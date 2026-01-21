Teleshow

La buena noticia que recibió Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

Luego de pasar las vacaciones con su familia en Punta del Este, el adolescente compartió la novedad con sus seguidores

Valentino López volvió a la
Valentino López volvió a la cancha luego de la lesión de rodilla que lo dejó fuera de juego (Instagram)

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, vivió un momento muy especial al regresar a la cancha para entrenar, luego de cuatro meses de recuperación tras una cirugía de rodilla. El joven, que debió abandonar la actividad futbolística a fines de septiembre de 2025 por una lesión que lo llevó al quirófano, compartió la emoción de este nuevo comienzo en sus redes sociales, donde mostró el reencuentro con sus compañeros y la felicidad de volver a jugar.

En la imagen que publicó en sus historias de Instagram, se lo puede ver sonriente en la cancha con la indumentaria de River Plate, posando junto a Benjamín Ovelar, también jugador de las inferiores del club. El fondo es inconfundible: la cancha auxiliar y la tribuna del estadio Monumental hablan por sí solos. Valentino luce short y camiseta negra de entrenamiento, zapatillas deportivas y una expresión de alivio y alegría tras meses de esfuerzo y rehabilitación.

“2026″, fue todo lo que puso el hijo mayor de Nara en la foto, resumiendo en el año recién comenzado su expectativa. El regreso de Valentino al club fue celebrado por su entorno y por sus seguidores, que lo acompañaron a lo largo de todo el proceso y se emocionaron con la noticia. La vuelta a la cancha no solo significa un paso más hacia su sueño deportivo, sino también el resultado de la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo que caracterizan a los jóvenes que apuestan al deporte profesional.

Con este regreso, Valentino López vuelve a enfocarse en su futuro futbolístico, buscando seguir los pasos de su padre y dejando atrás una etapa difícil. Un ejemplo de superación y constancia, mientras su familia celebra el nuevo capítulo que comienza en su carrera.

Valentino volvió a entrenar en River
Valentino volvió a entrenar en River

Su vuelta se da luego de recibir el año nuevo en Punta del Este junto a su madre, sus hermanos y parte de su familia, incluida su novia Carola Sánchez Aloé. El 4 de enero, Wanda dejó la tranquilidad de su casa y regresó a la Argentina acompañada solo por Martín Migueles, su pareja, mientras sus cinco hijos permanecían al cuidado de su abuela materna, Nora Colosimo, en la ciudad esteña. Durante esos días, los chicos disfrutaron de la playa, el aire libre y las vacaciones en familia, rodeados de cariño y actividades propias del verano.

Tras varios días de distancia, Wanda compartió en sus redes sociales el momento del reencuentro, reflejando la emoción y la alegría de volver a abrazar a sus hijos. En la imagen que subió a sus historias de Instagram, se ve a los cinco hermanos caminando juntos por el corredor vidriado de una terminal, con la luz del sol inundando el espacio y el río de fondo. Los chicos, vestidos con ropa cómoda y veraniega, avanzan en grupo entre risas y charlas, disfrutando de la complicidad y la felicidad de estar juntos nuevamente.

Sobre la foto, Wanda escribió: “Llegaron los amores de mi vida”, acompañando el mensaje con un emoji de barco, dejando ver la importancia que le da a la familia y el alivio de volver a reunir a todos sus hijos tras unos días de separación. La publicación fue celebrada por sus seguidores, que se sumaron con mensajes de cariño y corazones al regreso de la familia completa.

Después de días separados, Wanda
Después de días separados, Wanda se reencontró con sus cinco hijos (Instagram)

La escena mostró la faceta más maternal y sensible de Wanda, reafirmando que, más allá de las obligaciones laborales, los viajes y los compromisos que la agenda le impone, sus hijos son su prioridad absoluta.

Durante este tiempo en la ciudad esteña, Valentino compartió en sus redes sociales algunas postales de su recuperación, haciendo ejercicio en un gimnasio acompañado por sus dos hermanos, usando las botas de presoterapia para mejorar la circulación y acelerar el proceso para poder volver a los entrenamientos con sus compañeros y amigos.

