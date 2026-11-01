Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Durante la emisión del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Benjamín Amadeo recordó la particular situación que atravesó a poco tiempo de su separación de Lali Espósito (PH Podemos Hablar - Telefe)

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Durante la consigna del “punto de encuentro” de PH, Podemos Hablar (Telefe), Benjamín Amadeo quedó frente a una pregunta relacionada removió algunos detalles de su vida privada. El cantante y actor recordó una situación que ocurrió poco después de su separación de Lali Espósito y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una anécdota sobre la manera en que los medios pueden transformar una escena cotidiana. Entre risas, contó cómo una simple compra para preparar el almuerzo terminó presentada como un supuesto “mal momento”.

“A mí más que me dolió me daba, me dio gracia... Después te das cuenta que te reís como mecanismo de defensa y después aprendés a entender cuál es el ecosistema en el que te movés, que es el de los medios, el del espectáculo, en mi caso el de la música, el de la actuación”, expresó ante los invitados de Andy Kusnetzoff. “Me acuerdo que yo me había separado de Lali en su momento, hace ya como 10 años o más, y salí a comprar cebolla para hacer un tuco”, contó “Y como uno sale a comprar una cebolla para hacer un tuco un domingo, caminé mucho porque no había nada muy abierto y tuve que ir como a un chino lejos”, explicó.

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“Entonces volví medio en pijama con dos cebollas en una bolsa caminando”, relató. “Recuerdo como ese titular y la foto: yo estaba casi en pijama por la avenida San Isidro Labrador en Saavedra con dos cebollas en la mano. Y me sacaron una foto”, contó. Aunque no recordó qué medio había difundido la postal, sí tenía presente el tono de la noticia: “No me acuerdo qué medio fue que publicó ‘El mal momento de Benjamín…’”.

A poco tiempo de su ruptura con la cantante, Benjamín Amadeo se volvió el centro de atención de los titulares (Archivo)

Yo me reía porque digo: claro, en un gran momento, me estaba haciendo mi tuquito, era un día de sol, ¡pero solo le alcanza para dos cebollas!”, recordó. Luego, Amadeo imitó la forma en que la situación podía haber sido presentada por la revista: “Solo dos cebollas, tres empanadas… ‘El mal momento tal, lo destrozó’”.

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Para el artista, aquella experiencia marcó un momento en su vida. “Como yo siempre tuve un recorrido muy poco expuesto por mi vida, no tanto por mi trabajo, fue un gran aprendizaje de entender que muchas veces no todo termina en los lugares en donde deseamos. Hay que ser cuidadoso si uno quiere mantener la paz; y eso me hizo aprender un montón”, explicó. “Siento que por ahí cuando alguien no está expuesto piensa que lo peor de la exposición es que hablen de vos”, comenzó.

La pareja mantuvo una relación romántica luego de haber trabajado años en las tiras de Cris Morena (Archivo)

Después completó su idea: “En realidad lo peor es que hablen de alguien que no sos vos usando tu nombre; cuando el titular habla de algo que no tiene nada que ver con vos, hasta tal punto que no sabés ni cómo defenderte porque no tiene nada que ver con vos”.

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La anécdota se produjo después de la separación de Amadeo y Espósito, que ocurrió en agosto de 2015. En aquel momento, el músico decidió confirmar la ruptura a través de su cuenta de Twitter, luego de que circularan distintas versiones sobre el estado de la relación. “Ante las especulaciones que se han generado vale aclarar que mi relación con @laliespos terminó la segunda semana de julio”, escribió. Luego agregó: “A veces, la extrema reserva agranda las cosas y uno declara en virtud de la tranquilidad que estos procesos necesitan, con respeto y cariño. Gracias a quienes se han alegrado por y con nosotros”.

La relación entre ambos había comenzado después de que compartieran escenas en Casi Ángeles, la ficción producida por Cris Morena. Con el paso del tiempo, cada uno continuó con su carrera, pero la separación quedó rodeada de distintas versiones. Años más tarde, Amadeo eligió recordar una de esas situaciones desde el humor y convirtió una bolsa con dos cebollas en el ejemplo de cómo una escena común podía terminar transformada en un supuesto drama mediático.

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