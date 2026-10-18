La foto de Pampita con sus hijos por el Día de la Madre y el mensaje que Roberto García Moritán le dedicó

Pampita celebró el Día de la Madre en las redes sociales con una publicación junto a sus cuatro hijos

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Pampita celebró el Día de la Madre con una fotografía junto a sus cuatro hijos, que compartió este domingo 18 de octubre en su cuenta de Instagram. La imagen reunió a Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, y acumuló más de 20 mil “me gusta” en la primera hora.

En la foto, difundida a través de su perfil, la conductora aparece rodeada de sus hijos en un restaurante. A su izquierda se ubican Bautista y Beltrán, mientras que a su derecha aparece Benicio junto a Ana, la más pequeña del grupo. Los tres varones son fruto de la relación que la modelo mantuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña, mientras que Ana nació en 2021 producto de su matrimonio con el empresario Roberto García Moritán.

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Pampita junto a sus hijos: Bautista, Beltrán, Benicio y Anita

La conductora acompañó la publicación con un mensaje breve y directo: “Mi vida entera”, escribió, seguido de una serie de emojis de corazones. El posteo se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la jornada entre las celebraciones del Día de la Madre en Argentina.

Entre los comentarios que recibió la publicación se destacó el de García Moritán, expareja de la conductora y padre de Ana. El empresario escribió: “Feliz día, Caro”, acompañado de un emoji de corazón, un gesto que generó atención entre los seguidores de ambos y que acumuló más de 100 “me gusta” en pocos minutos.

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La publicación de Pampita formó parte de una catarata de saludos que distintas figuras del espectáculo compartieron a lo largo de la jornada. Zaira Nara recordó a su madre, Nora Colosimo, con una fotografía de su infancia junto a su hermana en una zona cercana a tablas de surf. “Feliz día a mi incondicional Mamasita”, escribió. La modelo sumó además una imagen en blanco y negro junto a sus dos hijas cuando eran pequeñas, con una ronda de mate de fondo, y dedicó un mensaje a todas las madres: “A todas las mamás las admiro, las respeto”.

Zaira Nara homenajeó a su madre Nora Colosimo y compartió un mensaje de reconocimiento para todas las madres

Mariana Fabbiani combinó en su publicación el saludo a su propia madre con una reflexión sobre su rol como mamá de Mati y Maxi. “Feliz día para mi mamá. Que todavía me mira como cuando era chica y se siente orgullosa de cada gesto que hago”, escribió la conductora, quien definió la maternidad como “una aventura tan grande y tan enriquecedora”.

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Otras figuras eligieron destacar los vínculos familiares con imágenes grupales. Luisana Lopilato publicó una fotografía junto a su madre, su suegra, su hermana y sus cuñadas, a quienes definió como mujeres de las que aprende “cada día” para “ser un poquito mejor mamá”. Natalia Oreiro, en tanto, recurrió a una imagen junto a su hijo Atahualpa Merlín cuando era bebé y escribió: “Ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo”.

Mariana Fabbiani reflexionó sobre el valor de la maternidad a partir del vínculo con sus hijos Mati y Maxi

Entre los testimonios más extensos se ubicó el de Jimena Barón, que dedicó un mensaje a su hijo Momo. “Mi norte, mi tierra firme, mi razón. Mi felicidad”, escribió la cantante, quien agradeció “por hacerme mamá, por hacerme invencible”. Nicole Neumann publicó un collage junto a su hija Allegra Cubero y otra serie de fotografías con Indiana, a quienes les dedicó mensajes de agradecimiento por “estar siempre”.

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La fecha también sirvió para recordar a madres fallecidas. Eugenia Tobal compartió una fotografía de las manos de su madre, Ofelia, y escribió: “Aunque el tiempo pase, hay amores que no se van”. En la misma línea, Nequi Galotti dedicó un mensaje a su madre con la frase “hoy, más que nunca, te extraño, mami”, y extendió un saludo a toda su comunidad de seguidoras.

Entre las publicaciones con primeras experiencias se destacó la de María Belén Ludueña, que celebró su primer Día de la Madre como mamá de Vito junto a su pareja, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La periodista escribió: “Festejando mi día con mis dos amores”, en una fotografía donde ambos posaron junto al cochecito del bebé.

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