelación abrió paso a una catarata de historias similares entre sus seguidores. Molfese las compartió en sus historias y reaccionó con entusiasmo: “Me gusta saber sus historias”, escribió, y agregó: “Y hay más !!!!”.

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Las anécdotas no tardaron en llegar. Una seguidora contó que a su sobrino le hicieron el baby shower con el nombre Thiago y cuando nació le pusieron Vicente. Otra reveló que ella iba a llamarse Azul y cuando fueron a anotarla terminó siendo Agustina. Hubo también quien recordó que una amiga cambió el nombre el día del parto, y otra seguidora narró el caos familiar que se armó cuando su hermana decidió en el último momento reemplazar Micaela por Nahiara, con regalos y carteles que ya estaban listos con el primer nombre.

Cande compartió los mensajes que recibió de algunos de sus seguidores (Instagram)

Una de las historias que más resonó fue la de una mamá que tenía todo decidido desde el primer momento: su hija sería Antonia. Hasta que en el quinto mes llamó al padre para decirle que algo no cerraba. “Gordi, no se llama así, no la siento Antonia”, le dijo. Unos días después, el nombre Federica “me volvió completamente loca de amor”, escribió, y hoy es su hija.

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En agosto, la actriz de Violetta comunicó que, junto a su pareja, había elegido Otto como nombre para el pequeño. “Ya tiene nombre y a mí me encanta”, aseguró y dejó en claro que la decisión ya estaba tomada con su novio. Cande también dio a conocer parte del camino previo a la elección definitiva: había elaborado una lista con varios nombres que le gustaban mucho, aunque algunos no convencían a su pareja. La revelación se produjo unos días después, durante el anuncio de género.