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Amigos y colegas despiden con dolor a Daniel Bifulco: el velatorio del querido humorista de Los Jaimitos

Rodrigo Vagoneta, Mariano Iudica y otros referentes del espectáculo se acercaron esta noche a la avenida La Pampa 5561 para dar el último adiós al humorista, fallecido a los 56 años

Velatorio de Daniel Bifulco
El saludo de Rodrigo Vagoneta, que fue integrante de Los Jaimitos junto a Bifulco, con Álvaro Navia
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Amigos, colegas y familiares se despiden esta noche de Daniel Bifulco en Villa Urquiza, el barrio porteño donde el humorista vivió y murió el pasado miércoles. El velatorio del actor, recordado por integrar el trío Los Jaimitos en Videomatch, se realiza este viernes 6 de noviembre de 18 a 22 en la avenida La Pampa 5561, de la Ciudad de Buenos Aires, según informó su hija Luciana Bifulco a través de sus redes sociales. “Despedimos con mucho amor a Daniel Alberto Bifulco”, escribió la joven al compartir los datos de la ceremonia.

La confirmación llegó después de horas de incertidumbre. El cuerpo de Bifulco permaneció en la morgue hasta que sus allegados lograron resolver un obstáculo burocrático que postergó la despedida: el DNI del actor había quedado en una inmobiliaria de Mar del Plata, ciudad donde tenía proyectada toda su actividad profesional para el verano. Sin ese documento, la familia no podía completar el trámite de identificación formal para retirar los restos. Fue Roberto Peña, su histórico compañero en Los Jaimitos, quien tomó la iniciativa y coordinó la recuperación del documento a través de integrantes de su propio equipo teatral que se encontraban en la ciudad balnearia. En paralelo, la familia evaluó alternativas como la licencia de conducir o la partida de nacimiento para no depender exclusivamente de su aparición.

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Velatorio de Daniel Bifulco
Rodrigo Vagoneta en su llegada a la sala velatoria
Velatorio de Daniel Bifulco
Mariano Iúdica se acercó a saludar a los deudos de Daniel Bifulco
Velatorio de Daniel Bifulco
El saludo de Álvaro Navia y Fer Ende

El último adiós reunió a figuras del humor y el espectáculo argentino

Entre quienes se acercaron hasta el momento para despedir a Bifulco estuvieron Rodrigo Vagoneta, su compañero en el trío humorístico; Chino D’Angelo, Álvaro Navia, Alfredo Silva, Fer Ender y Mariano Iudica, además de los familiares del actor. El ambiente artístico había comenzado a expresar su dolor desde el miércoles, cuando se conoció la noticia. Peña le dedicó un extenso mensaje en redes sociales: “Querido amigo, Dani, qué decir en este momento, cuando el dolor es inmenso. Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría”, escribió. Vagoneta, por su parte, lo definió como “mi hermano, mi amigo” y “el verdadero Jaimito”. También expresaron sus condolencias Marcelo Tinelli, Pablo Cabaleiro (el Mago Sin Dientes), Flavio Gastaldi (Hijitus), Torry Palenzuela y Silva, entre otros colegas.

Luciana, que compartió escenario con su padre durante la temporada 2025 de La magia de la risa en el Teatro Victoria de Mar del Plata, agradeció públicamente cada muestra de afecto recibida y pidió respeto y privacidad para la familia durante el duelo. “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió la joven actriz.

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Velatorio de Daniel Bifulco
La sala velatoria en Villa Urquiza
Velatorio de Daniel Bifulco
El Chino D'Angelo, otro amigo del humorista
Velatorio de Daniel Bifulco
Alfredo Silva también se acercó hasta el velatorio de Bifulco

Quién fue Daniel Bifulco y cómo murió

Bifulco tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza el miércoles 4 de noviembre. Fue su hermano quien advirtió la situación y llamó al 911; al llegar, personal policial y una ambulancia del SAME constataron la muerte sin signos de violencia. Las primeras versiones apuntaron a un paro cardíaco, aunque las causas del fallecimiento quedaron bajo investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n.° 36 y de la Policía Científica, sin que la familia haya emitido un diagnóstico oficial hasta el momento.

Actor y humorista de extensa trayectoria, su nombre quedó ligado para siempre a Los Jaimitos, el sketch que protagonizó junto a Peña y Vagoneta dentro del ciclo Videomatch (Telefe), uno de los programas más vistos de la televisión argentina a comienzos de los años 2000. El trío supo ganarse un lugar en la historia del humor televisivo del país y, con el paso del tiempo, Bifulco, Peña y Vagoneta retomaron proyectos en común, incluyendo contenidos para plataformas de streaming.

Horas antes de morir, Bifulco había anunciado en sus redes sociales su participación en la temporada 2027 de La magia de la risa, en el Teatro Victoria de Mar del Plata. Había firmado ese contrato apenas una semana antes de su muerte.

Fotos: RS Fotos

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