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Charly García fue a ver a Ronnie Wood: la foto del encuentro de dos leyendas del rock en Buenos Aires

El músico argentino sorprendió al guitarrista con una visita al Movistar Arena y le obsequió varios discos de vinilo propios, incluido Clics Modernos

Charly García y Ron Wood
El saludo de Charly García y Ronnie Wood antes del concierto en Buenos Aires del guitarrista de los Rolling Stones
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Charly García visitó este viernes a Ronnie Wood en los camarines del Movistar Arena de Buenos Aires y le llevó varios discos de vinilo suyos, entre ellos Clics Modernos, horas antes de que el guitarrista subiera al escenario al frente de su banda solista. La imagen del encuentro —ambos músicos sonrientes, con los vinilos en la mano— circuló rápidamente en las redes sociales.

La foto que registró el momento muestra a Wood, de 79 años, abrazando a García desde atrás en lo que parece ser una zona de camarines del estadio. Wood lleva una campera de estampado geométrico en verde, dorado y negro y sostiene en una mano la tapa de uno de los discos; García, sentado en una silla de ruedas y con una campera de jean clara sobre una camisa a rayas, tiene otro entre sus manos. Entre los álbumes que el músico argentino llevó como obsequio se encontraba *Clics Modernos*, el disco de 1983 que marcó un antes y un después en el rock nacional.

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El encuentro se da en el marco de la primera visita solista de Wood a la Argentina, diez años después de su última actuación en el país junto a los Rolling Stones. La gira, titulada Fearless: Anthology 1965–2025, repasa seis décadas de trayectoria: desde sus primeros pasos con The Birds, The Creation y el Jeff Beck Group hasta su paso por Faces y los Stones, banda a la que se incorporó como guitarrista en 1975.

Charly García y Ron Wood
Charly García y Ron Wood

Esta noche, Wood se presentará con su Ammo Band en el Movistar Arena en un espectáculo con localidades agotadas. Los Ratones Paranoicos abrirán la noche, un guiño que refuerza el vínculo histórico entre el rock argentino y la banda británica. El repertorio del show incluye 38 canciones, entre ellas cuatro grabaciones inéditas: Mother of Pearl y una versión de A Certain Girl junto a la cantante irlandesa Imelda May, entre las confirmadas.

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García, uno de los referentes centrales del rock nacional, compartió escenario y amistad con los Stones en distintas etapas de su carrera. El gesto de llevar sus propios vinilos al camarín del guitarrista añade a ese vínculo una dimensión personal que va más allá de la admiración mutua entre músicos de generaciones distintas.

Ron Wood en Argentina
Ron Wood en Argentina (RS Fotos)

Wood llegó el martes desde Brasil y pasó sus días previos entre televisión y tango

El guitarrista aterrizó en Buenos Aires el martes a la tarde proveniente de Brasil y, apenas llegó, fue recibido por un grupo de fanáticos en la puerta del estudio La Corte, en el barrio de Chacarita, donde horas después grabó una entrevista con Mario Pergolini para el programa Otro día perdido (El Trece). Sentado junto al conductor, sacó una armónica del bolsillo y comenzó a improvisar; la banda del programa, Niño Monja, lo siguió de inmediato. Luego tomó una guitarra y se sumó a tocar el cántico Olé, olé, olé. “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”, dijo ante el público que lo ovacionó de pie.

Durante la charla también recordó su amistad con Diego Maradona. “Maradona y yo éramos amigos. Solíamos salir de fiesta, y él me llamaba Diego, y yo lo llamaba Ronald”, relató entre risas. Consultado sobre cómo se comunicaban, dado que el exfutbolista no hablaba inglés, fue directo: “A través de la música”.

Ron Wood
Ron Wood en Rojo Tango (Rojo Tango)

El miércoles por la noche, Wood cenó en Rojo Tango con su esposa y los músicos de su banda

La jornada del miércoles cerró con una visita al espectáculo de tango del Faena Hotel, en Puerto Madero. Wood ya conocía el lugar: en 2016, durante la gira América Latina Olé, había pasado por allí en tres ocasiones junto a Keith Richards y el recordado Charlie Watts. Esta vez llegó con su esposa, Sally Wood, y los músicos de su banda. Al terminar la función, subió al escenario, saludó uno por uno a bailarines y músicos del elenco e improvisó unos pasos de baile entre los aplausos del público.

El domingo 9 de noviembre, Wood llevará el mismo espectáculo al Teatro Metropolitano de Rosario.

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