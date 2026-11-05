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Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

La modelo se manifestó sobre la escandalosa ruptura con el músico y pidió que cesen las especulaciones en torno a su actitud

Julieta Prandi habló de la separación de Emanuel Ortega (Video: SQP. América)
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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega siempre parece tener un nuevo capítulo para escribir. En una nota con SQP (América), el programa que conduce Yanina Latorre, Prandi volvió a referirse a la ruptura y pidió el fin de las especulaciones. “Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir. Ya me separé, ya está”, lanzó.

La separación de la pareja se conoció a 27 días de la boda y derivó en distintas versiones sobre los motivos del quiebre. Entre ellas, Latorre había relatado en el propio ciclo que Prandi sospechaba de un “plan macabro” de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, para alejarla del músico y presentarle a otras mujeres, además de episodios puntuales como la presencia de Mariana Marx en una grabación sin previo aviso y un intercambio de mensajes entre Ortega y Josefina Lynch, la cantante que grabó en el estudio del hijo de Palito y que habría motivado la separación.

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“Yo sé el dolor que estoy atravesando”, afirmó Prandi, y subrayó que nadie contrae matrimonio pensando en separarse al mes. “Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto. Y esa consecuencia —mi posteo— no puede ser más grave que la falta misma. De lo único que hablan es del posteo. Bien. Opinen todo lo que quieran, pero déjenme vivir. Ya me separé, ya está”, exclamó.

En el mismo tono, la modelo se mantuvo en su postura: “Intentan que yo siga explicando todo lo que pasó y yo no lo voy a explicar”, sostuvo, y cuestionó el rol que le habían asignado en la cobertura mediática de su separación: “Yo entiendo que ustedes ya tomaron un partido, ya me armaron un personaje, ya me trataron de tóxica. Está fantástico, sigan así, opinando lo que quieran. Lo que no pretendan es que yo me sume. Escuché aseverar cosas que realmente nadie que haya estado dentro de la pareja, a no ser que sea Dios, puede aseverar, y lo están aseverando. Yo no me voy a sumar a eso”.

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Luego de un par de días de descanso en Brasil, Julieta Prandi volvió a la radio y fue consultada por su sorpresiva separación de Emanuel Ortega (Intrusos – América)

Ante la consulta de si pensó que, al contar lo sucedido, dejaría de ser vista como “la tóxica”, Prandi negó cualquier cálculo de ese tipo y justificó la decisión por una cuestión de tiempos. “No seamos ingenuos de creer que si yo no hubiese comunicado mi separación, no hubiesen especulado, no hubiesen investigado, no hubiesen sacado conclusiones o no hubiesen opinado. Eso no va a pasar. Yo lo comuniqué porque se iban a enterar dos días después, me iba de luna de miel ese día. Todo el mundo sabía que se iban a enterar”, respondió. Luego confirmó un dato puntual que dio lugar a la separación: “Se rompió un acuerdo, y eso es una falta de respeto. Obviamente, en seis años uno no se separa por un problema. En algún punto son varias gotas que rebalsaron el río y en algún momento yo dije hasta acá”, señaló.

Al ser consultada sobre si existía una puerta abierta para retomar la relación, Prandi aseguró estar “en carne viva” y pidió respeto por su proceso personal. “Necesito transitar mi duelo. Yo entiendo tu trabajo, lo respeto, entiendo lo que va a pasar en el piso ahora también, pero necesito que me dejen transitar este momento con mi soledad, con mi tristeza, que es la que tiene cualquier persona después de seis años que se separa”, afirmó, y evitó dar su impresión sobre los dichos de Ortega.

“No lo voy a contar, es lo que intento decirte. No voy a hacer ni terapia de lo que siento, ni de lo que hablé o dejé de hablar, ni de lo que pasó”, respondió. También aclaró a quiénes había apuntado cuando, en una declaración anterior, mencionó a gente que “opina y tergiversa”: “No me refería a los periodistas, me refería a todos los demás que estuvieran opinando, que no tienen que ver con los que hacen este trabajo”.

Prandi cuestionó, además, que su decisión de comunicar la separación se usara en su contra. “Esto pasa mucho, lamentablemente, con las mujeres: la excusa de que yo lo comuniqué habilita a decir que ella abrió la puerta. Lo único que hice fue separarme, porque algo no funcionó como tenía que funcionar, un acuerdo que no funcionó. Eso no me obliga a explicar todo lo que pasé o dejé de pasar en seis años, y lo que pasó Emanuel conmigo y yo con él. Que aseveren una versión con tanta ferocidad me parece desproporcionado”, cerró.

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