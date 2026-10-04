Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación: los detalles

Ángel de Brito y los integrantes del panel dieron a conocer el final de la historia de amor de la pareja como también sus palabras al respecto (LAM - América)

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Después de más de una década y media juntos, Lourdes Sánchez y el Chato Prada decidieron ponerle punto final a su relación. La pareja, que construyó una familia y tuvo a Valentín como único hijo en común, atravesó distintos momentos a lo largo de los años. Y ahora, quedó en el centro de la conversación pública luego de que Ángel de Brito confirmara la separación en LAM (América) este viernes pasado.

“Finalmente están separados después de, creo, 16 años de relación, más o menos”, expresó De Brito al comenzar a contar la noticia en el programa. “Obviamente es muy triste para los dos, para mí también, porque soy amigo de ambos y me toca contarlo hoy”, sostuvo De Brito. Luego explicó que se había reunido a almorzar con el productor y que aprovechó ese encuentro para preguntarle cómo estaba atravesando la separación. “Le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató el conductor sobre la conversación que mantuvo con Prada.

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De acuerdo con la información que reveló De Brito, el quiebre habría estado relacionado con una supuesta infidelidad de Lourdes. El periodista aseguró que la bailarina estaría en una relación con Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes, desde hacía alrededor de cuatro meses. Durante la emisión de LAM, además, mostró imágenes del joven y explicó que el vínculo habría comenzado mientras la pareja atravesaba una etapa de distancia.

El productor y la bailarina junto a su hijo, fruto de su amor, durante uno de sus viajes familiares (Instagram)

La situación se habría desarrollado mientras Lourdes se encontraba instalada en Corrientes por su trabajo como directora del Instituto de Cultura de la provincia. En ese período, el Chato permanecía en Buenos Aires junto a Valentín, el hijo que ambos tienen en común. “El tema es que esto obviamente terminó dañando el vínculo, y sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, afirmó el periodista. La información fue presentada como uno de los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión de separarse, después de varios años de convivencia, proyectos compartidos y distintos altibajos en su historia.

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Luego de que De Brito hiciera pública la ruptura, Lourdes se comunicó con él de manera privada para contarle cómo se encontraba. En su mensaje, la bailarina puso el foco en un desgaste que, según su propia versión, no habría comenzado recientemente y que habría marcado los últimos años de la relación. “No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Vivía en una agonía”, le escribió.

La pareja comenzó a gestar su historia de amor en 2008 y, entre idas y vueltas, consiguieron consolidar su familia (Instagram)

La historia de amor entre Sánchez y Prada comenzó a gestarse en 2008, cuando la bailarina llegó a ShowMatch y se incorporó a Ideas del Sur. En ese momento, el productor se cruzaba con ella por los pasillos de la empresa y la llamaba “correntina”, aunque el vínculo todavía no iba más allá de esos encuentros breves. La relación comenzó a tomar otra forma durante una temporada de verano, cuando Lourdes asumió un compromiso laboral con Gerardo Sofovich en una obra de Villa Carlos Paz.

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El Chato fue a verla en reiteradas ocasiones y ese acercamiento permitió que ambos comenzaran a conocerse de otra manera. Sin embargo, el inicio de la historia no fue lineal. Lourdes todavía mantenía una relación con un exnovio de Corrientes, por lo que el vínculo con el productor quedó en pausa durante alrededor de un año y medio. Recién en 2010 retomaron el contacto y consolidaron una relación que se extendió durante más de una década.

Con el paso del tiempo, Lourdes y el Chato construyeron una familia y atravesaron distintas etapas juntos. En 2016 nació Valentín Prada, su único hijo en común.

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Así, después de 16 años de relación, una familia compartida y distintos altibajos vinculados con la convivencia y los rumores de terceros en discordia, Lourdes Sánchez y el Chato Prada habrían decidido tomar caminos separados. La ruptura fue confirmada públicamente por Ángel de Brito, quien contó que vio muy mal al productor y que habló directamente con él. Lourdes, por su parte, reconoció un desgaste de varios años y dejó en claro que, más allá del final del vínculo, su principal preocupación era Valentín.