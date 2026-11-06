Maru Botana habló de las internas en MasterChef y describió con crudeza a los participantes: "Como pollitos mojados"

En una entrevista para el programa Intrusos de América TV, la cocinera Maru Botana ofreció declaraciones sobre el vínculo entre los participantes de MasterChef Celebrity. Las imágenes muestran a la conductora dialogando con el cronista desde el interior de un vehículo, alternadas con fragmentos de archivo del certamen televisivo.

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Maru Botana habló sobre las internas en MasterChef Celebrity y describió de una forma cruda a los participantes cuando los platos no salen como esperaban. La jurado del reality de Telefe dio señales de que el juego ya no pasa solo por Karina Mazzocco y adelantó que el certamen está en plena transformación.

Consultada por los periodistas de Intrusos sobre el rendimiento de Mazzocco —señalada como la más destacada en las últimas galas—, Botana no negó su predominio, pero tampoco cerró el tema. “Hay un juego ahí, ¿no? Es divertido verlos a todos, sobre todo en diferente situación. Todos conductores. Verlos ahí tipo pollitos mojados, nerviosos porque les salió mal o frustrados. La verdad que es loquísimo”, expresó la pastelera.

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La imagen que eligió Botana para describir a sus participantes —conductores de televisión acostumbrados a los sets y las cámaras— dice bastante del ambiente que se vive puertas adentro del programa. En la cocina de MasterChef, los nervios y la frustración se muestran sin filtro, y eso, según la jurada, es parte de lo que hace al formato tan particular.

La conductora Karina Mazzocco es una de las participantes con mejor valuación en MasterChef Celebrity

Cuando le preguntaron si el resto de los participantes mira a Mazzocco “de reojo, con envidia o celos”, Botana fue escueta pero directa: “Está cambiando todo”. Ante la insistencia por saber hacia dónde se mueve el favoritismo, aportó lo justo: “Todos los días pasan cosas distintas”. Una respuesta que, en su brevedad, confirma que el liderazgo dentro del certamen sigue siendo materia abierta.

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essLa conversación también pasó por Martita Fort, otra de las figuras que viene ganando visibilidad en el programa. Botana la definió con una sola palabra: “Muy querida”. Y cuando le recordaron que la propia Mazzocco también le tiene afecto, la jurada sumó contexto: “Hay otras situaciones de vida que hemos vivido. Acá en MasterChef pasa de todo. Es muy divertido ver todo lo que pasa porque es una burbuja donde estamos todos ahí y tenemos que cocinar, no queda otra”.

Para Maru Botana, Marta Fort podría ser una de las favoritas del certamen

Sobre el vínculo con el grupo en general, Botana no escatimó palabras: “Estamos muy encariñados. Es un grupo tremendo”. La jurada, que participa por primera vez de forma estable en el certamen, había señalado en declaraciones previas a SQP (América TV) que lo estaba “disfrutando muchísimo” y que tanto los concursantes como Wanda Nara y el resto del equipo la hacían sentir cómoda en el rol.

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Una de las respuestas más contundentes de la nota llegó cuando los periodistas le preguntaron por la polémica de las degustaciones. Botana cortó la conversación antes de que terminara la pregunta y, por iniciativa propia, trajo a colación a Dolli Irigoyen: “Ya la escucharon a Doly. Basta, basta. Hace cuarenta años que cocino. Basta”.

La polémica se había instalado semanas atrás, cuando usuarios en redes sociales cuestionaron que Botana tomara porciones pequeñas, separara ingredientes o revisara los platos con los cubiertos antes de dar una devolución. En una nota anterior con el ciclo de América TV, la cocinera había respondido: “Yo como muy poquito, como un pajarito”. Y había cerrado el debate con su trayectoria como argumento: “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

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Dolli Irigoyen defendió a Maru Botana y cuestionó las críticas por sus degustaciones en MasterChef Celebrity

Irigoyen, por su parte, había salido a defenderla públicamente ante Intrusos. “Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona”, sostuvo la chef. Los conductores del programa recordaron, sin embargo, que Irigoyen había dejado un “like” en redes durante el pico de las críticas a Botana, un gesto que había alimentado la especulación sobre su postura real.

Al cierre de la nota, Botana lanzó una reflexión que quedó flotando: “Tengo mucha tele y por eso está más complicada ahora. La mía era más divertida”. Cuando le preguntaron si se trata de otra televisión, confirmó con un “sí” y se despidió. La jurada integra el panel de MasterChef Celebrity en la edición que convive en pantalla con MasterChef Junior, la versión infantil del formato también emitida por Telefe.

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