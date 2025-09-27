Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

La empresaria y el exfutbolista se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa su hijo mayor (Instagram)

Semanas atrás, Wanda Nara preocupó a sus seguidores con una noticia vinculada a Valentino, su hijo mayor. Al regreso de un viaje de Punta del Este, subió un collage de fotos que mostraban al adolescente de 16 años en silla de ruedas y sumó palabras de aliento al joven futbolista. Consultada por Teleshow, la conductora explicó con claridad la situación: “Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”.

Pasaron los días y Valentino finalmente pasó por el quirófano con el apoyo de toda la familia. El primero en dar la noticia fue su padre, Maxi López. Durante la jornada del viernes, subió una foto a sus redes sociales que mostraba a su hijo recostado en la camilla de la clínica, con el torso desnudo y conectado al equipo médico, listo a someterse a los estudios prequirúrgicos. “Preparándonos con el Bomber”, escribió, apelando al sobrenombre con el que se lo conoce en la familia.

En las primeras horas del sábado, la conductora de Masterchef Celebrity publicó una foto de su hijo antes de ingresar a la sala de operaciones. De inmediato, subió otra de su rostro en primer plano, con los ojos vidriosos como prueba de su angustia por esas horas que parecían interminables. “Mi Bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”.

Por último, llegó la publicación del propio Valentino. Con una foto en blanco y negro durante un partido, con la cabeza gacha y un rostro de preocupación y otra desde el sanatorio, dejó un mensaje sobre cómo atraviesa los primeros momentos luego de la operación.

“El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”. En cuestión de minutos, la publicación se probó de mensajes de aliento y algunos se destacaron por encima del resto. “Sos fuerte, te amo amor”, puso su novia Carola Sánchez Aloe. Y Evangelina Anderson, cuyo hijo Bastian Demichelis comparte equipo con Valentino, también le deseó los mejores augurios.

Wanda tomó estas publicaciones para mandarle más aliento a su hijo. “Te rompiste haciendo lo que amas. Es una enseñanza más, volveremos más fuertes. Acá estaré siempre con vos, mi vida. Te ama mamá”. Hasta el momento, ni el adolescente ni sus padres informaron la lesión que motivó al futbolista para pasar por el quirófano.

Es la segunda vez que Valentino atraviesa una complicación con su salud. En noviembre pasado, fue operado de la nariz en el Sanatorio Otamendi y aquella intervención también movilizó a Wanda, quien compartió una significativa foto desde la sala de espera de la clínica: su mano sosteniendo la de su hijo, rodeados por el frío entorno médico. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió entonces, cubriendo con corazones la cinta identificatoria, en el más cálido de los cuidados.

Ya sea a la distancia o en persona, Valentino siente el cuidado de sus familiares y seres queridos, especialmente el de sus padres. Aquellas trifulcas mediáticas parecen parte de una telenovela que quedó en el pasado y el buen vínculo que lograron construir se justifica a partir del bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos que cada uno a su manera sigue los pasos de su padre.

En el caso del Bomber, lo hace en el mismo club en el que Maxi hizo inferiores y debutó en primera y no es ajeno a los esfuerzos y los desafíos. Y cada tanto recibe la recompensa. En junio pasado, por ejemplo, tuvo una experiencia inolvidable como alcanza pelotas durante el partido de la selección argentina contra Colombia por las Eliminatorias, sintiendo de cerca la pasión y la responsabilidad en una jornada especial en el estadio. Esos días de alegría contrastan ahora con la incertidumbre de este presente que lo corre momentáneamente de la actividad.

