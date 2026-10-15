La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

Masterchef: ¿Una indirecta para Maru Botana?

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Damián Betular decidió probar por completo los cupcakes de Elizabeth La Negra Vernaci, incluso la parte que había quedado quemada, durante la devolución de un desafío de pastelería en MasterChef Celebrity. La situación generó un cruce con Vernaci, quien le había recomendado evitar ese sector de la preparación. El jurado respondió con una frase que marcó el tono del intercambio: “Para eso me pagan”, en una posible y clara alusión a Maru Botana que no suele probar casi nada de los platos.

El problema con los cupcakes había aparecido antes de la degustación. Vernaci debía presentar una preparación con frosting, pero la cobertura no alcanzó la consistencia esperada. Cuando Botana le preguntó cómo había resultado la mezcla, la participante admitió que no estaba conforme. “Medio que se... No quedó bum”, explicó mientras esperaba la evaluación de los jurados.

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Botana corta la preparación para probarla

Maru Botana consultó entonces si Vernaci había utilizado un abatidor, una herramienta que permite enfriar de manera rápida una preparación y puede ser determinante para estabilizar distintas mezclas de repostería. La participante afirmó que lo había usado, aunque luego confundió el nombre del equipo con otra instancia de la receta.

“Puse los cupcakes en el batidor”, dijo la conductora. La aclaración provocó una reacción de Botana, quien le sugirió prestar más atención a ese paso para las próximas pruebas. “Hay que hacerse amigo del abatidor”, señaló la cocinera, en referencia a la importancia de controlar la temperatura para trabajar el frosting.

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Vernaci aceptó el consejo sin discutirlo y atribuyó parte de las dificultades a la potencia del horno. “Si Maru lo dice, yo le voy a hacer caso a Maru. Y el horno, chicos, estaba muy fuerte”, sostuvo. La explicación obtuvo el respaldo de Dolly Yrigoyen, quien consideró que la temperatura del electrodoméstico había incidido en el resultado de los cupcakes.

Maru Botana le recomendó a La Negra Vernaci familiarizarse con el uso del abatidor

La participante expresó su frustración por las fallas que había detectado en el plato. “Me quiero matar”, dijo durante la devolución, antes de calificar el producto como “un espanto”. Sin embargo, el clima de la conversación se mantuvo distendido y los jurados alternaron sus observaciones técnicas con algunas bromas entre ellos.

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En medio de la evaluación, Vernaci se refirió a la ausencia temporal de Germán Martitegui y comentó que aprovecharía ese momento para decir algo sin que él estuviera presente. Wanda Nara advirtió que el chef podía estar siguiendo lo que ocurría, pero Betular propuso continuar con el tono humorístico.

La devolución incluyó bromas por la ausencia de Germán Martitegui y una frase de Betular que marcó el momento

“Está raro esta temporada. Hablemos mal si no está”, planteó Damián Betular. Vernaci aceptó la propuesta con ironía y sostuvo que no podían dejar pasar la ocasión. El comentario no modificó el eje central de la devolución, que volvió enseguida a los defectos detectados en los cupcakes y en la cobertura.

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Cuando Betular tomó una de las piezas para probarla, Vernaci le pidió que evitara la parte quemada. El pastelero, sin embargo, sostuvo que su tarea como jurado exigía probar el producto de forma completa. “Hay que comer todo”, afirmó antes de reforzar su decisión con la frase: “Para eso me pagan”.

“Hay que comer todo”, afirmó antes de reforzar su decisión con la frase: “Para eso me pagan”, expresó Betular

La segunda observación de Botana estuvo dirigida al frosting. La jurado dijo que la cobertura le parecía “un poquito cortada” y sugirió que los demás integrantes de la mesa podían haber advertido la misma falla. Vernaci rechazó inicialmente esa definición, aunque después aceptó que el calor había producido cambios en la mezcla.

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“No estaba cortado. Con el correr del... y el horno al lado, se me... algo le sucedió. Se calentó de nuevo”, explicó. Su respuesta apuntó a las condiciones de temperatura dentro de la cocina y a la cercanía del horno como factores que pudieron modificar la textura de la preparación después de haber sido batida.

Wanda Nara advirtió que Martitegui podía estar siguiendo lo que ocurría, pero Betular propuso continuar con el tono humorístico

Dolli Yrigoyen ofreció luego una devolución más favorable. Destacó el trabajo de Vernaci durante la consigna y valoró la concentración que mostró mientras cocinaba. “Te vi trabajar bien, negra. Muy concentrada”, le dijo, en contraste con la autocrítica que la participante había realizado sobre el resultado.

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Yrigoyen también resaltó la presentación y la elección de ingredientes. “Muy buena la idea de ponerle frambuesas frescas y no colorante”, señaló, en referencia a uno de los aspectos que distinguieron a los cupcakes. Vernaci agradeció el comentario entre aplausos y cerró el momento con otra broma: “El horno me lo llevo”.