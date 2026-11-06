Candelaria Tinelli cumplió 36 años y recibió los saludos de su familia: "Niña de sonrisa bonita"

Cande Tinelli cumplió 36 años

Guardar

Candelaria Tinelli celebró este jueves su cumpleaños número 36 con una catarata de saludos en las redes sociales de su familia. Sus hermanas Juanita y Micaela Tinelli, junto a su madre, Soledad Aquino, dedicaron publicaciones emotivas —con fotografías del presente y de la infancia— para festejar a la diseñadora y artista, conocida en el ambiente como “Lelu”.

Juanita le dedicó fotos del presente y la llamó “la escorpiana más hermosa del mundo”

Juanita Tinelli fue una de las primeras en sumarse al festejo. En su primera imagen compartió un abrazo espontáneo con Candelaria: ella la rodea por detrás y le da un beso en la mejilla, mientras su hermana aparece con los ojos cerrados, sentada con las piernas recogidas y envuelta en un buzo amarillo. “Feliz cumpleaños Lelu, te amo infinito”, escribió Juanita sobre la foto, acompañada de emojis de corazones con flecha.

PUBLICIDAD

En una segunda postal, ambas posan recostadas sobre una cama, con los brazos entrelazados y sonrisas relajadas. El texto que eligió Juanita para acompañar esa imagen fue directo: “La escorpiana más hermosa del 🌎”.

Cumpleaños de Candelaria Tinelli

El saludo de su hermana Juanita por el cumple de Cande Tinelli en dos fotos

Micaela rescató dos fotos de la infancia para declarar su amor

Micaela Tinelli optó por un registro más nostálgico. La primera fotografía de archivo la muestra de niña junto a una Candelaria pequeñita, aún con rulos, frente a un fondo escenográfico de La Sirenita. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita de este mundo y del universo entero 💫, te amo con toda mi alma”, escribió.

La segunda imagen, también de archivo, las muestra en el asiento trasero de un automóvil: Micaela mira a cámara mientras su hermana, de bebé, bebe de una mamadera. El mensaje que eligió para acompañarla mezcló humor y ternura: “Esta foto me arruina de amor 😢💘, yo no sé si miraba tu mamadera o qué, pero vos me matás de amor mal @candelariatinelli, feliz todo 🌷🌷🌷”.

PUBLICIDAD

Cumpleaños de Candelaria Tinelli

Micaela Tinelli eligió dos imágenes de la infanacia para celebrar el cumplee de Candelaria

Soledad Aquino la saludó con música, fotos de la infancia y una publicación en el feed

Soledad Aquino, madre de Candelaria y Micaela, también se sumó a los festejos con varias publicaciones. En el feed, compartió fotos junto a su hija tomadas de revistas, acompañadas de un mensaje cargado de afecto: “Feliz cumple mi lelu!! A festejar la vida!! Te amoooooo demasiado!! Se feliz!! 🙂 ❤️❤️❤️❤️🦓🦓🦓😍😍😍😍”.

Además, publicó dos historias con música de fondo. La primera la muestra en una caballeriza, con el rostro parcialmente cubierto por el hocico de un caballo, y lleva el texto: “Feliz cumple mi jineta! Hermosa! El tiempo vuela”. Esa historia fue acompañada por el tema “Te veo crecer”, de Daniel RíoBio.

PUBLICIDAD

La segunda imagen rescata una foto de Candelaria de niña, vestida con un traje de bailaora flamenca de lunares rojos y blancos, sonriente frente a una escalera de mármol. “Feliz cumple gitanilla!!! Olé! Jajaja”, escribió Aquino, con “Mi niña de sonrisa bonita”, de Proyecto Romántico, como música de fondo.

Cumpleaños de Candelaria Tinelli

Soledad Aquino, la mamá de Candelaria, eligió recordarla con una imagen de la pasión por los caballos de Cande y un recuerdo vestida como bailaora flamenca, la pasión de su mamá

La equitación, la pasión que ocupa el centro de su vida

Lejos de los flashes mediáticos, Candelaria encontró en la pista de arena su propio espacio. La equitación —disciplina que practica desde la adolescencia— dejó de ser un pasatiempo para convertirse en uno de los ejes de su rutina. En mayo de 2026, se consagró ganadora en su categoría en el Montana Farm Masters, junto a su yegua Caruscha, en una jornada que celebró con videos y fotos en sus redes. Meses antes, en diciembre de 2025, había documentado su regreso a las competencias nacionales junto a la misma yegua y bajo la guía de su entrenadora, Coti Abdala, a quien le agradeció públicamente haberla motivado a volver a las pistas. Hoy estoy muy enfocada en la equitación, me gustaría seguir saltando a caballo. Me apasiona, declaró en una entrevista reciente. Para complementar el esfuerzo sobre el caballo, incorporó también una rutina de gimnasio diseñada por su entrenador Matías Brenna, enfocada en fuerza y resistencia muscular.

PUBLICIDAD