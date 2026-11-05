El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

Marcelo Tinelli, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta recordaron la trayectoria de Daniel Bifulco tras su fallecimiento

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La despedida llegó al final del programa, cuando las luces del estudio ya parecían anunciar otro cierre habitual. Pero Marcelo Tinelli detuvo la rutina de Dale Match, dejó a un lado el ritmo televisivo y eligió hablar de una ausencia que lo había atravesado desde temprano. El conductor despidió con emoción a Daniel Bifulco, humorista y exintegrante de VideoMatch con el grupo humorístico Los Jaimitos, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El conductor contó que recibió la noticia por la mañana y que le resultó difícil procesarla. No mantenía un contacto cotidiano con Bifulco desde hacía años, pero el Mundial había vuelto a cruzarlos. La cobertura que realizaron para Infobae en Estados Unidos reunió otra vez a integrantes de una generación ligada al humor televisivo, entre ellos Roberto Peña, Rodrigo Vagoneta y el propio Bifulco.

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Ese reencuentro, que parecía una oportunidad para recuperar complicidades de otro tiempo, adquirió otro sentido después de la noticia. “Me quedé sorprendido esta mañana. Me quedé muy triste”, expresó Tinelli, antes de enviar sus condolencias a Luciana, hija del humorista, a su hermano y al resto de su familia.

El conductor aclaró que no había tenido con Bifulco una relación de amistad estrecha, aunque sí conservaba la imagen de un compañero generoso, dispuesto al trabajo y atravesado por una forma particular de entender el humor. “Siempre me pareció una persona hermosa, con un sentido del humor y una alegría de vivir impresionante”, afirmó.

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Los comediantes le enviaron un divertido video al conductor del ciclo de streaming (Video: Infobae en Vivo)

La noticia coincidió con una jornada en la que Tinelli había compartido un encuentro con varios nombres históricos de VideoMatch. Durante la presentación de LOL, la producción de Amazon, se encontró con José María Listorti, Campi, Sebastián Almada y otros humoristas que también habían conocido a Bifulco en distintas etapas de la televisión.

En ese contexto, la ausencia se volvió conversación inevitable. Marcelo relató que, entre saludos y recuerdos, apareció la tristeza por la muerte del artista. Aun así, cuando llegó el momento de cerrar la emisión, eligió apartarse del tono solemne y recordar aquello que, según dijo, Bifulco había dejado en quienes trabajaron con él: risas.

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“Gracias por todas esas risas que nos sacó”, dijo frente a Peña y Vagoneta, quienes se encontraban en el estudio. Los Jaimitos, el trío que habían integrado, quedó mencionado como una marca de una época y como el vínculo que volvía a unirlos en medio del dolor.

Tinelli sostuvo que prefería quedarse con las imágenes de alegría. Lo explicó al mencionar que, cuando piensa en personas que ya no están, busca conservar los momentos compartidos, las conversaciones y las escenas que aún provocan una sonrisa. Con Bifulco, señaló, le ocurría lo mismo.

Material detrás de escena que registra a los integrantes de Los Jaimitos reunidos frente a un micrófono dentro de un estudio de grabación

“Lo quiero recordar con una sonrisa porque es lo que él siempre me sacó a mí y nos sacó a un montón de personas”, expresó.

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Roberto Peña tomó la palabra con la voz quebrada. Agradeció a Tinelli por abrir un espacio para recordar a su amigo y sostuvo que Bifulco sentía por él un afecto profundo. “Él te quería mucho, te tenía un cariño muy grande”, le dijo al conductor.

El humorista describió a Bifulco como una persona simple, con una alegría persistente y una vocación que iba más allá de la exposición. “Queremos recordarlo con alegría, llevarlo en el corazón, con esa simpleza que tenía de la vida”, afirmó.

Peña también habló del cariño que Bifulco despertaba entre quienes lo conocieron. Para él, la respuesta que recibió la familia y el entorno del actor tras conocerse la noticia reflejó la dimensión humana de alguien que había construido vínculos duraderos en el medio.

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“Era una persona sencilla, con una alegría enorme y con ganas de divertir”, resumió Peña, mientras el estudio permanecía en silencio.

El humorista Daniel Bifulco, caracterizado con la vestimenta de Jaimito, relató en una entrevista la anécdota sobre el origen del segmento Los Jaimitos en el programa Videomatch, ocurrido el 5 de abril de 2001 en coincidencia con el nacimiento de su hija Luciana

La emoción no impidió que aparecieran las anécdotas. Al contrario, fueron esos recuerdos los que permitieron que el homenaje se alejara de la despedida formal y se acercara a la vida cotidiana que compartieron durante años.

Rodrigo Vagoneta contó que, al enterarse de la muerte de Bifulco, pensó de inmediato en Tinelli. “Ojalá que Marcelo lo recuerde, porque él te amaba profundamente”, señaló.

Luego habló de los mensajes que recibió en sus redes sociales, una cadena de saludos y condolencias de personas que asociaban a Bifulco con el humor, la televisión y una forma libre de vivir. Para Vagoneta, ese afecto público acompañaba una certeza íntima: su amigo había sido feliz.

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“Mi esposa me decía: ‘Pensá que vivió muy feliz, que siempre fue alegre, que hizo lo que quiso, que era libre’”, relató el comediante. “Dani fue un hombre muy feliz. Quedémonos con eso también”, agregó.

Vagoneta lo definió como un gran artista, un humorista valioso y una figura fundamental en su vida. Cerró su intervención con un mensaje directo, como si Bifulco todavía pudiera escucharlo desde algún lugar: “Te amamos, Dani. Un beso grande, papá”.

Roberto Peña le dedicó unas emotivas palabras en Instagram a su amigo

Peña recuperó entonces una escena de los comienzos, cuando Los Jaimitos daban sus primeros pasos en Telefe. “Venía de Lanús en su auto, llegaba donde nosotros vivíamos con Rodrigo, nos tocaba timbre y decía: ‘Dale, vamos, que hay que ir a grabar’”, relató.

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Eran jóvenes, tenían proyectos, ganas de hacer televisión y una energía que los llevaba de un estudio a otro. Peña dijo que Bifulco fue un luchador del humor, alguien que se sumaba a cada propuesta y que aportaba ideas desde su rol de guionista y compañero.

En el cierre del programa, las imágenes de Bifulco ocuparon la pantalla. Marcelo Tinelli envió un último abrazo a su familia y eligió despedirse con la sonrisa que, según todos los que hablaron de él, Daniel Bifulco dejó como recuerdo.