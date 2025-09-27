Teleshow

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

La empresaria y el exfutbolista acompañan al adolescente de 16 años que juega en las inferiores de River Plate y se lesionó disputando un partido

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
La empresaria y el exfutbolista
La empresaria y el exfutbolista se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa su hijo mayor (Instagram)

Semanas atrás, Wanda Nara preocupó a sus seguidores con una noticia vinculada a Valentino, su hijo mayor. Al regreso de un viaje de Punta del Este, subió un collage de fotos que mostraban al adolescente de 16 años en silla de ruedas y sumó palabras de aliento al joven futbolista. Consultada por Teleshow, la conductora explicó con claridad la situación: Se lesionó en un partido y lo tienen que operar.

Pasaron los días y Valentino finalmente pasó por el quirófano con el apoyo de toda la familia. El primero en dar la noticia fue su padre, Maxi López. Durante la jornada del viernes, subió una foto a sus redes sociales que mostraba a su hijo recostado en la camilla de la clínica, con el torso desnudo y conectado al equipo médico, listo a someterse a los estudios prequirúrgicos. “Preparándonos con el Bomber”, escribió, apelando al sobrenombre con el que se lo conoce en la familia.

En las primeras horas del sábado, la conductora de Masterchef Celebrity publicó una foto de su hijo antes de ingresar a la sala de operaciones. De inmediato, subió otra de su rostro en primer plano, con los ojos vidriosos como prueba de su angustia por esas horas que parecían interminables. “Mi Bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”.

Maxi López apoyando a su
Maxi López apoyando a su hijo Valentino
Valentino a punto de entrar
Valentino a punto de entrar al quirófano

Por último, llegó la publicación del propio Valentino. Con una foto en blanco y negro durante un partido, con la cabeza gacha y un rostro de preocupación y otra desde el sanatorio, dejó un mensaje sobre cómo atraviesa los primeros momentos luego de la operación.

“El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”. En cuestión de minutos, la publicación se probó de mensajes de aliento y algunos se destacaron por encima del resto. “Sos fuerte, te amo amor”, puso su novia Carola Sánchez Aloe. Y Evangelina Anderson, cuyo hijo Bastian Demichelis comparte equipo con Valentino, también le deseó los mejores augurios.

Wanda tomó estas publicaciones para mandarle más aliento a su hijo. “Te rompiste haciendo lo que amas. Es una enseñanza más, volveremos más fuertes. Acá estaré siempre con vos, mi vida. Te ama mamá”. Hasta el momento, ni el adolescente ni sus padres informaron la lesión que motivó al futbolista para pasar por el quirófano.

La angustia de Wanda Nara
La angustia de Wanda Nara mientras operaban a su hijo
Wanda Nara y Maxi López
Wanda Nara y Maxi López junto a Valentino

Es la segunda vez que Valentino atraviesa una complicación con su salud. En noviembre pasado, fue operado de la nariz en el Sanatorio Otamendi y aquella intervención también movilizó a Wanda, quien compartió una significativa foto desde la sala de espera de la clínica: su mano sosteniendo la de su hijo, rodeados por el frío entorno médico. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió entonces, cubriendo con corazones la cinta identificatoria, en el más cálido de los cuidados.

Ya sea a la distancia o en persona, Valentino siente el cuidado de sus familiares y seres queridos, especialmente el de sus padres. Aquellas trifulcas mediáticas parecen parte de una telenovela que quedó en el pasado y el buen vínculo que lograron construir se justifica a partir del bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos que cada uno a su manera sigue los pasos de su padre.

En el caso del Bomber, lo hace en el mismo club en el que Maxi hizo inferiores y debutó en primera y no es ajeno a los esfuerzos y los desafíos. Y cada tanto recibe la recompensa. En junio pasado, por ejemplo, tuvo una experiencia inolvidable como alcanza pelotas durante el partido de la selección argentina contra Colombia por las Eliminatorias, sintiendo de cerca la pasión y la responsabilidad en una jornada especial en el estadio. Esos días de alegría contrastan ahora con la incertidumbre de este presente que lo corre momentáneamente de la actividad.

Los mensajes de Wanda Nara
Los mensajes de Wanda Nara para Valentino
El mensaje de Valentino López
El mensaje de Valentino López luego de su operación

Temas Relacionados

Maxi López

Últimas Noticias

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El popular cantante fue homenajeado en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad a sala llena, rodeado de su familia y sus amigos. Sus emotivas palabras de agradecimiento

Palito Ortega fue declarado Personalidad

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos

Después de una serie de publicaciones misteriosas, la modelo le escribió directamente a su marido, con quien está esperando su segundo hijo

El mensaje de Daniela Christiansson

La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”

Luego de pasar unos días en Argentina, la actriz regresó a Turquía con su hija mayor y se mostró junto al futbolista

La China Suárez publicó fotos

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

La participante de La Voz Argentina habló sobre el momento viral con Lali Espósito, los desafíos personales y artísticos detrás del show, su batalla contra el bullying, y el rol fundamental de la música y la familia en su vida

Iara Lombardi, de La Voz:

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Invitado a Nacidos en Redes, el standapero analiza cómo fue creciendo su éxito en el ecosistema digital hasta convertirse en su medio de vida, y cuenta su historia de amor con otra “colega”, llamada Ceci Hace

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Santilli cuestionó a Axel

Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Una por una, las pistas que permitieron hallar al quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

Elecciones 2025, en vivo: Carrió se metió en la campaña de la Coalición Cívica y pidió “una oposición fuerte”

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky afirmó que Ucrania recibió

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Woody Allen habló de todo: libertad de expresión, antisemitismo y la invasión rusa a Ucrania

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

Irán desafía a Estados Unidos: el régimen aseguró que prefiere las sanciones antes de aceptar las demandas de Washington

TELESHOW
Palito Ortega fue declarado Personalidad

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos

La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”