Ronnie Wood contó detalles de su relación con Diego Maradona: “Éramos amigos”

Durante una entrevista televisiva, el guitarrista británico Ronnie Wood rememora sus encuentros nocturnos con el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona (Video: El Trece)

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Ronnie Wood volvió a poner a Diego Maradona en el centro de la conversación durante su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini. El guitarrista de los Rolling Stones recordó las salidas nocturnas que compartió con el exfutbolista, habló de la amistad que los unió y reveló de qué forma lograban entenderse, pese a las diferencias idiomáticas. “Éramos amigos”, afirmó el músico británico, que se mostró conmovido al ver imágenes de aquellos encuentros.

La charla comenzó cuando Pergolini le señaló que, a lo largo de los años, había compartido varias noches con argentinos. Wood respondió de inmediato cuando el conductor mencionó al capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986. “Diego y yo éramos amigos. Solíamos salir de fiesta”, expresó.

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El artista, integrante de una de las bandas más reconocidas del rock, sumó un detalle que provocó risas en el estudio. Según relató, entre ambos había una forma particular de nombrarse. “Él me decía Diego y yo le decía Ronald”, contó Wood, antes de reírse junto con el conductor.

La complicidad entre ambos abrió paso a una pregunta que expuso una de las particularidades de ese vínculo. Pergolini quiso saber cómo se comunicaban, ya que Maradona no hablaba inglés. La respuesta de Wood fue breve y directa: “A través de la música”.

El mítico músico de los Rolling Stones fue el invitado estelar del programa (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

El guitarrista amplió la idea con una explicación que vinculó su oficio y la relación que construyó con el ídolo argentino. “Como hacemos nosotros, nos comunicamos mediante la música”, señaló. La frase resumió el punto de conexión entre dos figuras que pertenecían a universos distintos, aunque con una exposición pública comparable: Wood desde los escenarios y Maradona desde las canchas.

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Durante la entrevista, la producción proyectó fotos de ambos en reuniones nocturnas. En una de las imágenes se los ve de cerca, con Maradona sonriente y Wood junto a él. Otra postal muestra una fiesta con varias personas alrededor. El músico reaccionó con silbidos, aplausos y gestos de sorpresa mientras seguía las imágenes desde el sillón del estudio.

La secuencia tuvo uno de sus momentos más espontáneos cuando apareció una foto que Wood no recordaba con precisión, pero que despertó su entusiasmo. “Me encanta esa foto. Quiero una copia”, dijo al verla en pantalla. Pergolini celebró la reacción del invitado y le preguntó si podía ubicar aquella noche en su memoria.

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Wood respondió de manera afirmativa, aunque con una cuota de humor. “Oh, sí”, contestó, y poco después agregó: “Pasamos unas cuantas noches juntos y después nos olvidábamos de lo que estaba pasando”. El comentario generó risas en el estudio y dejó en evidencia el tono distendido de la conversación.

El mítico músico de los Rolling Stones fue el invitado estelar del programa (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

La anécdota también permitió conocer el origen del encuentro entre el músico y el exjugador. Cuando Pergolini le mostró las imágenes, Wood recordó que un amigo en común, al que identificó como Hansi, fue quien los presentó. “Mi amigo Hansie nos presentó”, afirmó, mientras acompañaba sus palabras con un “olé” dedicado al recuerdo de Maradona.

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La respuesta derivó en una breve celebración dentro del estudio. Se escuchó el nombre de Diego, hubo aplausos y Wood volvió a reírse ante las postales de una relación atravesada por la música, las reuniones y la admiración mutua.

Las imágenes proyectadas en Otro día perdido mostraron distintos momentos de cercanía. En una de ellas, Ronnie Wood y Maradona posan juntos ante la cámara, el músico con la camiseta argentina con el logo de Los Piojos y el futbolista con la lengua plateada de los Stones. En otra, se observa una escena de fiesta, con ambos con el torso desnudo, en una conexión que va más allá de cualquier explicación. Para el artista británico, esas fotos funcionaron como una puerta a una etapa que evocó con afecto.

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El paso de Wood por el programa dejó una mirada personal sobre Maradona, lejos de los recuerdos deportivos y de los homenajes habituales. El guitarrista habló de un amigo con quien compartió noches, baile y música, y cuyo recuerdo permanecía intacto al reencontrarse con aquellas imágenes.