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El fuerte cruce al aire entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

Mientras en LAM debatían sobre un nuevo escándalo con Mauro Icardi, la mamá de la conductora y la panelista terminaron discutiendo de manera acalorada sobre cuestiones personales

En medio la situación mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi por su repetino viaje a Miami sin su hija menor, Nora Colosimo y Karina Iavícoli fueron las protagonistas de una fuerte discusión en vivo (LAM - América)
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El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un dramático capítulo tras la decisión del futbolista de irse de viaje con la China Suárez y los hijos de ella. El delantero dejó a su hija menor bajo el cuidado de la niñera denunciada por violencia en La Casa de los Sueños. En medio de este nuevo capítulo mediático, la madre de la empresaria, Nora Colosimo, y la periodista Karina Iavícoli fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento en LAM (América), donde comparten el panel de angelitas.

El debate en el programa derivó en una picante discusión en vivo cuando Nora advirtió sobre la delicada situación de sus nietas. “Escuchen y créanle a los niños porque después hay casos como los de Yankelevich, que a mí me duelen el triple porque veo la violencia que pasan mis nietas”, manifestó, en relación al testimonio de Valentín Yankelevich en Infobae. Ante sus dichos, Iavícoli intervino de inmediato. “El padre la dejó con una persona con la que hace años que trabaja. ¿Dónde está la denuncia? ¿Alguna vez se vio?”, lanzó al aire la panelista sobre el trasfondo judicial del caso.

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Frente a las dudas planteadas en el estudio sobre la idoneidad de la mujer, Iavícoli fue categórica para defenderla. “No creo que esa mujer sea una mala persona”, remarcó sin titubear sobre la trabajadora acusada, a quien, tras ser denunciada, le impusieron una perimetral que luego fue dada de baja.

Nora Colosimo y Karina Iavícoli protagonizaron un fuerte cruce por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Las integrantes del panel tuvieron una fuerte discusión a raíz del viaje repentino de Mauro Icardi y el enojo de Wanda Nara por dejar a su hija mejor (Captura de video)

Momentos más tarde, Ángel de Brito reveló la frase que Icardi le habría dicho a su propia hija antes de marcharse de viaje. “¿La gorda pel… de tu mamá dónde estás? Llamala y te dejo en el canal, o llamala a Zaira”, leyó el conductor. Colosimo reaccionó indignada y preguntó si le iban a creer a la menor. Lejos de solidarizarse con ese planteo, Iavícoli justificó los agresivos dichos del jugador. “Bueno, ella el otro día le dijo psiquiátrico … como para ser justos”, lanzó en defensa de Icardi.

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La discusión escaló cuando de Brito sostuvo que las abogadas del jugador aseguraban que, en caso de que el permiso se apruebe, él volvería de Miami para buscar a sus hijas. “Ah, mira que bien. Hay que ver si la nena quiere ir ahora”, ironizó Colosimo. Y continuó: “Sos una maleducada, porque hablar del caso de una nena y que contestes eso es feo. No tenés empatía”.

Iavícoli redobló la apuesta y cruzó un límite personal. “Yo soy empática, pero con gente que es buena y hace las cosas bien. No me digas cómo tengo que ser, no sos mi mamá. Para eso cria a Wanda y a Zaira”, lanzó despiadada. “Las crié muy bien”, respondió Nora. “Sí, se re nota. Lo vemos todos”, remató Karina con ironía. Minutos después, Carolina Molinari intervino en el cruce para pedir precisiones sobre ese comentario. “¿Por qué diste a entender que las crie mal? No entendí”, preguntó. “Yo no dije que las crió mal”, respondió Karina, pero su compañera no la dejó pasar: “Dijiste ‘sí, las criaste muy bien’, como diciendo que no”.

Una mujer con gafas de sol sostiene un teléfono móvil frente a un espejo junto a un hombre con gorra negra y tatuajes en la mano
El futbolista y la actriz dejaron sola a la menor de las hijas con Wanda Nara para irse de inmediato a Miami, Estados Unidos (Instagram)

Karina, lejos de reconocer sus dichos, sostuvo: “No dije eso, fue una interpretación tuya”. Allí, sus compañeras volvieron a intervenir para marcarle sus declaraciones, al sostener que su comentario había sido irónico y que todas lo habían interpretado de la misma manera. En ese contexto, Nora también apuntó contra Iavícoli con una frase que puso sobre la mesa la posibilidad de que sus críticas estuvieran motivadas por la envidia. “Si la envidia fuera tiña”, disparó, en un intento de desacreditar las opiniones de la periodista sobre su familia y la exposición pública de Wanda Nara.

La panelista no se quedó callada y retrucó con una pregunta desafiante. “¿Qué podría envidiarle? Decime cinco cosas, ¿qué cosas? ¿La plata, los quilombos que tienen todo el tiempo?”, lanzó. Sin admitir el tono señalado por sus pares, Karina intentó dar por finalizado el cruce apuntando directo a Colosimo. “Creés que porque yo no convalido con los pensamientos de tu familia, las envidio”, cerró tajante la panelista, en un clima tenso que marcó uno de los puntos más altos de la discusión dentro del estudio de LAM.

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