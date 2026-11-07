La imagen de Wanda Nara en una ambulancia tras declarar contra Mauro Icardi en la comisaría

Las imágenes de Wanda Nara ingresando junto a su hija en la ambulancia luego de radicar una denuncia contra el delantero por lesiones (Video: LAM-América TV)

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La primera imagen de Wanda Nara dentro de una ambulancia, estacionada frente a un destacamento policial y posta sanitaria de Benavídez, llegó este viernes a la pantalla en vivo: la conductora acababa de declarar ante la fiscalía por una denuncia por lesiones contra Mauro Icardi vinculada a un incidente con una de sus hijas menores.

La niña pidió ayuda por computadora después de que le sacaran el teléfono

Todo comenzó la tarde del jueves 6 de noviembre, mientras Nara grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe. Según el parte policial al que accedió Teleshow, un llamado al 911 motivó la intervención del Comando Patrullas Tigre en el lote 17 del barrio privado La Isla, en Nordelta. Allí, en la conocida como “La Casa de los Sueños”, propiedad de Icardi, se desarrollaba una situación de extrema gravedad.

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La menor —de 11 años— no podía comunicarse por teléfono porque, según denunció, se lo habían quitado. Encontró una computadora y envió un mensaje de auxilio por WhatsApp: le decía a su madre que estaba sola, que el padre le había pegado y que tenía miedo. La niña logró salir por sus propios medios de la vivienda, descalza y sin haber comido en todo el día, según detalló la periodista Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram. Su hermana menor, de 10 años, también salió y quedó bajo resguardo de Nara.

Wanda Nara con otras personas permanece junto a una ambulancia

Icardi se negó a hablar con la policía mientras Wanda llegaba a la isla

Dado que los celulares no estaban permitidos durante la grabación, fue el novio de Nara, Martín Migueles, quien recibió el llamado de auxilio. Ambos cortaron la grabación y se trasladaron hasta la isla. Según relató el periodista Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV), “Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer”. La discusión escaló hasta la llegada de varios móviles policiales y una ambulancia al barrio cerrado.

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Icardi, en tanto, permaneció dentro del domicilio. El parte policial consigna que “se negó a entrevistarse con el personal”. En un video captado por alguien dentro del barrio privado y difundido al aire del programa de Ángel de Brito, se lo ve al delantero con teléfono en mano hablando con uno de los efectivos uniformados: “Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”, se escucha decir.

Mauro Icardi y Wanda Nara: la guerra entre ambos recrudeció

El fiscal ordenó actuaciones por lesiones y el reconocimiento médico de la menor

El fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, dispuso actuaciones por lesiones, ordenó recibir declaración testimonial a Nara, realizar el reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi de la formación de la causa. El Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre intervino también en el lugar. El parte policial concluye: “Se trabaja en la contención”.

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Latorre precisó que la declaración de la niña fue tomada por un especialista en violencia de género familiar. También indicó que “la policía estaba tratando de recuperar la mochila, el celular y las cosas de la nena y no se las dan”, por lo que el fiscal resolvió actuar de oficio. Según la comunicadora, en ese momento las autoridades aguardaban la orden para secuestrar el teléfono y la computadora.

LAM mostró en vivo cómo Wanda, devastada, ingresaba a la ambulancia

Fue en ese contexto que los móviles de LAM llegaron al destacamento policial de Benavídez y captaron el momento exacto en que Nara ingresaba a la ambulancia. El cronista del programa, Fede Flowers, describió la escena: la vio “devastada”, “desencajada”, corriendo de un lado al otro. Migueles la esperó afuera, dentro del Jeep, hablando por teléfono.

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Desde el piso, Pepe Ochoa subrayó la magnitud del operativo: “En el universo de Wanda entiendo todo lo que se plantea alrededor de la policía, pero a este nivel con una ambulancia jamás lo vimos”. La periodista Laura Ubfal puso el foco en la caratula judicial: “Acá lo fuerte es la palabra lesiones”. Y Romina Scalora agregó: “Una cosa es una amenaza, que por supuesto es gravísima. Otra cosa es cuando hay lesiones y hay un médico involucrado”.

Según pudo reconstruir el programa, Nara habría declarado antes de ingresar a la ambulancia, donde un médico le realizó una revisación. El traslado no fue necesario; la asistencia se brindó en el lugar. Latorre cerró su cobertura con una reflexión dirigida al futbolista: “¡No puedo creer todo esto! ¿Cómo vas a generar que tu hija pase por todo esto?”.

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Desde el entorno de ambos involucrados no hubo declaraciones. La causa quedó caratulada como lesiones e interviene la UFI Género Tigre.