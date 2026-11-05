Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Soledad Pastorutti relató cómo fue su charla con Lionel Messi y la elección de su tema musical Brindis (Vuelta y Media - Urbana Play)

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Soledad Pastorutti todavía guarda en la memoria cada detalle de una de las noches más emotivas que vivió sobre un escenario. Frente a miles de personas y con Lionel Messi como espectador privilegiado, la cantante interpretó “Brindis” en el Monumental, una canción que terminó convirtiéndose en la banda de sonido de la despedida del capitán de su vínculo con la Selección argentina. Casi un mes después de aquel momento, la artista recordó cómo se había producido el encuentro previo con el futbolista y habló de la admiración que siente por él, más allá de cualquier fotografía o gesto público.

La Sole se refirió a esa experiencia durante su visita a Vuelta y Media (Urbana Play) conducido por Sebastián Wainraich. “Cuando terminamos de grabar el disco nos fuimos a ver el Inter Miami”, recordó Pastorutti. “Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela (Roccuzzo) ni con Leo”, contó.

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La cantante también quiso hacer una aclaración para evitar que su relato fuera interpretado de una manera equivocada. “Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo”, explicó, entre risas. Después del partido, Messi les hizo una invitación. “La cuestión es que estábamos ahí y no nos pudimos saludar. Entonces Leo me dijo: ‘Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento los invitamos’”, relató Soledad. Allí surgió un imprevisto que no impidió el encuentro. “Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica pero tuvimos una linda charla”, explicó Pastorutti.

Lionel Messi tras su partido de despedida, escuchando a la Sole antes de fundirse en un abrazo (Captura de video)

“Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música”, recordó Soledad. La artista prefirió no preguntarle de qué se trataba ni quiso anticiparse a lo que podía ocurrir. “Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con ‘Brindis’ y yo casi me muero”, relató. “Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto”, recordó la cantante, en referencia a la ocasión en la que había interpretado el tema para Diego Maradona.

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La artista también recordó otro detalle relacionado con la etapa en la que había sido grabado el disco. Durante el período de lanzamiento de Diez años de Soledad, el álbum que incluye “Brindis”, había utilizado una camiseta de la Selección argentina con el número diez y revoleando el poncho. “No era un momento en el que todo el mundo usaba la camiseta de la Selección. No nos estaba yendo hermosamente bien”, señaló. “Me pongo a pensar en todas esas cosas y digo: ‘Bueno, qué sé yo’. Era para mí este momento, este lugar”, reflexionó.

La interpretación de “Brindis” en el Monumental terminó siendo uno de los momentos más comentados de aquella despedida. Frente a Messi, la cantante entonó la canción y el capitán terminó fundido en un abrazo con ella. La escena emocionó a los presentes y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la jornada.

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Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos musicales más emotivos del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

“Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero”, sostuvo. “A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”, afirmó. “No sé cómo explicártelo”, agregó, al intentar describir lo que había significado para ella ese momento. “Que me haya tocado cantarle esta canción en un momento tan sensible para todos nosotros también, porque el argentino se sensibiliza mucho con el fútbol...”, expresó.

Finalmente, Soledad vinculó esa vivencia con su identidad artística. “Es lo mejor que le puede pasar a una artista popular: ser parte con su música de estas historias”, afirmó.

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Entre la charla interrumpida por una tormenta, el mensaje que Messi publicó con su música y el abrazo que ambos compartieron en el Monumental, Soledad Pastorutti volvió a recordar una historia que la sorprendió tanto por su dimensión pública como por su costado humano. Para ella, cantar frente al capitán en ese momento fue mucho más que una presentación: fue formar parte, desde una canción, de uno de los recuerdos que quedaron ligados para siempre a la historia de la Selección argentina.