Panamá y Costa Rica fortalecen la vigilancia epidemiológica en la frontera

Un documento sobre el Procedimiento Operativo Estándar binacional entre Panamá y Costa Rica reposa frente a las banderas de ambos países en una sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá y Costa Rica cuentan desde ahora con un Procedimiento Operativo Estándar (POE) binacional para enfrentar emergencias sanitarias en su frontera compartida.

Este cordón fronterizo no es una franja homogénea, sino un entramado de territorios con dinámicas diferenciadas entre Caribe y Pacífico, áreas rurales de difícil acceso, pasos fronterizos formales como Paso Canoas y Sixaola, y corredores utilizados por poblaciones indígenas, trabajadores migrantes y viajeros internacionales

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El documento del POE fue diseñado por las Unidades Técnicas Ejecutoras Binacionales de Salud de ambos países.

El cierre de las negociaciones se produjo en un encuentro realizado en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, con la participación de los directores generales de los ministerios de Salud de Panamá y Costa Rica, Yelkys Gill y Christian Valverde, respectivamente.

Se informó que el nuevo protocolo busca agilizar las investigaciones epidemiológicas entre ambos países y reducir los tiempos de respuesta ante brotes o riesgos sanitarios que crucen la frontera.

En el orden usual, los directores generales de los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá, Christian Valverde y Yelkys Gill, junto al jefe nacional de Epidemiología de Panamá, Pablo González. (Minsa)

Así lo explicó la directora general de Salud de Panamá la doctora Gill, quien detalló que el POE establece prioridades conjuntas y promueve la homologación de procedimientos entre los equipos de salud de los dos países.

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El texto también define, según se explicó, canales de comunicación específicos para casos de interés epidemiológico.

El objetivo central es que, ante un evento sanitario en la zona fronteriza, las autoridades de ambos lados puedan activar una respuesta intersectorial coordinada sin demoras administrativas.

La directora panameña remarcó que ese esquema permite identificar con mayor rapidez los riesgos que afectan a las comunidades de la frontera.

El director general de Salud de Costa Rica, Christian Valverde, puso el foco en otro aspecto del acuerdo.

Dos camiones a escala con banderas de Panamá y Costa Rica sobre un escritorio ilustran el sólido intercambio comercial y logístico entre ambas naciones centroamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el funcionario, la prioridad pasa por consolidar los mecanismos de vigilancia epidemiológica que permitan detectar a tiempo las enfermedades transmitidas por animales y las asociadas a factores ambientales.

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La cooperación entre Panamá y Costa Rica no es un hecho aislado. Según precisó Gill, ambos países vienen avanzando en el fortalecimiento de sus servicios de prevención, detección y atención de enfermedades mediante acuerdos transfronterizos previos.

Ese proceso cuenta con el respaldo de dos organismos internacionales. Uno es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. El otro es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El jefe nacional de Epidemiología de Panamá, Pablo González, aportó una mirada técnica sobre el proceso que llevó a diseñar el nuevo protocolo.

El funcionario explicó que el trabajo conjunto permite adaptar las estrategias de prevención a las características sociales y geográficas propias de la zona fronteriza.

Vista del puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica, en Paso Canoas. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

González también detalló los pasos previos que debieron cumplirse para llegar al acuerdo. Según indicó, fue necesario homologar conceptos y protocolos entre los dos sistemas de salud, además de establecer prioridades comunes y optimizar el uso de los recursos disponibles a ambos lados del límite binacional.

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La vigilancia epidemiológica conjunta responde a una realidad geográfica concreta: las comunidades que viven en la franja fronteriza entre Panamá y Costa Rica comparten riesgos sanitarios que no se detienen en los límites administrativos.

Enfermedades transmitidas por animales, brotes ambientales y eventos epidemiológicos pueden propagarse de un país a otro con facilidad, lo que de acuerdo a las autoridades vuelve indispensable una respuesta articulada entre ambos ministerios de Salud.

Con el nuevo POE como herramienta operativa, los equipos técnicos de Panamá y Costa Rica buscan que la coordinación deje de depender de gestiones puntuales y se convierta en un procedimiento estandarizado.

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La expectativa, según los funcionarios que participaron del encuentro en la ciudad de David, es que ese mecanismo mejore tanto la anticipación de riesgos como la protección sanitaria de las poblaciones que habitan la zona limítrofe.