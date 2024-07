Toto Kirzner se disculpó con Pepe Cibrián: “Fui un estúpido que no se dio cuenta”

El actor realizó un mea culpa por sus dichos sobre el dramaturgo (Video/Mi primo es así-Olga)

El martes por la tarde, Pepe Cibrián reaccionó ante la banalización de una antigua entrevista suya en el programa de Susana Giménez, con quien había hablado sobre su lucha por convertirse en padre. “Se ríen de una forma espantosa”, dijo. Luego de que el propio Migue Granados, conductor de Soñé que volaba (Olga), opinó sobre el escándalo, este jueves, llegó el turno de Martín Rechimuzzi y Toto Kirzner, integrantes de del equipo de Mi primo es así, programa donde se originó el conflicto.

“Tenemos que empezar haciendo alguna referencia al viral de esta semana con el asunto del señor Pepe Cibrián”, comenzó diciendo Rechimuzzi. “Obviamente, nuestro ánimo es, en primera instancia, aclarar qué es lo que pasó. Para eso es necesario mirar el programa anterior de nuevo y no orientarse por los clips. Muchas veces se tergiversa porque solo se ve un fragmento”, siguió Rechimuzzi.

Además, mencionó que su intención no era burlarse de la lucha por los derechos de figuras como el actor, sino todo lo contrario. “Nosotros nunca nos reiríamos de esa situación, pero si hay alguien que se sintió mal, le pedimos disculpas, no tenemos ningún problema”, siguió explicando. “Pero es importante también enmarcarlo en dónde se produce eso y este es un programa que siempre se caracterizó por acompañar eso, en las editoriales está eso narrado. Justamente es importante enfatizar que, desde este espacio, nosotros creemos que están en condiciones de sostener una familia, aquellas personas que tengan condiciones subjetivas para eso y amorosidad para gestionar otra humanidad, independientemente de si son dos mujeres o dos varones”, sumó.

“Lejos de mofarse de eso, nosotros acompañamos, reivindicamos y muchas veces homenajeamos a esas personas que hicieron que eso fuera posible”, insistió.

“Fui un estúpido”

Luego fue Toto Kirzner quien tomó la palabra e hizo un mea culpa. “Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente”, empezó.

“Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo mientras cuento algo terrible y eso es lo que se ve”, destacó el hijo de Adrián Suar y Araceli González, quien señaló que él mismo fue víctima de dos abusos sexuales. “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”, continuó para, directamente, hablarle a Cibrián.

“Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘¿Calle o Pepe?’, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos. Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido”, dijo Toto.

“Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe”, cerró.

Las disculpas de Migue

Cabe mencionar que el miércoles, Migue Granados también habló sobre la situación ante un cronista de Intrusos (América). “Me quería morir cuando lo vi. Quiero decir que Toto, puntualmente, se estaba riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una chica que vivía en la calle”, dijo y hasta se refirió a los abusos que padeció Kirzner: “Tiene una historia de ese estilo y no creo que se burle de eso”.

“Valido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha. Me dio mucha pena porque él me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir”, continuó Migue ante la cámara.

Y cerró: “Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta. A veces se agrede y se pide disculpas, somos personas y puede pasar. Yo lo quiero a Cibrián, es una eminencia. Me angustié mucho”.

La palabra de Pepe

Desde sus redes, el miércoles a la noche, Cibrián volvió a hablar, pero no se refirió a las disculpas que le ofreció Granados. Simplemente, se limitó a agradecer el apoyo recibido tanto en las redes como en la calle. “Son de público conocimiento los hechos acontecidos en estos últimos días, en donde, de alguna manera y de muchas maneras, me he sentido perjudicado. Y se habla de la libertad, de la libertad de expresión, pero la libertad condice con responsabilidad. O sea, yo tengo la libertad de manejar un auto, pero la responsabilidad de no pasar un semáforo en rojo. Y si esto sucede, pues me veré multado, afectado por haber mal usado la libertad”, dijo.

“Tras estos acontecimientos, he recibido tal cantidad de apoyo, de afecto, de reconocimiento a mi persona, a mi postura frente a la vida, a todo por lo cual he luchado... Han sido miles y les agradezco con el alma. No puedo agradecer a todos porque sería imposible. Pero sí a esta gran mayoría de gente de todo mi país y del extranjero, que ha apoyado. Esto para mí es mi vida, es mi sentido de ser, no artista, sino ciudadano, y de poder yo también luchar por mis ideales que van más allá de mí mismo, y en pos de la sociedad entera. Les agradezco y prometo seguir peleando por esto en lo que creo, porque es lo fundamental. Y por favor, con los niños no”, cerró.