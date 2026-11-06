La AFA recurrirá al TAS luego de que la FIFA ratificara la sanción a Paredes por los incidentes en la final del Mundial

La Cámara de Apelaciones de la FIFA emitió sus resoluciones sobre los incidentes de la final del Mundial 2026. (REUTERS/Amanda Perobelli)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió este viernes las resoluciones de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes abiertos tras los incidentes que sucedieron entre los protagonistas una vez terminada la final del Mundial 2026 ante España. El organismo revisor redujo la sanción original de siete partidos a cuatro fechas de suspensión para el defensor Nahuel Molina, aunque confirmó la inhabilitación de diez partidos impuesta al mediocampista Leandro Paredes y ratificó las multas a la entidad argentina por los cánticos discriminatorios de sus hinchas.

La Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la AFA en favor de Molina y ordenó reducir la pena original. El defensor cumplirá cuatro fechas de suspensión y abonará USD 60.000 de multa, una reducción significativa respecto de los siete partidos y USD 90.000 que había determinado la Comisión Disciplinaria de la FIFA en agosto pasado. El organismo había sancionado al futbolista por su participación en los altercados que se desataron al término de la final disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey, cuando Argentina cayó 1-0 ante España.

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En lo que respecta al caso de Paredes, la Cámara no hizo lugar a la apelación y ratificó la suspensión de diez partidos fijada por la instancia inferior —considerada una de las más severas de la historia de los mundiales—. El mediocampista de Boca Juniors había protagonizado uno de los episodios más graves de la tarde: tomó del cuello a Eric García y derribó a Gavi antes de propinarle un golpe a este, cargos que la FIFA encuadró como tres casos de agresión. La multa de USD 90.000 que pesa sobre el volante también quedó firme.

La sanción contra Nahuel Molina disminuyó a cuatro fechas de suspensión y una multa de 60.000 dólares. (REUTERS/Dylan Martinez)

Del mismo modo, la FIFA confirmó las sanciones económicas impuestas a la AFA por los cánticos discriminatorios entonados por sus hinchas durante el torneo. La Comisión Disciplinaria había fijado originalmente una multa total de USD 321.000 contra la entidad —que incluyó cargos por uso de un evento deportivo para manifestaciones no deportivas, conducta del equipo y los mencionados cánticos— y ordenó además que USD 100.000 del monto fueran destinados a un plan de lucha contra la discriminación.

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Ante los resultados parciales de esta apelación, la AFA anunció en su comunicado publicado este viernes que profundizará su estrategia legal. El primer paso será solicitar los fundamentos escritos de las decisiones de la Cámara para, una vez recibidos, presentar los recursos correspondientes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia máxima del deporte a nivel internacional. La asociación expresó que cuenta “con argumentos de hecho y derecho suficientes” para sostener la apelación tanto en el caso de Paredes como en las sanciones económicas que le fueron confirmadas.

Cabe recordar que las suspensiones impuestas por la FIFA son aplicables únicamente a partidos de selecciones nacionales. Tras una gestión previa de la AFA, el organismo rector del fútbol mundial había aceptado que las fechas de inhabilitación pudieran cumplirse también en encuentros amistosos de categoría A y en partidos oficiales de Conmebol, lo que acelera el agotamiento de las penas.

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