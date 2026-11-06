Entre lágrimas y con visitas inesperadas: así fue el cumpleaños sorpresa que Lautaro Martínez le organizó a Agustina Gandolfo

El delantero decidió sorprender a su esposa con una fiesta junto a sus familiares y amigas (Video: Instagram)

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Agustina Gandolfo pensaba que iba a tener una cena romántica con Lautaro Martínez para arrancar su cumpleaños. No sabía que del otro lado de la puerta la esperaban su hermana, su cuñada y sus amigas —algunas llegadas desde la Argentina— para darle el único regalo que, según ella misma confesó después, no se puede comprar: estar cerca de los suyos.

La modelo mendocina convivió con la distancia de su familia como una constante en su vida cotidiana en Italia, donde reside junto al delantero del Inter y sus dos hijos. Fue ese peso, que ella misma reconoció en cada regreso a la Argentina, el que llevó a Martínez a armar la sorpresa.

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El reel que Gandolfo compartió en sus redes sociales registró el momento exacto del encuentro: ella llegó con un vestido negro a la entrada de un salón de paredes oscuras y cortinas de terciopelo, acompañada por el futbolista. Segundos después, una lluvia de papelitos rojos y blancos cayó sobre la pareja y los invitados, mientras ella levantó los brazos ante la sorpresa.

Martínez estuvo en todos los detalles: incluso hubo torta de cumpleaños

Las imágenes que siguieron mostraron el abrazo prolongado con su hermana, luego otro con su cuñada —ambas rieron con las manos entrelazadas sobre los hombros— y, finalmente, un abrazo grupal con el resto de las amigas. La barra iluminada del salón y las paredes revestidas en tonos oscuros aparecieron de fondo en toda la secuencia.

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En la publicación, Gandolfo acompañó las imágenes con un texto en el que describió lo que significó para ella ese reencuentro. “Solo yo sé cuánto me pesa estar lejos de mi familia y de mis amigos, y cuánto me llena el alma una sorpresa como esta”, escribió al inicio del mensaje.

El agradecimiento central estuvo dirigido a Martínez. “Gracias a mi amor por entender que no había regalo más lindo para mí que este”, escribió, y lo etiquetó directamente en la publicación. Sobre él agregó: “Por amarme y por cuidarme, y por estar siempre atento a cómo me siento y hacer lo que sea para verme feliz”.

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La modelo también reconoció a quienes viajaron para acompañarla: “Gracias a mis amigas y a mi hermanita y cuñi por hacer el esfuerzo de viajar, algunas incluso cruzando el charco, solo para estar conmigo y compartir el fin de semana de mi cumpleaños”. Y cerró con un mensaje para su círculo en Milán: “A mis amigos de Milán, que se convirtieron en mi familia lejos de casa, gracias por estar siempre, por acompañarme y por hacer que la distancia pese un poquito menos”.

La ambientación que eligió el delantaro para el cumpleaños de su esposa

La publicación terminó con una reflexión que resumió el tono de toda la jornada. “Pasan los años y confirmo cada vez más que cuando ponemos todo en la balanza, lo que realmente importa son los nuestros, las amistades, el amor y los momentos compartidos”, escribió la empresaria. “Al final del día, eso es lo que nos queda y lo que nos llevamos para siempre.”

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Martínez quiso tener la última palabra en el festejo. Después de la sorpresa que organizó junto a familiares y amigas trasladadas hasta Milán, el delantero del Inter compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su pareja y madre de sus dos hijos.

“A veces siento que las palabras no alcanzan para expresar todo lo que significás para mí y para nuestros hijos”, escribió Martínez al inicio de la publicación. En ese mismo texto, definió el lugar que ocupó Gandolfo dentro de la familia: “Sos una mujer increíble, una compañera incondicional y sobre todo la mejor mamá que nuestros hijos podrían tener”.

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El reconocimiento continuó con un agradecimiento por su manera de criar y acompañar. “Gracias por cuidarnos tanto, por enseñarnos cada día, por mostrarnos con tus acciones el verdadero valor de la vida”, escribió el futbolista, antes de agregar: “Ojalá pudiera devolverte aunque sea un poquito de todo lo que nos das todos los días”.

Martínez también explicó cuál fue su objetivo al reunir el círculo íntimo de Gandolfo en Milán. “Ayer quise regalarte una pequeña sorpresa, verte feliz y rodeada de la gente que te quiere es lo que realmente quería, porque, si alguien merece sentirse especial, sos vos”, escribió. El cierre combinó el saludo de cumpleaños con una declaración de afecto compartida con sus hijos: “Feliz vida mi amor, ¡feliz cumpleaños! ¡Te amamos!”

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