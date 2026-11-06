Honduras

Capturan en Honduras a presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación solicitado en extradición por EE.UU.

Óscar Samuel Mejía Funes fue detenido en La Ceiba, Atlántida, y es requerido por una corte federal del Distrito Este de Texas por dos cargos relacionados con la fabricación y distribución de drogas. Su primera audiencia será este sábado a las 2:00 de la tarde.

Óscar Samuel Mejía Funes fue capturado en La Ceiba, Atlántida, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. (Foto: Policía Nacional)
Óscar Samuel Mejía Funes fue capturado en La Ceiba, Atlántida, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. (Foto: Policía Nacional)
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Un hondureño señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México fue capturado este viernes en La Ceiba, Atlántida, durante un operativo de unidades especializadas de la Policía Nacional. Se trata de Óscar Samuel Mejía Funes, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad confirmó la detención e indicó que el sospechoso es considerado uno de los principales narcotraficantes de Honduras, además de mantener supuestos vínculos con estructuras criminales de Colombia y México.

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«Tenemos capturado a un extraditable vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación de México solicitado por EE. UU. Se le acusa de producción, conspiración y tráfico de estupefacientes y es considerado uno de los principales narcotraficantes de Honduras. Capturado en La Ceiba», comunicaron las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, Mejía Funes enfrenta requerimientos judiciales en Estados Unidos por actividades relacionadas con la producción, fabricación, conspiración y tráfico de cocaína hacia territorio norteamericano.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la designación de un juez natural para conocer la solicitud de extradición contra el hondureño. (Foto: Archivo)
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la designación de un juez natural para conocer la solicitud de extradición contra el hondureño. (Foto: Archivo)

Las investigaciones de inteligencia señalan que presuntamente desempeñaba un papel importante en una estructura dedicada al acopio y transporte de cargamentos de droga mediante rutas marítimas y aéreas en el litoral atlántico hondureño.

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Tras la captura, el Poder Judicial designó de emergencia a un juez natural para conocer la solicitud de extradición presentada por el Distrito Este de Texas, Estados Unidos, contra Óscar Samuel Mejía Funes.

El portavoz, Melvin Duarte, informó que el hondureño es requerido por dos cargos relacionados con el narcotráfico: conspiración para la fabricación y distribución de drogas, así como fabricación y distribución de sustancias estupefacientes.

Duarte detalló que la primera audiencia del proceso, denominada audiencia de información, se desarrollará este sábado a las 2:00 de la tarde en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante esta diligencia, al ciudadano se le comunicarán formalmente los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense, los hechos que fundamentan el requerimiento y el país que solicita su entrega.

Las autoridades hondureñas señalan al detenido como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación de México. (Foto: Europa Press)
Las autoridades hondureñas señalan al detenido como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación de México. (Foto: Europa Press)

Esta primera comparecencia constituye el inicio del procedimiento judicial de extradición en Honduras, mediante el cual el juez natural conocerá los términos de la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses.

Después de su aprehensión en La Ceiba, el requerido quedó bajo estrictas medidas de seguridad para iniciar su traslado hacia Tegucigalpa, donde deberá comparecer ante el juez designado por la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud de extradición busca que Mejía Funes responda ante la justicia estadounidense por los delitos que se le atribuyen. El procedimiento deberá desarrollarse conforme a las disposiciones legales hondureñas que regulan la entrega de ciudadanos requeridos por otros Estados.

La captura también pone de relieve las investigaciones sobre las conexiones entre operadores del narcotráfico hondureño y organizaciones criminales internacionales que utilizan rutas centroamericanas para movilizar drogas hacia Estados Unidos.

El hondureño fue puesto bajo custodia policial para su traslado desde La Ceiba hacia Tegucigalpa, donde deberá comparecer ante la justicia. (Foto: Policía Nacional)
El hondureño fue puesto bajo custodia policial para su traslado desde La Ceiba hacia Tegucigalpa, donde deberá comparecer ante la justicia. (Foto: Policía Nacional)

El presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación constituye uno de los elementos destacados por las autoridades de seguridad en este caso. No obstante, las acusaciones deberán ser conocidas y resueltas por las instancias judiciales correspondientes.

Con la audiencia programada para este sábado, el proceso entrará en su primera etapa formal ante la justicia hondureña, mientras Estados Unidos mantiene su solicitud para que el ciudadano sea puesto a disposición de sus tribunales.

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