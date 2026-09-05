El sábado futbolero de Evangelina Anderson: mate con Wanda Nara y aliento para Bastian en las inferiores de River

La modelo estuvo presente en el predio de Ezeiza para alentar a su hijo mayor (Video: Instagram)

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Evangelina Anderson y Wanda Nara compartieron una tarde de sábado en el predio de Ezeiza de River Plate, donde se reencontraron en la tribuna para alentar a sus hijos, Bastian Demichelis y Valentino López respectivamente, en un partido de las divisiones juveniles del club. La modelo publicó el recorrido completo de la jornada a través de sus historias de Instagram, desde una salida matutina con su hija menor hasta el encuentro con la conductora de MasterChef Celebrity en el predio.

La secuencia de imágenes comenzó temprano, con Evangelina posando junto a su hija Emma Demichelis, la menor de sus tres hijos, en el interior del ascensor del Chateau Libertador, donde viven desde que se separó de Martín Demichelis. La niña sostuvo una golosina y una lonchera transparente con estampado de Hello Kitty, mientras su madre vistió gorra oscura, sweater negro y pantalón color beige. El texto sobreimpreso en esa primera historia resumió el tono del día: “Desde tempranito corriendo de un lado al otro con mis bebés”.

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Con esa primera parada resuelta, Anderson se trasladó al predio de Ezeiza, donde compartió un video que recorrió el campo de juego: un cielo nublado con claros, hileras de sillas ocupadas por otros familiares y el verde de la cancha con jugadores en movimiento. “Seguimos con mi amor”, acompañada de tres emojis de corazones, fue la frase que eligió para ese clip, dirigida a su hijo mayor, Bastian, quien disputó un encuentro con las inferiores de River.

Evangelina comenzó su día junto a Emma, su hija menor

La geolocalización de esas historias confirmó el lugar exacto: “River Plate, Predio Ezeiza”. Una de las tomas incluyó una vista más amplia de la tribuna, con público sentado en las gradas metálicas y otros espectadores de pie que observaron el desarrollo del partido desde distintos ángulos del predio.

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Fue en ese escenario donde Evangelina compartió el momento central de la jornada: el reencuentro con Wanda, a quien describió como su “prima” en el pie de la historia. La imagen las mostró sentadas bajo la tribuna techada, resguardadas del sol. Anderson sostuvo un mate de color rosa y vistió buzo con capucha gris claro y pantalón color bordó, mientras que Nara llevó una campera negra de la marca Moncler con pantalón gris.

El texto que acompañó la fotografía fue “Haciéndole el aguante a los chicos”, con menciones a Bastian y a Valentino. Una segunda leyenda reforzó el vínculo entre ambas: “Las primas”, con dos emojis que combinaron risa y un corazón.

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En todo momento Evangelina mostró su admiración y fanatismo por su hijo mayor (Instagram)

Wanda y Evangelina estuvieron juntas durante el partido

El cierre de la secuencia estuvo dedicado por completo a su hijo mayor. Una fotografía en primer plano lo mostró de perfil, con la camiseta titular de River, pantalón oscuro con rayas rojas y las medias del club, mientras otros dos jugadores se distinguieron desenfocados en el fondo. La leyenda que acompañó esa imagen fue breve: “Dios mío”, seguida de un emoji con ojos de corazón.

Durante muchos años existió un enfrentamiento entre las dos mujeres que fue ampliamente difundido en los medios, y el proceso para dejar atrás ese conflicto fue extenso. Wanda comenzó hace décadas una relación con Maxi López, con quien más tarde contrajo matrimonio y tuvo tres hijos varones, mientras en simultáneo actuaba como vedette junto a Evangelina en espectáculos teatrales de Villa Carlos Paz. No obstante, tras una traición, el lazo que las unía se rompió y su relación pasó a ser una de las enemistades más reconocidas del medio.

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El origen de la discordia tuvo lugar a partir de que Evangelina insinuara durante una entrevista que Maxi, antes de iniciar su romance con Wanda, intentó seducirla. La actual conductora de MasterChef Celebrity se sintió traicionada por esos dichos y expresó su enojo mediante críticas públicas hacia Evangelina.

A pesar de todo, el paso de los años produjo que sus vidas se reencontraran porque ambas residían en Argentina, compartían edificio, sus hijos comenzaron a relacionarse y asisten al mismo colegio, y ella participó junto a su ex compañera en la temporada más reciente del reality gastronómico.

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