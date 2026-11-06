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La divertida despedida de soltera de Débora Nishimoto: look total white, partybus y amigas

La actriz está por contraer matrimonio con Esteban Lamothe a dos años de haber oficializado su relación

La actriz se va a casar en los próximos días con Esteban Lamothe
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Débora Nishimoto celebró su despedida de soltera junto a un grupo numeroso de amigas, semanas después de que ella y Esteban Lamothe confirmaran su compromiso en las redes sociales. La pareja se conoció durante las grabaciones de Envidiosa, la serie que Lamothe protagonizó junto a Griselda Siciliani, y tras casi dos años de relación decidieron formalizar el vínculo con un anuncio público cargado de emotividad.

La celebración previa a la boda quedó documentada a través de distintas cuentas de Instagram que acompañaron a la futura novia durante la noche. Las imágenes compartidas por los perfiles de la propia protagonista de la noche mostraron distintos momentos de la velada, desde el traslado grupal hasta los juegos de mesa y las fotos espontáneas que circularon entre las invitadas.

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La despedida tuvo un código de vestimenta claro: todas las asistentes optaron por atuendos en color negro, mientras Nishimoto se distinguió con un vestuario blanco. Para la ocasión, eligió un body de encaje con escote en V, una falda corta de tul con volumen, un velo largo sujeto a la cabeza y aros colgantes. En una de las fotografías publicadas por una de sus amigas, aparece sosteniendo un ramo artificial de plumas color crema con adornos en tonos rosa, dorado y rojo, acompañado del texto “Bride 2 be” y una copa de champán como emoji.

Un grupo de personas posa de noche frente a un autobús negro; varias visten de negro y una de ellas, vestida de blanco, es sostenida en brazos
La actriz festejó su despedida de soltera junto a su circulo de amigas más cercano
Una mujer viste un traje blanco de encaje y falda corta de tul con velo y sostiene un abanico decorado con plumas en una habitación
El look que eligió Débora para celebrar su despedida de soltera
Una mujer con velo blanco, gafas luminosas y vestido corto posa en un asiento de cuero rojo mientras personas la fotografían con teléfonos móviles
Las amigas de la actriz alquilaron un micro para recorrer la ciudad

Varias de las participantes llevaron diademas con cuernos de diablo iluminados en tonos verde, rojo y azul, combinados con lentes con luces LED y otros accesorios luminosos. El grupo se trasladó en un micro con la inscripción Goldenbus en letras doradas, estacionado frente a un edificio con fachada ondulada iluminada en tonos naranjas. En una de las fotografías, Débora aparece siendo cargada en andas por sus amigas frente al vehículo, vestida de blanco y rodeada por el resto de las invitadas con sus atuendos oscuros y accesorios con luces.

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El recorrido continuó en una limusina con interior de cuero capitoné rojo, donde Nishimoto fue fotografiada en el asiento trasero con lentes luminosos y el velo puesto, mientras otras integrantes del grupo registraban el momento con sus teléfonos. Desde el vehículo se observaba una calle de Buenos Aires con el cartel de salida de un local nocturno visible a través del vidrio trasero.

El mismo atuendo se repite en distintos momentos de la noche: en ese interior de limusina, en un ambiente con iluminación roja y empapelado de estampado animal print, y en una instancia posterior dentro de un departamento con ventanales y plantas, donde dos amigas la ayudaban a ajustar una prenda mientras ella sonreía con el velo puesto.

Una mujer con vestido claro ríe frente a una mesa con bebidas y luces de colores, mientras un hombre la acompaña detrás
La fecha del casamiento todavía no la dieron a conocer
Figura de cartón de un hombre con el torso descubierto, tatuajes, una soga al hombro y un lazo azul al cuello en una sala
Las amigas de Débora armaron una figura de cartón de Lamothe
Una mujer con vestido corto blanco y botas posa sentada junto a una figura de cartón de un hombre con el torso descubierto
Esteban estuvo presente a su manera (Instagram)

Entre los elementos que aparecieron durante la fiesta se destacó un recorte de cartón de tamaño real con la imagen de Lamothe, sin remera, con tatuajes visibles y una cinta azul atada al cuello a modo de decoración. El recorte fue fotografiado en distintos puntos del departamento, incluso con emojis de mariposas azules superpuestos en una de las imágenes. En otra fotografía, tomada dentro de un reconocido boliche, Débora aparece posando junto a la figura de su prometido detrás de ella.

Ya con la celebración terminada, la protagonista de la noche compartió en sus redes un mensaje dedicado a quienes la acompañaron durante la noche. “Realmente tengo a las mejores amigas, guardaespaldas, animadoras de toda fiesta, agitadoras de pista y compañeras de aventuras. Las amo con el alma, son espectaculares, únicas, gracias por tanto”, escribió junto a una fotografía grupal frente al micro, donde aparece en el centro del grupo, sostenida en andas con su atuendo blanco, mientras más de diez personas posaban a su alrededor con cuernos luminosos y atuendos negros con la felicidad a flor de piel.

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