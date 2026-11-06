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Quiénes son los nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Marina Calabró y Ariel Tarico encabezan la lista en la que A24 y TN concentran la mayor cantidad de candidatos de la actual edición

Martin Fierro de Cable 2025 - Salon
Prensa Martin Fierro de Cable
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Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2026, con A24 y TN como los canales con mayor presencia en las ternas. La gala se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y será transmitida en vivo por A24.

La competencia contará con 35 categorías, entre las que habrá programas periodísticos, noticieros y ciclos deportivos, culturales, musicales, gastronómicos e infantiles. También se otorgarán reconocimientos individuales para conductores, cronistas, panelistas y columnistas.

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Con las candidaturas ya confirmadas, la expectativa se centra en la ceremonia, donde APTRA revelará a los elegidos en una de las celebraciones anuales más importantes de la industria televisiva.

Martin Fierro de radio 2026 - Banner
Jonatan Viale se encuentra en la terna de mejor programa periodístico (Adrian Escandar)

La lista de los Nominados

Interés general

  • Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
  • Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)
  • Redespiertos – Guido Martínez (TN)

Magazine

  • Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
  • Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
  • Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
  • Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

  • Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)
  • Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
  • Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

  • Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
  • ¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
  • Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
  • WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)
Marina Calabró se encuentra nominada por el programa que tiene en la pantalla de A24
Marina Calabró se encuentra nominada por el programa que tiene en la pantalla de A24

Cultural / Educativo

  • El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
  • Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
  • Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)

Entrevistas

  • Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
  • Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)
  • Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

  • La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
  • Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)
  • Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

  • Otra mañana – Antonio Laje (A24)
  • Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)
  • Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)
La Vida Después
Luis Novaresio se encuentra en dos de las 35 ternas (Jaime Olivos)

Noticiero central

  • Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)
  • La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
  • Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
  • Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

  • El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
  • Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)
  • ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

  • Sportia (TyC Sports)
  • SportsCenter (ESPN)
  • TN Deportivo (TN)
  • TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

  • Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
  • Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
  • Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

  • Argentinhitos (Pakapaka)
  • Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
  • Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)
Plim Plim tiene la posibilidad de llevarse el premio a programa Infantil
Plim Plim tiene la posibilidad de llevarse el premio a programa Infantil

Servicio informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Documental

  • Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
  • Generación Dorada (Fox Sports)
  • Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

  • A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
  • Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
  • Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

Culinario

  • Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)
  • Historias Ricas (TN)
  • Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)
Dr. Guillermo Capuya
"Doctor C", el programa de Guillermo Capuya se encuentra nominado

Programa rural

  • Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)
  • TN Campo (TN)
  • Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

  • Abriendo caminos (América Sports)
  • El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
  • Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)

Servicios

  • El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)
  • Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
  • Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
  • Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

  • C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
  • Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
  • Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)
Ariel Tarico (Infobae en Vivo)
Ariel Tarico esta ternado por la labor que hace en la pantalla de TN (Infobae en Vivo)

Producción integral

  • América 24 (A24)
  • Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
  • Crónica Televisión (Crónica TV)
  • Morir en guerra ajena (TN)
  • C5N

Labor humorística

  • Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN)
  • Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
  • Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

  • Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
  • Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)
  • Paula Bernini – Tempraneros (TN)
Martin Fierro - Ganadores
Eduardio Feimann viene de ganar un Martín Fierro de Radio (RS Fotos)

Labor conducción masculina

  • Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
  • Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)
  • Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
  • Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

  • Alejandro Wall (Fox Sports)
  • Diego Latorre (ESPN)
  • Leonardo Paradizo (A24)
  • Marcelo Benedetto (DSports)
  • Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

  • Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)
  • Cecilia Boufflet (A24)
  • Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (C5N)
  • Ernesto Hadida (Crónica TV)
  • Nelson Castro (TN)
  • Pablo Rossi (A24)
Cecilia Boufflet
Cecilia Boufflet está nominada a mejor labor periodistia femenina (Maximiliano Luna)

Cronista / Movilero

  • Cristian Eche (Crónica TV)
  • Alejandro Moreyra (C5N)
  • Mercedes Mora (A24)
  • Fabián Rubino (A24)

Panelista

  • Rubén Rabanal (A24)
  • Rodolfo Cingolani (TyC Sports)
  • Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

  • Alejandra Peñalva (TN)
  • Cecilia Martí (TN)
  • Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

  • Adrián Ventura (TN)
  • Daniel Bilotta (La Nación+)
  • Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

  • Florencia Barragán (TN)
  • Andrés Lerner (C5N)
  • Willy Laborda (A24)
  • Lara López Calvo (A24)
Entrevista de Maria Laura Santillan a Lara Lopez Calvo
Lara López Calvo está en carrera para levantar la estatuilla por su columna económica (Gustavo Gavotti)

Columnista policial / Judicial

  • Gabriel Iezzi (A24)
  • Lucas Occhipinti (Crónica TV)
  • Nicolás Pizzi (La Nación+)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Aviso publicitario

  • Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)
  • Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
  • Easy a todo – Easy (Don by Havas)
  • Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)

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