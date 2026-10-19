¿Por qué Friday the 13th pasó más de una década sin sacar una entrega?

Crystal Lake: El Origen de Pamela Voorhees (Captura de tráiler oficial)

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La franquicia de Friday the 13th ha vuelto tras 17 años con Crystal Lake, una serie que funciona como precuela de la primera película y que está protagonizada por Linda Cardellini en el papel de Pamela Voorhees, la madre de Jason así como a su vez la asesina del primer largometraje de la saga.

Resulta increíble pensar que la saga se mantuvo fuera de las pantallas por casi 20 años, más teniendo en cuenta el éxito en taquilla que fue el reboot de 2009. Sin embargo, esto no se debió a un desinterés de las productoras en contar más historias sobre Jason Voorhees, sino que se trató de una disputa legal que se extendió por varios años, afectando no solo al futuro de la saga en el cine, sino que a la marca de Friday the 13th en general.

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Para entender por qué surgió esto, hay que remontarnos al inicio, con la primera película de Friday the 13th. Esta fue dirigida por Sean S. Cunningham y escrita por Victor Miller, dos nombres muy importantes para esta discusión.

Un cartel de madera que dice 'Welcome to Camp Crystal Lake' y 'Est. 1935' se encuentra en un área boscosa, marcando el acceso al campamento vinculado a la historia de Jason Voorhees. (Universal+)

Como ya todos sabemos, la primera película de Friday the 13th tiene como antagonista a Pamela Voorhees, madre de Jason la cual busca venganza tras la muerte de su hijo por culpa del descuido de los empleados del campamento Crystal Lake. Jason no aparece en esta película hasta el final, donde no tiene el aspecto icónico por el que es reconocido, sino que aparece con el aspecto joven que tenía a la hora de morir.

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La primera película de la saga resultó un éxito, por lo cual las secuelas comenzaron a salir, esta vez protagonizadas por Jason Voorhees, ahora adulto y vengando a su madre, pero no sería hasta la tercera película donde conseguiría su máscara de hockey tan reconocible.

Victor Miller no trabajó en ninguna de las secuelas de Friday the 13th, pero Sean S. Cunningham sí, el cual fue productor de varias de las continuaciones de la saga. Estas continuaciones terminaron de plantar a Jason como un fenómeno de masas, el cual se trasladó a videojuegos, merchandising y más cosas.

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Friday the 13th (1980)

Así fue como la marca siguió por años, en los cuales pasamos de campamentos en el bosque a viajes al espacio y una pelea contra Freddy Krueger. El éxito del remake de 2009 hizo que el desarrollo de una secuela se apruebe, pero esta nunca terminaría llegando por distintos motivos.

Sin embargo, a pesar del exito de la saga, Victor Miller jamás había recibido el reconocimiento que merecía por lo que esencialmente era una creación suya, y llegó el día que se cansó de esperar para recibirlo.

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En 2016 Victor Miller presentó una petición para ser considerado el dueño de Friday the 13th, siguiendo las leyes de derechos de autor planteadas en 1976, las cuales dicen que pasados los 35 años de una creación, el autor puede reclamar los derechos de la misma.

Friday The 13th The Game

Sin embargo, esto no le gusto a Cunningham, el cual plantó una contra demanda diciendo que él era el verdadero dueño de Friday the 13th, y que Miller no era más que un escritor contratado para escribir la película original.

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Esta discusión se extendió durante varios años, época en la cual también salió el icónico juego de la franquicia para consolas y PC. Friday The 13th: The Game resultó un éxito masivo gracias a su jugabilidad y modalidad online, la cual consistia de varios jugadores intentando escapar del campamento mientras otro jugaba del famoso Jason e intentaba matarlos.

El juego tenía mucho camino por delante en forma de contenido previsto para futuras actualizaciones, pero todo eso se vería frenado gracias a la disputa legal entre Miller y Cunningham, haciendo que el juego nunca más pudiera recibir actualizaciones y lentamente pasará al olvido.

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Pamela Voorhees está de pie en una canoa atracada junto a un muelle, con un paisaje boscoso y neblinoso de fondo que representa al Campamento Crystal Lake. (Universal+)

La batalla terminó en 2021, cuando la corte le dio la razón a Miller y decretó que los derechos de la primera película de Friday the 13th eran suyos. Sin embargo, ahí está el problema, Miller fue considerado dueño de solamente la primera película, la que tenía a Pamela Voorhees de asesina y a un Jason joven que solo aparece al final de la cinta, por lo que los derechos del asesino enmascarado de hockey seguían siendo propiedad de Cunningham.

Es por esto también que la serie de Crystal Lake cuenta la historia de Pamela, ya que es lo único a lo que pueden legalmente acceder, y son problemas que quizás se extiendan a futuros proyectos de la saga.

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Y esa es la historia de porque la saga de Friday the 13th paso más de una década en un estado de limbo en el cual el futuro de la saga parecía incierto. Pero ahora que todo eso quedó en el pasado, y la saga parece haber vuelto para brindarnos esa violencia que tanto extrañábamos.