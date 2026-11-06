Cuba

El diplomático cubano expulsado por Estados Unidos que fue elegido experto de la ONU diez días después del incidente

El nombramiento llegó diez días después; aquel incidente motivó una sanción diplomática y abrió un contraste político en La Habana, mientras el organismo internacional definía una integración para el próximo trienio

Richard Tur de la Concepción integrará la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU entre 2027 y 2029. (Imagen de cortesía)
Richard Tur de la Concepción integrará la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU entre 2027 y 2029. (Imagen de cortesía)
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Richard Tur de la Concepción fue elegido por aclamación como experto de la ONU para el período 2027-2029, apenas diez días después de que Estados Unidos lo declarara persona non grata y lo expulsara tras una agresión contra un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas. El diplomático cubano integrará la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, según informó CiberCuba.

La designación ocurrió el viernes 6 de noviembre, después de una semana adversa para La Habana en la Asamblea General. La resolución anual contra el embargo estadounidense fue aprobada el 28 de octubre con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 187 votos que Cuba había obtenido dos años antes.

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Un puesto individual en el comité presupuestario de la ONU

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, conocida como ACABQ, está integrada por 21 miembros elegidos a título personal por la Asamblea General, no como representantes de sus gobiernos. El organismo asesora a Naciones Unidas sobre su presupuesto y administración.

La elección por aclamación supone que no hubo otro candidato para el puesto asignado al grupo regional de Cuba o que los integrantes de la Asamblea no plantearon objeciones formales a su postulación.

La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución contra el embargo con 130 votos a favor frente a los 187 obtenidos dos años antes. (Imagen de cortesía)
La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución contra el embargo con 130 votos a favor frente a los 187 obtenidos dos años antes. (Imagen de cortesía)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, celebró el resultado en X con “cálidas felicitaciones” a Tur. Definió la designación como una “nueva victoria de Cuba y un reconocimiento a su destacada labor a favor del multilateralismo y el trabajo de la Organización”.

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Tur agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, conocido como MINREX, y al equipo de la misión cubana ante la ONU “por el tremendo trabajo realizado en esta elección”. También reafirmó “el compromiso con una gestión sólida de la ONU”.

La expulsión ordenada tras el incidente del 27 de octubre

El 27 de octubre, durante el debate anual de la Asamblea General sobre el embargo, Tur intentó quitarle el teléfono a J.P. Freire, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la misión de Estados Unidos y portavoz del embajador Mike Waltz. Mientras Freire grababa la confrontación, el diplomático cubano le lanzó varios manotazos.

Esa noche, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la orden de expulsión. Waltz dijo en Fox News que Tur “estaría en un avión rumbo a La Habana dentro de las próximas 24 horas” y advirtió: “Si pones una mano encima de un estadounidense aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio y yo mismo no lo vamos a tolerar”.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la designación del diplomático cubano como una nueva victoria para el multilateralismo de la isla. (Imagen de cortesía)
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la designación del diplomático cubano como una nueva victoria para el multilateralismo de la isla. (Imagen de cortesía)

El Departamento de Estado confirmó su salida del país el 29 de octubre y calificó al régimen cubano de “incompetente”. Un vocero de la institución afirmó que sus tácticas eran de “intimidación y opresión” y señaló: “Hemos dejado claro a la misión cubana que este individuo no es bienvenido en Estados Unidos”.

La recepción en La Habana contrastó con la expulsión. El viceministro primero, Gerardo Peñalver Portal, recibió a Tur en el Aeropuerto Internacional José Martí junto a cerca de una decena de funcionarios del MINREX.

El 2 de noviembre, la cancillería cubana organizó un acto de bienvenida en su sede con unas 40 a 50 personas. Rodríguez Parrilla describió la conducta del diplomático como “firme y valiente” y como un “ejemplo para la Diplomacia Revolucionaria”.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC, incorporó a Tur a su lista de represores cubanos un día después del incidente. La entidad también señaló sus presuntos vínculos con la inteligencia cubana: investigaciones de Martí Noticias y de la FHRC sostienen que su padre operó como oficial del Departamento de Inteligencia MII bajo cobertura diplomática en Bolivia, Paraguay y Jamaica.

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