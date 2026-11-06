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Stephanie Demner compartió el primer “match baby” de sus hijas y enterneció a sus seguidores

La influencer se convirtió en madre por segunda vez el 4 de noviembre y ya logró derretir a las personas que la siguen en redes con las fotos de Arianna y Jazmín vestidas igual

La influencer dio a luz a Jazmín hace cuatro días y ya logró enterncer a sus seguidores con una tierna sesión de fotos (Video: Instagram)
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Stephanie Demner y Guido Pella vivieron el lunes 2 de noviembre uno de esos días que marcan un antes y un después en la vida familiar: el nacimiento de Jazmín, su segunda hija. A partir de ese momento, las redes sociales de la modelo se transformaron en el álbum familiar que miles de personas esperaban seguir.

El miércoles, cuando la familia ya se encontraba instalada en el hogar, Demner compartió por primera vez una imagen nítida en la que pudo verse el rostro de la recién nacida. La publicación acompañó una serie de fotografías y llevó como texto: “Mis hijitas y su primer matchy matchy”. En esas imágenes, las dos niñas aparecen vestidas con la misma prenda: un vestido color crema, con rayas celestes y cuello de estilo camisero.

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Las fotografías mostraron a Arianna, la hermana mayor conocida como Ari, recostada junto a Jazmín sobre un sillón con almohadones de color rosado. En distintas escenas de ese registro, Ari sostiene a su hermana en upa, le toma la mano con delicadeza y le da un beso en la cabeza, mientras la beba permanece con los ojos cerrados.

Una niña de ojos claros sonríe junto a un bebé que duerme sobre una superficie acolchada de color rosa
Stephani apostó por un look combinado para las niñas
Composición de cuatro fotografías de una niña pequeña junto a una bebé con ropa a rayas sobre un sillón y un almohadón rosado
Jazmín nació el 2 de noviembre por medio de una cesárea
Una niña sonríe y toma la mano de una bebé que descansa sobre un cojín rosa en un sillón gris
"Matchy matchy", escribió la influencer en el posteo que hizo

Después de esa primera tanda de imágenes, Demner recurrió a sus historias para publicar un video y hablar directamente con su comunidad. “Bueno, buen día, ¿cómo andan?”, comenzó diciendo frente a la cámara. “Vengo por acá a agradecer por todos los mensajes hermosos que me mandaron. Estoy contestando de a poquito, pero quería hacer un saludo general y un agradecimiento general porque me mandaron tantos, tantos, tantos mensajes tan lindos”, agregó la modelo.

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Demner explicó que una buena parte de esos mensajes tenía como objetivo saber cómo había sido la primera noche de la beba en la casa. “También desde hoy a la mañana para preguntarme cómo estuvo la primera noche, cómo estuvo Jaz en casa y todo”, relató. Luego respondió con calma y de manera directa: “La verdad que muy, muy bien”.

La modelo aclaró que, por tratarse de una recién nacida de apenas cuatro días, Jazmín duerme durante la mayor parte del tiempo. “Está tomando teta, espectacular, muy pancha, es muy pancha”, describió. También trazó una comparación directa entre la beba y su hija mayor: “Me hace acordar mucho a Ari. Me da mucha impresión porque es tan parecida a Ari que la miro y siento que tengo déjà vu constantes”.

Una mujer recostada mira a una bebé dormida con chupete, envuelta en una manta blanca con figuras de osos sobre un almohadón rosa
La familia ya se encuentra en el hogar
Una niña de cabello castaño claro inclina su rostro hacia una bebé recién nacida acostada de perfil sobre una superficie acolchada
"No puedo con ellas dos", escribió la influencer en una tierna foto de sus hijas
Un hombre sostiene a una niña en un brazo y a una bebé en el otro dentro de una habitación iluminada
La tierna foto de Guido junto a sus dos hijas (Instagram)

Entre las imágenes que compartió durante esos días apareció una fotografía de Jazmín dormida. La beba estaba envuelta en una manta con estampado de ositos y apoyada sobre un almohadón de lactancia color rosa. La leyenda que acompañó esa publicación fue “Descripción gráfica de Jaz 24/7”, una referencia a la rutina de sueño constante que atraviesa la beba en esta etapa.

Sobre la adaptación de la familia a la llegada de Jazmín, Demner se mostró conforme con el proceso. “Ari está muy contenta, está muy feliz”, afirmó sobre su hija mayor. Aunque también reconoció un matiz en el ánimo de la niña: “Obviamente, estaba un poquito celosa, pero está todo muy bien”.

El álbum familiar continuó sumando nuevos registros del vínculo entre las dos hermanas. En una de las fotografías, Ari besa la cabeza de Jazmín mientras la sostiene con delicadeza, en una escena tomada dentro de la cocina de la casa. Esa imagen estuvo acompañada por el texto: “No puedo con ellas dos. De verdad”. Otra publicación mostró a las dos niñas mirándose de cerca, recostadas sobre un almohadón rosado, junto con un mensaje de Demner dirigido a su hija mayor: “Cuando pensé que no podías ser más increíble, te convertiste en la mejor hermana mayor entendiendo todo y más. Las amo hijitas”.

El registro familiar sumó además una imagen de Pella con sus dos hijas en brazos. En esa fotografía, Ari se apoya sobre el hombro de su padre mientras sostiene la mano de Jazmín. La publicación llevó la leyenda: “@guido_pella soñaba con ser papá de nena”.

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