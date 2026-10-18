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El saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Madre: las fotos románticas y el silencio con Wanda Nara

El futbolista compartió postales junto a la actriz durante sus vacaciones en Miami y le dedicó mensajes de amor en Instagram. Las tiernas imágenes con sus hijas que ella compartió

Magnolia y Amancio aprovecharon la casa de alquiler para jugar al aire libre, mientras el futbolista se sumó a las actividades deportivas en la propiedad estadounidense que alberga a la familia estos días (Video: Instagram)

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Mauro Icardi le dedicó un mensaje público a la China Suárez por el Día de la Madre, en medio de las vacaciones que la pareja comparte junto a los hijos de la actriz en Estados Unidos. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una foto en la cama junto a la actriz, a quien besaba en la mejilla mientras ella sonreía. “Feliz Día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”, escribió el exdelantero del FC Barcelona y Galatasaray, que acompañó el texto con un emoji de un corazón derretido y etiquetó la cuenta de la actriz, @sangrejaponesa.

La publicación se sumó a otra imagen que el delantero compartió minutos después, en la que se ve a Suárez dentro de una formación natural de agua turquesa, rodeada de vegetación. En la postal, la actriz levanta los brazos para formar un corazón con las manos y sonríe a cámara. Icardi volvió a dedicarle unas palabras: “Te Amo”, escribió junto a un emoji de manos entrelazadas y uno de corazón rojo. Sus mensajes contrastaron con el silencio que desde sus redes le dedicó a Wanda Nara, la madre de sus dos hijas, y con quien siguen enfrentados en una batalla legal y mediática que hoy no parece tener tregua.

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Mauro Icardi dedicó un saludo público a la China Suárez por el Día de la Madre durante sus vacaciones en Estados Unidos
Mauro Icardi dedicó un saludo público a la China Suárez por el Día de la Madre durante sus vacaciones en Estados Unidos
El futbolista compartió imágenes de la actriz en una formación natural de agua turquesa durante el viaje
El futbolista compartió imágenes de la actriz en una formación natural de agua turquesa durante el viaje

La propia China Suárez también utilizó sus redes para celebrar la fecha. En una de sus historias, publicó una selfie junto a Rufina Cabré, hija fruto de su romance con Nicolás Cabré, en la que ambas posan con gesto de beso. Por otro lado, la adolescente también eligió hacer su propia publicación. El texto que acompañó la imagen decía: “Feliz día a la mejor mamá de todas. Te amo mucho, @sangrejaponesa”. La imagen formó parte de un conjunto de fotografías que incluyó, además, una postal de la actriz con Icardi en la que él le da un beso en la cabeza, y otra grupal junto a sus hermanos. Frente a esto, la artista reposteó el contenido y escribió: “Mi primer amor. Te amo”.

Rufina Cabré publicó un mensaje de felicitación para su madre junto con postales del entorno familiar
Rufina Cabré publicó un mensaje de felicitación para su madre junto con postales del entorno familiar

El contenido compartido por la actriz también incluyó un registro de video de la rutina que la familia llevó adelante durante la jornada en la vivienda donde se alojan en Miami. En una de las publicaciones aparece Amancio Vicuña a bordo de un auto de juguete a batería, en un camino rodeado de palmeras, con el atardecer de fondo. Luego, se la ve a la pequeña Magnolia andando en monopatín sobre un circuito pintado en el piso, con un tablero de ajedrez gigante como parte de la decoración del jardín de la casa de alquiler.

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Las imágenes compartidas en la misma grabación también mostraron a Icardi en una cancha deportiva ubicada en la propiedad. En el video, el futbolista aparece con una pelota de básquet en movimiento, vestido con ropa deportiva, mientras a un costado se distingue una red de tenis. La última de las tomas del clip de la jornada mostró a La China en el mismo espacio, con un top blanco, justo al atardecer.

La China publicó una imagen con su hija mayor
La China publicó una imagen con su hija mayor

El conjunto de publicaciones se dio en el marco del viaje familiar que el jugador y la actriz realizaron junto a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, además de la madre de ella, Marcela Riveiro, aunque no apareció en ninguna de las fotos compartidas en redes sociales. El motivo original de la salida del país fue la celebración del Día de la Madre y el cumpleaños de Riveiro.

Las publicaciones de Mauro y la China día estuvieron centradas exclusivamente en el festejo familiar. Las imágenes compartidas por ambos integrantes de la pareja mostraron un clima distendido, con la familia reunida en torno a actividades recreativas dentro de la vivienda donde se hospedan durante la estadía en territorio estadounidense.

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