El pedido de Evangelina Salazar sobre Emanuel Ortega por su separación de Julieta Prandi: “Hay que respetarlo”

La madre del musico fue consultada sobre la mediatica ruptura (Video: Infama/ America TV)

Guardar

En medio del recital con el que Ramón “Palito” Ortega celebró seis décadas de trayectoria, Evangelina Salazar fue muy cautelosa al referirse a la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, 27 días después de su casamiento.

La exactriz llegó este viernes al Teatro Ópera para acompañar a su esposo y fue abordada por la prensa antes de ingresar. “Estoy muy contenta”, afirmó en Infama (América TV), el ciclo conducido por Marcela Tauro, en medio de un fuerte operativo de seguridad y de una gran presencia de medios.

PUBLICIDAD

La boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, India Ortega, Evangelina Salazar, Palito Ortega, Bautista Ortega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cronistas le preguntaron cómo atravesaba la familia la situación que involucra a su hijo y la animadora. Evangelina prefirió no brindar precisiones. “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, sostuvo. Ante una nueva consulta sobre las dificultades que podría atravesar el entorno familiar, respondió: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…”.

Cuando le preguntaron si acompañaba a su hijo, la matriarca de la familia Ortega-Salazar fue concreta: “Por supuesto”. Finalmente, ante una consulta sobre el momento que vive el cantante, hizo un pedido concreto: “Hay que respetarlo”.

PUBLICIDAD

"Es una cosa muy íntima”, señaló Evangelina Anderson al ser consultada sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Infama, América TV)

La presencia de Salazar en el teatro coincidió con el concierto de Palito Ortega, quien repasó canciones de su carrera como “Un muchacho como yo”, “Corazón contento”, “La felicidad”, “Bienvenido amor” y “Despeinada”. El espectáculo, correspondiente a la gira “Por siempre”, se extendió durante dos horas. El músico, de 85 años, estuvo acompañado por familiares, entre ellos sus hijas Julieta y Rosario Ortega, su nieto Dante Ortega y Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar.

Uno de los pasajes de la noche reunió al artista con su esposa sobre el escenario para cantar “Mi primera novia”, tema de la película que ambos protagonizaron en 1966. La canción remite al inicio de la relación de la pareja, que lleva décadas junta. Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, fue la encargada de presentar a su tío abuelo al comienzo de la función. Entre los asistentes estuvieron Marcelo Polino, padrino de la niña, y Yanina Latorre.

PUBLICIDAD

Matilda Salazar junto a su madrina Evangelina Salazar en el camarín antes del show de Palito Ortega (Instagram)

El recital, que llegó luego de su reconocimiento en el Martín Fierro de la Música, tuvo el anuncio de una feliz noticia para Palito Ortega cuando contó que prepara un nuevo recital para el 23 de octubre en el Teatro Ópera.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron el 13 de octubre de 2026, 27 días después de haberse casado por civil, el 15 de septiembre, y tras seis años de relación.

La conductora comunicó la decisión en sus redes sociales. “Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó. También sostuvo que “cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

PUBLICIDAD

Evangelina Salazar cumplió 80 años en junio de este año y se fotografió con Palito Ortega y todos sus hijos: Sebastián, Rosario, Emanuel, Martín, Julieta y Luis

En los días posteriores circularon versiones periodísticas sobre una crisis anterior a la boda y un supuesto conflicto vinculado con mensajes o una situación en un estudio de grabación con una tercera persona. Incluso aparecieron nombre de mujeres como la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch que fueron vinculadas con el vínculo. Ambas lo desmintieron.

Por su parte, Emanuel Ortega se mostró afectado por la situación y eligió no dar detalles. Al igual que su madre, pidió que se respete la privacidad de la familia durante este momento.

Este domingo, Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, expresó públicamente su apoyo a Emanuel en una publicación por el cumpleaños del músico. El conductor compartió una foto de una reunión de fin de año junto a integrantes del entorno familiar, entre ellos Palito Ortega, Sebastián Ortega y Norberto “Norbi” Romano.

PUBLICIDAD

El cantante dio su primer show en la Avenida Corrientes y lo hizo acompañado de su familia (Video: Instagram)

En su mensaje, Mateyko cuestionó la forma en que Prandi se comunicó la ruptura. “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, escribió en referencia al texto que Prandi publicó el 13 de octubre.

El conductor también destacó el vínculo que mantiene desde hace años con la familia y le dedicó un deseo al cantante: “Te exijo que seas feliz”. La publicación incluyó menciones a varios de los hermanos de Emanuel Ortega y a Rosa Mateyko.