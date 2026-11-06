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Los argentinos coparon las semifinales y el Challenger de Villa María tendrá un campeón nacional

Coria-Olivieri y La Serna-Kicker serán los cruces en busca de un lugar en la final del domingo

Federico Coria es uno de los semifinalistas del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
Federico Coria es uno de los semifinalistas del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
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El AAT Challenger de Villa María ya tiene asegurado un campeón local. Este viernes, Federico Coria, Juan Manuel La Serna, Nicolás Kicker y Genaro Olivieri se clasificaron entre los cuatro mejores del torneo, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club. La actividad de este sábado se podrá seguir en vivo por Fox Sports y el canal de streaming Challenger TV.

Federico Coria mantiene vivo el sueño de continuar en el tenis profesional durante 2027. El santafesino, de 34 años y ubicado en el puesto 831 del ranking mundial, aspira a conquistar el sexto trofeo de su trayectoria en el Challenger Tour, que sería el primero en territorio nacional. La motivación tiene un significado especial dado que anunció que, si no consigue un nuevo título antes de febrero próximo, le pondrá punto final a su carrera en el Argentina Open.

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En los cuartos de final, la Mojarra superó a su compatriota Juan Pablo Ficovich (370°) por un contundente 6-2 y 6-1. Su próximo desafío será ante Genaro Olivieri (257°), quien dejó en el camino a Juan Bautista Torres (314°) por 6-4 y 6-2.

Al cierre del encuentro, el argentino manifestó: “Me adapté bien a las condiciones, al viento. Hace un montón que no jugaba un partido en el que me sienta tan bien, con tanto timing. Me salió todo. Vamos por el milagro de Villa María. Faltan dos partidos para ver si puedo seguir jugando”.

Por su parte, Juan Manuel La Serna (254°), que esta temporada celebró su primer título en el AAT Challenger en Córdoba, se impuso ante Carlos Zárate (341°) por 6-3 y 6-4 para meterse en la instancia de los cuatro mejores. Allí se medirá con Nicolás Kicker (340°), campeón en Villa María en 2022. El bonaerense obtuvo su lugar tras derrotar al español Oriol Roca Batalla (290°) por 6-3 y 6-1.

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Díaz Acosta y Ugo Carabelli semifinalistas en Brasil

Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta semifinalistas del Challenger de Costa do Sauípe (Crédito: Eric Bolte)
Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta semifinalistas del Challenger de Costa do Sauípe (Crédito: Eric Bolte)

Los tenistas argentinos pisan fuerte en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. Facundo Díaz Acosta y Camilo Ugo Carabelli se clasificaron para las semifinales y este sábado buscarán un lugar en la definición del torneo brasileño.

Díaz Acosta (72°), que atraviesa una temporada de ensueño, consiguió hasta el momento seis títulos: Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla. En los cuartos de final, el porteño tuvo una destacada actuación al derrotar al italiano Marco Cecchinato (183°) por 6-4 y 6-4.

En la próxima vuelta espera por el vencedor del duelo entre los locales Thiago Seyboth Wild (110°) y Joao Lucas Reis Da Silva (177°).

Por su parte, Ugo Carabelli (81°) decidió bajar al circuito Challenger en busca de recuperar la confianza en su juego y mejorar su posición en el escalafón mundial. El Brujo cumplió con su objetivo al superar a la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (193°) por 6-2 y 6-3.

En busca de un lugar en la final, Ugo Carabelli se medirá con el peruano Gonzalo Bueno (198°), quien llegó a esta instancia tras imponerse ante el correntino Lautaro Midón (185°) por 6-1 y 6-2.

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