Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañe Argentina y es genial estar de regreso”

El mítico músico de los Rolling Stones fue el invitado estelar del programa (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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Ronnie Wood visitó este miércoles el estudio de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, en una emisión especial que la producción había anticipado con entusiasmo en sus redes sociales. El guitarrista de The Rolling Stones se encuentra en el país para ofrecer una serie de conciertos y aceptó la propuesta de sumarse al ciclo televisivo durante su estadía en Buenos Aires.

La bienvenida al músico británico tuvo un tono particular. Pergolini destacó que el invitado había aceptado “las reglas del programa” para participar del segmento. “Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa”, anunció el conductor ante el estudio.

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El guitarrista entró de manera efusiva al estudio

La presentación estuvo a cargo de Agustín “Rada” Aristarán, que interpretó una canción compuesta para la ocasión con referencias a la trayectoria del músico: “Él se llama Ronald David, lo conocen por su carrera robusta. En The Birds, Faces, Rolling Stones, es rock and roll, pero me gusta”. El tema continuó con una mención directa al momento: “Su presencia nos engalana y le canto con gratitud. Hoy nos visita una leyenda del rock. Bienvenido al Gran Ron Wood”.

El público presente coreó su nombre y el de su mítica banda, The Rolling Stones

Wood respondió al clima de la bienvenida con una frase breve, “whenever you want” (“cuando quieras”), antes de que Pergolini señalara, entre risas, que la entrevista resultaría “difícil” de sostener tras semejante recibimiento. El músico contestó entonces en inglés, con una frase que resumió el motivo de su regreso al país: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”. La declaración generó una nueva ovación del público.

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El icónico artista de rock and roll se mostró de buen humor y dispuesto a todo en su visita al país

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