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Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

En diálogo con Teleshow, Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha cuentan cómo construyeron el regreso musical de la banda entre pop, rock y experiencia

Bandana lanzó "Fuego Intacto" un nuevo single que recupera la esencia pop del grupo
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Bandana regresó con “Fuego intacto”, una canción que reúne a Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha y retoma la identidad pop que convirtió al grupo en un fenómeno a comienzos de los años 2000. Con producción de Estani, el single incorpora guitarras y una impronta rockera para enlazar aquella etapa con el presente de sus cuatro integrantes.

Después de más de dos décadas, proyectos personales y recorridos artísticos por separado, las cantantes volvieron a compartir una propuesta propia. La canción pone el foco en el paso del tiempo, la libertad de elegir y la decisión de sostener los deseos propios frente a las expectativas ajenas.

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El lanzamiento llega tras su participación en “Ojo de loca”, la colaboración con Emanero, y abre una nueva etapa para la formación original. En diálogo con Teleshow, las integrantes de Bandana hablaron sobre el reencuentro, el significado de este regreso y los desafíos que atravesaron como grupo y en sus vidas personales.

Bandana vuelve con “Fuego intacto” y celebra un reencuentro que atraviesa generaciones
Bandana presentó la canción "Fuego intacto" con la participación de Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha (Gentileza: Sony Music)

¿Cómo viven el lanzamiento de “Fuego intacto”?

Lissa Vera: Estamos muy contentas y entusiasmadas. Al vernos en la foto pensamos que el fuego está intacto, y eso se refleja en el trabajo de grabación, en nosotras y en cada cosa que hacemos. Estoy orgullosa, satisfecha y feliz.

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El videoclip acompaña un tema con una impronta potente. ¿Cómo fue el trabajo visual y qué representa hoy la canción?

Virginia da Cunha: El tema tiene mucha potencia en su contenido y en su mensaje. Refleja un fuego que nació hace 25 años y que hoy está más vivo que nunca. Estamos más conectadas, tenemos un rol muy activo en el proyecto y lo disfrutamos con todo lo que aprendimos durante estos años, con claridad, sabiduría y ganas de volver a encontrarnos. Deseamos que Bandana vuelva a abrir caminos.

La canción combina pop y rock. ¿Por qué eligieron ese sonido para esta etapa?

Valeria Gastaldi: Elegimos esta canción y la trabajamos con mucho cariño. Nos convocó su mensaje, porque es lo que queremos transmitir a nuestro público y a las nuevas personas que se acercan a Bandana. Nuestra base siempre estuvo entre el rock y el pop, por eso nos pareció auténtico comenzar por ese lado.

Bandana vuelve con “Fuego intacto” y celebra un reencuentro que atraviesa generaciones
El lanzamiento de "Fuego intacto" llegó tras la participación del grupo en la canción "Ojo de loca" junto a Emanero (Gentileza: Sony Music)

¿Cómo imaginan la recepción de quienes crecieron con Bandana y de las nuevas generaciones?

Lowrdez Fernández: Es una incógnita, pero ya lo vemos con las canciones anteriores y en los shows. Hay un espectáculo arriba del escenario y otro abajo, con generaciones que antes no hubiéramos imaginado.

Lissa Vera: La música de Bandana atraviesa generaciones. Vemos a quienes crecieron con nosotras y luego llegan con sus hijos o sus nietos. Que alguien nos diga “fuiste mi infancia” es muy fuerte, porque nosotras también vivimos nuestra infancia y adolescencia junto al grupo. Dejar una huella en la gente y que las canciones sigan vigentes con el paso de los años es un privilegio. “Fuego intacto” llega en un momento muy oportuno.

¿Ya compartieron la canción con sus familias y personas cercanas?

Virginia da Cunha: La grabamos hace uno o dos meses. La reacción de mi familia, de mis amistades más cercanas y de mi pareja fue unánime: sintieron que encontramos algo que nos representa hoy. Con “Ojo de loca” pasó algo parecido, pero esta canción toca fibras más profundas. Tiene momentos electrónicos que invitan a bailar, aunque su búsqueda va más allá. Es un logro.

Bandana vuelve con “Fuego intacto” y celebra un reencuentro que atraviesa generaciones
Valeria Gastaldi afirmó que la identidad histórica del grupo se construyó a partir del cruce entre el pop y el rock

Lowrdez Fernández: Yo se la paso a todos, aunque les pido que no la compartan.

Lissa Vera: Siempre hay una que sostiene al equipo mientras las demás nos distraemos un rato. Nos turnamos. Eso también es lo lindo de volver a estar juntas: la pasamos bien y nos divertimos mucho.

¿Qué fue lo más divertido de la grabación del videoclip?

Lissa Vera: La última parte, cuando estuvimos las cuatro juntas. Cada una tuvo su momento, pero siempre es más divertido cuando coincidimos. Llovía, hacía fresco y tuvimos que lidiar con el viento para que todo funcionara en cámara.

bandana popstars

Virginia da Cunha: El tema no tiene coreografía en el videoclip, pero en los shows en vivo habrá algunas cosas que el público tendrá que aprender.

Lowrdez Fernández: Este lanzamiento nos encuentra a cada una en un momento de muchos cambios y de mucho encuentro.

¿Qué esperan de la recepción y de los posibles reconocimientos para la canción?

Valeria Gastaldi: Estamos tranquilas. Nuestro premio es que la gente reciba la canción, que se expanda y llegue al alma y al cuerpo de quienes la escuchen.

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