Ciencia

¿Una reina detrás de la conquista romana de Britania? Las monedas que cuestionan la identidad de Verica

El análisis de inscripciones e imágenes grabadas en piezas de hace casi 2.000 años propone una nueva lectura sobre la dirigente que acudió a Roma tras ser desplazada por rivales locales

Anverso y reverso de una moneda metálica antigua con figuras en relieve y texto sobre un fondo blanco
Una investigación arqueológica sostiene que Verica, líder de los atrebates, fue una mujer en lugar de un gobernante masculino. (Universidad de Bournemouth)
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Una moneda de hace casi 2.000 años volvió a poner en discusión la identidad de una de las figuras políticas vinculadas con la llegada de Roma a Britania. Una investigación de la Universidad de Bournemouth, en Reino Unido, sostiene que Verica, gobernante de los atrebates, pudo haber sido una mujer y que la identificación masculina se apoyó durante décadas en interpretaciones históricas que ahora son cuestionadas.

El trabajo fue dirigido por el doctor Miles Russell, director de trabajo de campo arqueológico. Su hipótesis se basa en el nombre de Verica, en las inscripciones de sus monedas y en la figura representada en algunas de esas piezas. La investigación aparece en el libro Caratacus: Great King of Britain, publicado por Bloomsbury, y fue analizada en la revista Current Archaeology.

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Verica gobernó a los atrebates, un pueblo de la Edad del Hierro que ocupaba buena parte de los actuales condados ingleses de Hampshire y West Sussex. Hacia el año 40 d. C., fue apartado del poder y buscó refugio ante el emperador romano Claudio. Tres años después, en el 43 d. C., Roma invadió Britania.

La caída de Verica y la llegada de las tropas romanas a Britania

Dibujo del busto de una persona de pelo canoso con collar y aretes dorados, túnica verde y manto a cuadros sobre fondo blanco
Un retrato ilustrado recrea la figura del gobernante britano Verica, vinculado a los hechos de la conquista romana de Britania. (Universidad de Bournemouth)

La historia de Verica está ligada a uno de los episodios centrales del avance romano sobre las islas británicas. Según el historiador romano Casio Dio, Claudio decidió cruzar el canal hacia Britania después de que Verica lo convenciera de intervenir.

Russell planteó que esa relación con el emperador debe revisarse desde la posibilidad de que Verica fuera una mujer. “Verica no solo fue fundamental para la relación especial entre Gran Bretaña y Roma a principios del siglo I d. C., sino que, sin duda alguna, era mujer”, afirmó el arqueólogo.

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El investigador señaló que el relato de Casio Dio coincide con la imagen que algunos autores romanos construyeron de Claudio. Esos escritores lo presentaban como un gobernante débil, influido por mujeres y libertos, nombre que recibían los antiguos esclavos que habían obtenido la libertad.

Según Russell, la versión de que Claudio actuó por consejo de Verica encajaba con ese retrato del emperador. “La historia de Claudio comprometiéndose con algo solo porque una mujer se lo ordenó encaja con el estereotipo de este emperador sumiso y dominado por su esposa”, sostuvo.

Moneda antigua de metal sobre fondo blanco con el grabado de un jinete a caballo y letras inscritas en el borde inferior
Las monedas de oro y plata acuñadas bajo el mandato de Verica muestran la figura de una guerrera a caballo con una lanza. (Universidad de Bournemouth)

Las monedas de Verica son una de las bases de la nueva hipótesis

El principal argumento de la investigación está en la numismática, disciplina que estudia las monedas y otros objetos de pago antiguos. Las piezas acuñadas bajo el gobierno de Verica muestran inscripciones e imágenes que, de acuerdo con Russell, permiten reconsiderar su identidad.

Algunas monedas incluyen el término latino “rex”, que suele traducirse como rey. Esa inscripción llevó a que varios historiadores identificaran a Verica como un hombre. Russell cuestionó esa lectura y afirmó que el título no necesariamente definía el sexo de quien ejercía el poder.

“La gente también supone que era hombre por el término ‘rex’ en las monedas, pero ‘rex’ es un título neutro en cuanto al género; Roma reconocía tanto a reyes como a reinas, siendo Cleopatra de Egipto la más famosa”, explicó.

El arqueólogo añadió que el uso de esa palabra en las piezas reflejaría, según su interpretación, que Verica ejercía el gobierno con reconocimiento romano. “El uso del título latino ‘rex’ en las monedas demuestra que Verica gobernaba con la plena autorización del emperador”, afirmó.

Una figura a caballo y el debate sobre la identidad de la gobernante

Dos caras de una moneda metálica redonda: una con el texto COM F y motivos circulares, y otra con una figura animal, una estrella y el texto VIRI
La invasión romana del año 43 d. C. en Britania contó con la información táctica y el respaldo sobre el terreno aportados por Verica. (Chris Rudd Ltd, www.celticcoins.com)

La iconografía de las monedas también ocupa un lugar central en la investigación. En una moneda de oro atribuida a Verica aparece una figura desnuda a caballo, con una lanza. La inscripción incluye las palabras VIR y REX. Otra pieza de plata reproduce una imagen similar de una guerrera montada.

Russell sostuvo que esas representaciones se diferencian de las utilizadas por otros dirigentes britanos de la Edad del Hierro. “Mientras que otros líderes británicos de la Edad del Hierro que acuñaron monedas representan a guerreros claramente masculinos, Verica es representada como una figura esbelta, femenina y con el pecho descubierto, montada a caballo”, indicó.

El investigador también citó el nombre de Verica como otro elemento de su planteo. Señaló que termina en “a”, una característica que comparó con los nombres de otras gobernantes de ese período, entre ellas Boudica, líder de los icenos, y Cartimandua, vinculada con los brigantes.

La terminación de un nombre, por sí sola, no resuelve una identificación histórica. Para Russell, adquiere relevancia al combinarse con las imágenes de las monedas y con las referencias antiguas sobre la relación de Verica con Claudio.

Verica habría tenido un papel político decisivo en el año 43 d. C.

La hipótesis de que Verica fue una mujer modifica la lectura sobre la política britana anterior a la conquista romana. Russell afirmó que su papel no se limitó a pedir ayuda militar tras su salida del poder, sino que habría aportado información y respaldo local para la expedición de Claudio.

“El papel de Verica fue mucho más crucial para la expedición británica. Su presencia a bordo garantizó el éxito del proyecto, ya que proporcionó información táctica y apoyo sobre el terreno”, declaró.

La invasión de Britania representó una victoria política y militar para Claudio. De acuerdo con la investigación, el conflicto interno que afectó a Verica ofreció al emperador una justificación para intervenir en la isla y respaldar un cambio de gobierno.

Russell definió a Verica como una figura política que quedó relegada en los relatos posteriores. “Debemos tomar las pruebas arqueológicas al pie de la letra y recordar a Verica como una reina y una de las primeras y más importantes líderes femeninas británicas”, afirmó.

El arqueólogo agregó que, sin su destitución y su posterior búsqueda de apoyo en Roma, la invasión romana de Britania podría no haber ocurrido en ese momento. La investigación propone así revisar la identidad de una gobernante cuyo exilio quedó asociado con el inicio de la presencia romana en la isla.

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