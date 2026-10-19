‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

Godzilla Minus Zero presenta su tráiler.

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Toho presentó un nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero, la secuela dirigida por Takashi Yamazaki que continuará la historia de Godzilla Minus One y sumará a King Ghidorah como amenaza. La película llegará a los cines el 6 de noviembre y volverá a situar la acción en Japón, todavía afectado por la guerra y el ataque de Godzilla.

Dos monstruos sobre un país en reconstrucción

La historia transcurrirá en 1949, dos años después de los acontecimientos de la película anterior. Japón intenta reconstruir sus ciudades tras la Segunda Guerra Mundial, mientras los sobrevivientes todavía cargan con las consecuencias físicas y emocionales del primer ataque del monstruo.

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El nuevo avance incorpora a King Ghidorah, un kaiju de tres cabezas y origen extraterrestre. Conocido como el Rey del Terror, es uno de los adversarios más reconocibles de Godzilla y puede lanzar rayos de gravedad: descargas doradas de energía que salen de cada una de sus bocas.

Los reportes consultados difieren sobre cuánto muestra el tráiler. Una fuente asegura que las imágenes incluyen la aparición de King Ghidorah, mientras la otra indica que el montaje reserva su aspecto completo y se limita a presentar su rugido y uno de sus rayos. En ambos casos, el material confirma que la secuela enfrentará a Japón con dos criaturas capaces de destruir ciudades enteras.

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King Ghidorah debutó en 1964 dentro de Ghidorah, the Three-Headed Monster. Desde entonces apareció en distintas producciones japonesas y estadounidenses, casi siempre como rival directo de Godzilla. Su incorporación cambia la escala del conflicto respecto de Godzilla Minus One, donde el reptil era la principal amenaza y los sobrevivientes debían combatirlo con recursos limitados.

El misterio que rodea a Noriko

El avance también mantiene el foco en Kōichi Shikishima, el antiguo piloto kamikaze interpretado por Ryunosuke Kamiki. Una de las secuencias lo muestra sobrevolando una vivienda suspendida a gran altura, con una mujer atrapada en su interior. Poco después, la estructura cae hacia el suelo, una escena que recupera el interés de Yamazaki por las víctimas que quedan en medio de los ataques.

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La otra pieza central es Noriko Oishi, interpretada nuevamente por Minami Hamabe. El personaje parecía haber muerto durante la destrucción de Ginza, luego de empujar a Kōichi para salvarlo. El final de la primera película reveló que había sobrevivido, aunque una extraña marca negra apareció en su cuello.

Godzilla Minus Zero retomará esa incógnita. En el tráiler, un médico asegura que Noriko no debería haber sobrevivido a lo ocurrido. Kōichi también le advierte que otras personas conocen la verdad, pero el avance no identifica quiénes son ni explica si la marca está relacionada con Godzilla. Su recuperación queda así vinculada con uno de los principales misterios de la secuela.

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El reparto recuperará a varios intérpretes de la entrega anterior. Hidetaka Yoshioka volverá como Kenji Noda, Yuki Yamada como Shiro Mizushima y Kuranosuke Sasaki como Seiji Akitsu. También regresarán Sakura Ando, en el papel de Sumiko Ota, y Miou Tanaka, nuevamente como Tatsuo Hotta.

Yamazaki repite como guionista, director y responsable de los efectos visuales. Godzilla Minus One ganó el Óscar a mejores efectos visuales en 2024, reconocimiento que convirtió a la producción japonesa en la primera película de la franquicia en obtener una estatuilla de la Academia.

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Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

Estreno, primeras críticas y pases anticipados

Godzilla Minus Zero ya tuvo proyecciones en el Festival de Cine de Nueva York y en Los Ángeles. Según la información publicada, la película registra un 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes. Las primeras críticas mencionan un presupuesto mayor para los efectos especiales, secuencias más violentas y la continuidad del drama centrado en los personajes. No se comunicó una cifra concreta para el costo de producción.

Algunos cines AMC ofrecerán funciones anticipadas en formato IMAX el 3 de noviembre, fecha que coincide con el Día de Godzilla. Esos pases se realizarán tres días antes del estreno general anunciado para el 6 de noviembre.

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