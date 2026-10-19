Moon Studios fija marzo de 2027 para ‘No Rest for the Wicked’ 1.0

No Rest for the Wicked, de Moon Studios

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Moon Studios confirmó que la versión 1.0 de No Rest for the Wicked llegará en marzo de 2027 a PC y PlayStation 5. El estudio presentó las novedades durante una nueva edición de Wicked Inside: el RPG de acción casi duplicará su tamaño actual, reemplazará el sistema de atributos y sumará 24 clases, 362 rasgos o habilidades, seis facciones con misiones propias y nuevas áreas, enemigos y jefes.

Un sistema de clases definido por las armas

El mayor cambio afecta la construcción del personaje. La versión actual utiliza atributos tradicionales para determinar sus fortalezas, pero ese modelo será sustituido por un sistema en el que la clase cambiará automáticamente según el arma equipada. El jugador no tendrá que escoger una especialización permanente al comenzar la aventura.

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Moon Studios prepara 24 clases y un catálogo total de 362 rasgos o habilidades. Aunque cada arma estará asociada con una clase, será posible incorporar capacidades de otras especializaciones. Esto permitirá crear configuraciones (conocidas habitualmente como builds) que mezclen herramientas, efectos y estilos de combate diferentes.

Entre los ejemplos presentados aparecen guerreros capaces de arrojar lanzas electrificadas y asesinos centrados en el sigilo. El objetivo del cambio es dar más alternativas para experimentar sin obligar a reiniciar toda la partida cuando el jugador quiera utilizar otro tipo de equipamiento.

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La modificación también supone una diferencia importante frente al diseño habitual de los RPG de acción, género que combina combates en tiempo real con progresión, estadísticas y equipo. En No Rest for the Wicked, cambiar el arma tendrá un impacto directo sobre la identidad jugable del personaje, mientras que las habilidades cruzadas permitirán ajustar esa base.

La beta abierta prevista para diciembre servirá para probar este nuevo sistema antes de la publicación de la edición final. Moon Studios todavía cuenta con varios meses para ajustar el equilibrio entre clases, armas y habilidades a partir de esa prueba.

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Seis facciones y los Núcleos Cerim

La actualización ampliará la actividad en Isola Sacra, la isla afectada por una peste y atravesada por disputas políticas en la que transcurre la aventura. Allí aparecerán seis facciones con cadenas de misiones independientes, comerciantes exclusivos y habilidades que se desbloquearán al avanzar dentro de sus filas.

Entre los grupos confirmados están los asesinos de la Mano Cercenada, la Guardia de Sacrament y los Unspoken. Los jugadores comenzarán como reclutas y podrán ascender hasta ocupar puestos de mayor poder. Esa progresión abrirá el acceso a nuevos rasgos, vendedores y recompensas relacionados con cada organización.

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Otra incorporación serán los Núcleos Cerim, un sistema de mejoras para modificar capacidades concretas del personaje. Estos objetos permitirán aumentar valores como la salud, la resistencia, la concentración o la velocidad de ataque, además de ofrecer ventajas más específicas.

Los núcleos tendrán una contrapartida. Superar su capacidad máxima hará que el personaje reciba más daño, por lo que acumular mejoras implicará aceptar un riesgo durante el combate. El sistema obligará a medir cuánto poder añadir y qué penalización resulta manejable para cada configuración.

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Las facciones y los Núcleos Cerim se sumarán a la personalización mediante clases. Así, el estilo del personaje dependerá del arma elegida, las habilidades tomadas de otras especializaciones, el progreso dentro de cada grupo y las mejoras instaladas.

No Rest for the Wicked | Desarrollador: Moon Studios | Distribuidores: Private Division, Take-Two Interactive

Más contenido y lanzamientos escalonados

Moon Studios indicó que la versión 1.0 casi duplicará el tamaño que No Rest for the Wicked tiene actualmente en acceso anticipado. La ampliación incluirá zonas inéditas para explorar, nuevas facciones enemigas, más jefes y ajustes en los sistemas de combate y botín. También están previstas mejoras de calidad de vida, destinadas a reducir fricciones en acciones frecuentes y menús.

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El estudio trabaja además en la optimización específica para PlayStation 5. La edición 1.0 coincidirá con el estreno del juego en esa consola, mientras que en PC marcará la salida del acceso anticipado iniciado en abril de 2024.

No Rest for the Wicked es el nuevo proyecto del equipo responsable de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps. Según Moon Studios, su desarrollo lleva más de una década, aunque la versión disponible para el público comenzó su recorrido hace menos tiempo y ha recibido actualizaciones durante su etapa preliminar.

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El lanzamiento de marzo de 2027 no abarcará todas las plataformas anunciadas. Las versiones para Xbox Series y Nintendo Switch 2 llegarán posteriormente, sin una fecha concreta. Antes de la edición final, la beta abierta de diciembre permitirá probar el sistema de clases renovado.